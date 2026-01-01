本港市道氣氛疲弱，餐飲結業潮持續，位於筲箕灣東大街擁逾30年歷史、有「漁民飯堂」外號的「金城·漁」，在社交平台發佈將於周六(1月31日)結束營業，店方接受《am730》查詢稱因「負責人年紀大、想休息下」，與租約無關，惟承認近年因北上消費等因素，生意客流有所減少。

街坊不捨「好掛住你哋嘅龍躉炒河」 「金城·漁」位於東大街東威大廈地下3號舖，由一對水上人姐妹經營，對水上人的飲食習慣瞭如指掌，一直堅持用新鮮龍躉做食材成賣點，早年以「新鮮龍躉碟頭飯」成鎮店之寶，隨後亦推出龍躉炒河。此外，其嚤囉雞扒飯、焗豬扒飯亦獲不少食客極讚賞。店方於社交平台稱結業是艱難的決定，從開業至今留下了許多美好的回憶，「這份情誼我們會永遠銘記在心」，「在結業前的這段時間歡迎大家回來走走，讓我們親口向你說聲謝謝」。

店方接受《am730》查詢稱，因「負責人年紀大、想休息下」，對於是否涉及網傳加租原因，店方強調多年來一直與業主相處愉快。被問及餐廳近年來生意客流有否減少，店方承認確受北上消費等因素影響。 有街坊留言稱「好掛住你哋嘅龍躉炒河」、「又少一個地方食嘢！我會懷念你嘅早餐你嘅晚餐，焗豬扒飯」、「今日先再食左焗豬，唔捨得」、「金城真係由細食到大，陪住我成長」、「東大街名店」，惟亦有人稱「自從新裝修後差咗好多」。