售瓜子開心果賀年食物重量不足 5商戶涉呃秤 最多兩成

下周便是農曆新年，市面節日氣氛漸濃。不少市民籌辦年貨、採購年花等，海關近日加強巡查，打擊商戶在農曆新年前夕供應重量不足的賀年食品情況，當中發現5間涉嫌違規的商戶，在出售貨品中呃秤6%至19%不等。
海關由1月29日起於全港各區進行巡查，經試購和抽查後，發現5間商戶所出售的賀年食品包括瓜子、開心果及糖蓮子等，涉違反《度量衡條例》，所售貨品實際重量較宣稱的輕6%至19%不等。
海關提醒消費者購買以重量供應的貨品時，應留意商戶秤量時的過程和貨品的實際重量。商戶亦應遵守《條例》的規定，若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，最高可被判罰款2.5萬元。而任何人未有讓顧客清楚看見稱量工具所顯示的重量，最高可被判罰款5千元。
除準備賀年食品招呼拜年親友，新年期間亦有不同活動可供市民參與。當中農曆新年煙花匯演將於大年初二晚(18日)維港上空綻放。2026年是丙午馬年，活動亦由香港賽馬會贊助，煙花匯演主題為「馬到功成耀香江」，雖未有千軍萬馬的圖案，但禮花彈層層推進，亦營造萬馬奔騰的氣勢。八幕煙花中，不少名稱與馬有關，首幕名為《駿馬啟程》，而壓軸一幕則名《馬到功成》。馬會表示，煙花匯演以「HKJC」及「WIN」字樣揭開序幕，寓意香港在馬年旗開得勝。馬會在大年初一將再次參與「新春國際匯演之夜」，而大年初三的賀歲馬，更可一試運氣發新年財。