100公務員獲嘉許 涵55職系 楊何蓓茵：公務員應思考為對接十五五作貢獻

公務員事務局長嘉許狀暨公務員義工嘉許狀頒發典禮今日(12日)舉行。今年共有100人獲嘉許，來自39個決策局及部門，涵蓋55個不同職系；義工嘉許計劃方面，共有435人獲個人獎，另有13隊公務員義工隊獲嘉許。公務員事務局長楊何蓓茵表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，全體公務員都應該主動了解綱要的內容，並且積極思考怎樣結合自身工作，為特區對接十五五規劃作貢獻。

楊何蓓茵致辭時表示，今年的得奬者中共有16位年資未滿20年，最短只有八年年資的同事，證明部門不但給予年資較淺的同事具挑戰性的工作，亦樂於嘉許當中表現出色的同事，起了鼓勵及示範作用。她又指，今屆義工服務總時數達53 000小時，較上一屆增加11 000小時，突顯了公務員同事對義工服務的投入和熱誠不斷提高。

楊何蓓茵續指，十五五規劃對公務員團隊的工作有直接的指導作用，全體公務員都應該主動了解綱要內容，積極思考怎樣結合自身工作，為特區對接十五五規劃作出貢獻，令香港更好地融入和服務國家發展大局。

回應冒牌水風波 公務員應堅持操守 其中一名獲得公務員事務局長嘉許狀的是天文台高級科學主任黃偉健。他自1997年加入政府，現時負責發展針對暴雨及惡劣天氣的臨近預報技術，以及管理臨近預報系統的運作。他表示，現時參與預報中心工作，應對極端天氣預報的挑戰；同時積極推動國際合作。黃偉健表示，面對極端天氣，天文台的工作面對不少挑戰；天文台會繼續關注市民的需要，利用最新科技，如人工智能和大數據等，改善天文台的預報服務。他認為，公務員不論任何情況都要堅持操守，為市民服務。

另一名獲得嘉許的是海關總關員黃志明，他於1991年加入海關，曾任職不同崗位，包括毒品調查科，現職誠信管理課，專責推動部門誠信教育及培訓工作。他憶述，之前曾與團隊成功打擊依托咪酯案件，經歷證據搜集和分析，過往艱巨，最終成功將販毒集團連根拔起。他認為，市民對公務員的期望高，作為公務員要用心聆聽市民需要，急民所急，只要做好工作，便能獲得嘉許。

獲得公務員義工嘉許狀的其中一個團隊為機電工程署康樂會義工隊。義工隊與黃大仙關愛隊合作，自2024年起與黃大仙關愛隊合作，定期探訪區內長者，並上門為長者更換LED節能燈泡。活動隊長、機電署署任高級督察陳文德表示，公務員的日常工作講究程序，而參與義工工作則能夠真正走人群，以市民的角度提供協助。

另一隊獲嘉許的是懲教署的愛羣義工團。一級懲教助理徐文龍表示，團隊與非牟利動物福利機構合作，讓義工訓練流浪犬，提高牠們被領養的機會。