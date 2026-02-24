行賄英基國際幼稚園行政主任換學位　14名家長及中間人罪成候判

廉政公署早前起訴13名家長及一名中間人，行賄一名國際幼稚園時任行政主任以安排12名學童獲優先插隊入讀該校幼兒班。14名被告經審訊後今日(24日)在區域法院被裁定貪污罪名成立，暫委法官陳慧敏將被告還押懲教署看管，案件押後至3月31日判刑，而涉案幼稚園職員早前已承認收賄。

13名家長分別為林泯希及其丈夫張珈銘；蔡慧妍及其伴侶李俊朗；九名母親，即黃蕙娗(前稱黃詠雯)、劉映均(前稱劉慧德)、馬賢文、李洁冰、徐惠謙、江靜雯、黃美雪、麥偉琪及朱霜叶，以及商人蕭裕邦，年齡介乎35歲至48歲。他們來自11個家庭，與另一名家長的生意夥伴被裁定全部13項控罪罪名成立，即12項串謀使代理人收受利益及以一項煽惑代理人索取利益，違反《防止賄賂條例》、《刑事罪行條例》及普通法。