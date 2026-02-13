農曆年假料1138萬人次進出香港 多項慶祝活動 有特別交通安排

下周是農曆新年，大量港人趁假期外遊或回鄉團圓，預計亦有不少旅客入境。入境處預計新春假期，有1,138萬人次經海陸空各口岸進出香港；期間有多項慶祝活動，警方會實施特別交通安排。
農曆新年長假期由明天起至本月23日，預計約952萬人次經陸路出入境，出境高峰在明天、即年廿七，約63.6萬人次出境，到2月22日年初六是入境高峰逾66.3萬人次。政府提醒，農曆新年假期期間各口岸維持現行通關時間。落馬洲/皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。
市民除外遊，本地亦有大量賀歲節目，康文署昨起至3月15日在尖沙咀文化中心露天廣場舉辦丙午年春節綵燈展，展出融合不同香港非物質文化遺產元素的璀璨綵燈。而大年初一花車巡遊及年初二煙花匯演，警方屆時會在港島和九龍分階段封路。當中年初一花車巡遊由文化中心晚上8時起出發，傍晚6時開始會在尖沙咀一帶亦有大型街頭表演。警方當日下午3時半起會在巡遊路線分三階段封路，期間天星碼頭及中港城巴士站會關閉。警方指，大會會在廣東道、海防道、彌敦道，總共設置三個行人過路處，間歇開放，讓行人橫過馬路。活動表演期間，行人等候橫過馬路時間可能較長，建議市民盡量使用地下通道。
至於年初二晚煙花匯演晚上8時在維港舉行，尖沙咀及西九文化區一帶下午5時起分四階段封路，灣仔金紫荊廣場下午3時起封閉，中環海濱一帶下午6時起分三階段封路，東區亦會在同一時間陸續封路，包括東岸板道附近一帶。