元朗「佳宝超市」豬隻屠體放處所外　食環署展開釘牌程序

食環署今日（10日）表示，對於早前有新鮮糧食店漠視法規，不當處理豬隻屠體，導致店內鼠患嚴重，影響市民健康的情況，署方高度重視食物安全和環境衞生，較早前在各區採取突擊行動，取締違規的新鮮糧食店。
署方於二月底至三月初期間在各區採取特別行動，在肉車將豬殼送到新鮮糧食店的清晨時分，巡查超過200間持牌新鮮糧食店，嚴厲打擊增加鼠患風險的違規情況，以保障食物安全和公眾健康。在特別行動中，署方人員就違規情況向相關新鮮糧食店共作出47次口頭警告／勸喻，以及提出21宗檢控。食環署執法人員3月4日在元朗區採取的特別行動中，發現一間名為「佳宝食品超級市場」的新鮮糧食店將豬隻屠體存放於處所外，違反持牌條件，署方正展開程序取消有關新鮮糧食店的牌照。
土瓜灣金寶肉食公司防鼠措施未達標 食環署拒解封要求
另一方面，食環署已於1月24日根據《公眾衞生及市政條例》向土瓜灣「金寶肉食公司」的新鮮糧食店發出即時封閉令，勒令其即時暫停營業，徹底清潔和消毒有關處所，並進行有效防止鼠患工作，直到署方滿意其衞生情況，方會考慮批准其重新營業。該店鋪曾多次提出解封要求，但由於店內的防鼠措施仍未達標，因此署方已拒絕其解封要求，該封閉令至目前為止仍然生效。
食環署表示會持續巡查新鮮糧食店。為進一步打擊衞生不佳甚至鼠患嚴重的店鋪，署方未來會繼續加強在各區採取深宵突擊行動，若發現有新鮮糧食店不當處理豬隻屠體導致鼠患，會向店鋪發出即時封閉令或取消其牌照，以保障市民健康。