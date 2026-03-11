院前中風分流計劃實施3月52病人受惠　直送指定醫院治療過程省80分鐘

醫管局與消防處去年底推出院前中風分流計劃，在病人送院前先進行評估，若初步判斷為缺血性中風，便會安排直送指定醫院及通知該院醫護團隊準備，平均每名病人救治時間可節省80分鐘。計劃在新界兩個醫院聯網推行約3個月，共安排52名懷疑中風患者直送指定醫院，逾六成最終確認為缺血性中風，消防處認為比例達到國際標準。醫管局指計劃成效理想，在取得更多數據和檢視運作後，會盡快把安排擴展至全港7個聯網。

中風是本港第四大死亡原因，公立醫院去年共接收約1.9萬宗個案，八成半為缺血性中風，當中一成屬有機會引致大範圍腦壞死的大血管阻塞，他們需要進行動脈內血栓移除手術。有關手術技術要求高、涉及較複雜的跨專科和跨部門協作，目前有7間指定醫院提供24小時急性神經外科服務，有團隊可進行動脈內血栓移除手術。

醫管局和消防處去年12月15日起，在新界西及新界東聯網推出院前中風分流計劃，由救護員先評估病人是否中風，當達到特定標準便會安排病人直接送往醫院聯網內的指定醫院，包括屯門醫院和威爾斯親王醫院，並提前通知該院團隊安排及準備。計劃實施約3個月，截至本月1日救護員已通報228名懷疑中風病人，並透過特定評估識別出52名懷疑中風病人。當中，有32名病人獲診斷為缺血性中風，23人最終要接受溶栓治療或取栓手術。新安排下，每名受惠病人的救治時間平均可縮短80分鐘，包括再度調派救護車及第二次運送行車時間、評估和與醫院交收病人的程序等。