狗隻入食肆條例料5月8日生效　首階段開放給逾20平方米餐廳申請

政府提出修訂《食物業規例》，容許狗隻在指定情況下進入已獲食環署署長批准的食物業處所。政府將於星期五刊憲，下星期三提交立法會審議，預料新例在今年5月8日生效。

環境及生態局與食環署提交立法會的文件表示，首階段擬設約500至1,000個名額，約佔全港食肆3至5%，當局會因應實際運作情況、業界和社會反應等，在推展下一階段前按需要改善執行細節。基於安全考慮，政府不接受火鍋店和烤肉店申請，同時首階段只開放給面積大於20平方米的餐廳申請。