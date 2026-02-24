熱門搜尋:
本地
出版：2026-Feb-24 13:22
更新：2026-Feb-24 13:22

行賄英基國際幼稚園行政主任換學位　14名家長及中間人罪成候判

廉政公署早前起訴13名家長及一名中間人，行賄一名國際幼稚園時任行政主任以安排12名學童獲優先插隊入讀該校幼兒班。14名被告經審訊後今日(24)在區域法院被裁定貪污罪名成立，暫委法官陳慧敏將被告還押懲教署看管，案件押後至331日判刑，而涉案幼稚園職員早前已承認收賄。

13名家長分別為林泯希及其丈夫張珈銘；蔡慧妍及其伴侶李俊朗；九名母親，即黃蕙娗(前稱黃詠雯)、劉映均(前稱劉慧德)、馬賢文、李洁冰、徐惠謙、江靜雯、黃美雪、麥偉琪及朱霜叶，以及商人蕭裕邦，年齡介乎35歲至48歲。他們來自11個家庭，與另一名家長的生意夥伴被裁定全部13項控罪罪名成立，即12項串謀使代理人收受利益及以一項煽惑代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》、《刑事罪行條例》及普通法。

同案被告林珍妮(56)，英基國際幼稚園(烏溪沙)時任行政主任，於202410月承認共9項罪名，即5項串謀使代理人接受利益罪以及4項代理人接受利益罪。

賄款共約110萬元

廉署早前接獲貪污投訴後展開調查並揭發本案。案件涉及201920223個學年英基烏溪沙幼稚園的幼兒班入學申請該校每年9月接受入學申請，於20189月至20218月案發期間，相關申請由林珍妮處理。

案情透露，案中13名家長及商人蕭裕邦分別向林珍妮提供兩萬元至20萬元不等的賄款，共約110萬元，以換取英基提供幼兒班學位予12名學童，即涉案11個家庭的子女，以及蕭裕邦生意夥伴的女兒。其中一名家長江靜雯藉貪污手段令其孩子獲取錄後，主動聯絡林珍妮煽惑對方由其好友蔡慧妍收受賄款，以協助蔡慧妍的孩子獲取幼兒班學位。

廉署調查發現，涉案12名學童通過幼兒班入學面試後，原本在校方收生輪候名單中排在較後位置，但各被告支付賄款後，該12名學童均獲優先插隊入讀該幼稚園。

