院前中風分流計劃推3個月 52人受惠縮診治時間

醫管局與消防處合作推出的院前中風分流計劃，去年12月起在新界推行，如初步判斷病人為缺血性中風，救護車便會安排直送指定醫院及預先通知該院準備，平均每名病人的救治時間可節省80分鐘。計劃至今共有52名懷疑中風患者受惠，逾六成最終診斷為缺血性中風，消防處認為比例達到國際標準。醫管局就指計劃成效理想，在取得更多數據和檢視運作後，會盡快把安排擴展至全港7個聯網。
中風是本港第四大死亡原因，公立醫院去年共接收約1.9萬宗個案，八成半屬缺血性中風，當中一成屬有機會引致大範圍腦壞死的大血管阻塞。該等病人要進行動脈內血栓移除手術，醫管局指有關手術技術要求高，涉及較複雜的跨專科和跨部門協作，現時有7間指定醫院設有團隊，可進行動脈內血栓移除手術。
患者獲直送指定醫院
醫管局與消防處去年12月15日開始，在新界西及新界東聯網推出院前中風分流計劃，救護員會評估病人是否中風，當達到特定標準便會安排直接送往聯網內的指定醫院，包括屯門醫院和威爾斯親王醫院，並同步通知該院團隊提前安排及準備。計劃實施約3個月，截至本月1日救護員已通報228名懷疑中風病人，並評估識別出52名懷疑中風病人，當中32人獲診斷為缺血性中風，23人最終要接受溶栓治療或取栓手術。
新安排下，每名受惠病人的救治時間平均可縮短80分鐘，包括再度調派救護車及第二次運送行車時間、評估和與醫院交收病人的程序等。醫管局聯網服務總監王耀忠表示，計劃生效3個月來成效理想，醫管局中央委員會檢視成效數據和考慮各項因素，未來將逐步擴展至全港7個聯網，但暫未有時間表。
所有救護員已受訓
醫管局現時有46名醫生具備獨立進行血管內取栓手術能力，亦有二十多人正受訓，預備建立下一梯隊，當局未來會繼續加強培訓，建立人才庫。消防處助理處長(救護)郭健民指，各區救護員當值期間都有機會被調派至新界區，因此所有救護員已完成中風通報和分流機制訓練，又稱每季都會有醫管局中風專家舉辦複修課程，使救護員能掌握最新資訊。