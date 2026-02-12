售瓜子開心果賀年食物重量不足 5商戶涉呃秤 最多兩成

下周便是農曆新年，市面節日氣氛漸濃。不少市民籌辦年貨、採購年花等，海關近日加強巡查，打擊商戶在農曆新年前夕供應重量不足的賀年食品情況，當中發現5間涉嫌違規的商戶，在出售貨品中呃秤6%至19%不等。

海關由1月29日起於全港各區進行巡查，經試購和抽查後，發現5間商戶所出售的賀年食品包括瓜子、開心果及糖蓮子等，涉違反《度量衡條例》，所售貨品實際重量較宣稱的輕6%至19%不等。

海關提醒消費者購買以重量供應的貨品時，應留意商戶秤量時的過程和貨品的實際重量。商戶亦應遵守《條例》的規定，若貨物的實際重量或度量少於所宣稱的供應量，即屬違法，最高可被判罰款2.5萬元。而任何人未有讓顧客清楚看見稱量工具所顯示的重量，最高可被判罰款5千元。