院前中風分流計劃推3個月 52人受惠縮診治時間

醫管局與消防處合作推出的院前中風分流計劃，去年12月起在新界推行，如初步判斷病人為缺血性中風，救護車便會安排直送指定醫院及預先通知該院準備，平均每名病人的救治時間可節省80分鐘。計劃至今共有52名懷疑中風患者受惠，逾六成最終診斷為缺血性中風，消防處認為比例達到國際標準。醫管局就指計劃成效理想，在取得更多數據和檢視運作後，會盡快把安排擴展至全港7個聯網。

中風是本港第四大死亡原因，公立醫院去年共接收約1.9萬宗個案，八成半屬缺血性中風，當中一成屬有機會引致大範圍腦壞死的大血管阻塞。該等病人要進行動脈內血栓移除手術，醫管局指有關手術技術要求高，涉及較複雜的跨專科和跨部門協作，現時有7間指定醫院設有團隊，可進行動脈內血栓移除手術。