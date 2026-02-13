農曆年假料1138萬人次進出香港 多項慶祝活動 有特別交通安排

下周是農曆新年，大量港人趁假期外遊或回鄉團圓，預計亦有不少旅客入境。入境處預計新春假期，有1,138萬人次經海陸空各口岸進出香港；期間有多項慶祝活動，警方會實施特別交通安排。

農曆新年長假期由明天起至本月23日，預計約952萬人次經陸路出入境，出境高峰在明天、即年廿七，約63.6萬人次出境，到2月22日年初六是入境高峰逾66.3萬人次。政府提醒，農曆新年假期期間各口岸維持現行通關時間。落馬洲/皇崗口岸及港珠澳大橋口岸會如常24小時通關。