尖沙咀7人食生蠔後食物中毒　袁國勇呼籲冬天不要食生蠔

尖沙咀THE ONE商場「O DELICE!」。(網上圖片)

再次錄得涉及生蠔的食物中毒個案群組。衞生署衞生防護中心今日(12日)表示，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒群組，涉及七人。患者年齡介乎24至45歲，先後於1月31日及2月1日於尖沙咀THE ONE商場一間名為「O DELICE!」的餐廳晚膳後，約28至36小時出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等病徵。初步調查顯示，涉事人士均曾進食生蠔。 食物安全中心已即時指示供應商暫停出售相關生蠔，並要求業界停售。衞生防護中心總監徐樂堅指出，近月食物中毒個案急增，其中八成七與諾如病毒有關，全部涉及食用生蠔。他提醒，蠔隻過濾大量海水，若水域受污染，病原體會積聚體內，生或未徹底煮熟的蠔屬高風險食物。

徐樂堅強調，酒精飲料、檸檬汁或芥末均不能殺死諾如病毒，火鍋或炭燒食蠔亦必須完全煮熟方可降低風險。他呼籲市民農曆新年聚餐時避免食用生蠔，並保持雙手清潔，使用梘液和清水洗手至少20秒，因酒精搓手液未能有效殺死諾如病毒。 他同時提醒，諾如病毒具高度傳染性，患者可透過人與人接觸或受污染環境傳播病毒。近期本地院舍及學校急性腸胃炎爆發個案上升，檢測顯示逾七成半由諾如病毒引致；日本及韓國亦錄得活躍程度新高。市民外遊應提高警覺，注意食物及環境衞生。

袁國勇：毋須暫停進口生蠔 另外，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今日出席活動後表示，今年涉及生蠔的食物中毒個案特別多，但毋須暫停進口生蠔，關鍵在於市民必須將蠔徹底煮熟後才食用。他強調，廚房環境亦要做好交叉感染控制。他提醒市民，冬季尤其要避免食用未經煮熟的蠔，以降低感染腸胃疾病的風險。 袁國勇續指，九成諾如病毒爆發與食用生蠔有關，病毒難以被「殺死」。他解釋，諾如病毒主要在冬天爆發，冬季食生蠔的危險性更大，「冬天多人感染諾如病毒，糞便排入海水後，蠔以過濾方式進食，病毒會被濃縮至99倍，積聚在蠔體內」。