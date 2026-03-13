百名公務員獲嘉許 獲選者︰須急民所急 做好聆聽

公務員事務局長嘉許狀暨公務員義工頒發典禮昨日舉行。當中獲嘉許狀的機電工程署康樂會義工隊與關愛隊合作，除探訪長者，亦為住戶更換節能燈泡。義工隊長笑指，義工工作要走入人群，以市民的角度協助。亦有獲嘉許狀公務員謙稱，急市民所急，做好工作，便能獲得嘉許。

今年共有100名公務員獲嘉許，來自39個決策局及部門，涵蓋55個不同職系；義工嘉許計劃方面，共有435人獲個人獎，另有13隊公務員義工隊獲嘉許。

其中一個獲義工嘉許狀團隊為機電工程署康樂會義工隊。他們自2024年與黃大仙關愛隊合作，定期探訪區內長者，並上門為長者更換LED節能燈泡。活動隊長、機電署署任高級督察陳文德表示，公務員的日常工作講究程序，而義工工作更要走入人群，以市民的角度協助。