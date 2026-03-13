百名公務員獲嘉許 獲選者︰須急民所急 做好聆聽

公務員事務局長嘉許狀暨公務員義工頒發典禮昨日舉行。當中獲嘉許狀的機電工程署康樂會義工隊與關愛隊合作，除探訪長者，亦為住戶更換節能燈泡。義工隊長笑指，義工工作要走入人群，以市民的角度協助。亦有獲嘉許狀公務員謙稱，急市民所急，做好工作，便能獲得嘉許。
今年共有100名公務員獲嘉許，來自39個決策局及部門，涵蓋55個不同職系；義工嘉許計劃方面，共有435人獲個人獎，另有13隊公務員義工隊獲嘉許。
其中一個獲義工嘉許狀團隊為機電工程署康樂會義工隊。他們自2024年與黃大仙關愛隊合作，定期探訪區內長者，並上門為長者更換LED節能燈泡。活動隊長、機電署署任高級督察陳文德表示，公務員的日常工作講究程序，而義工工作更要走入人群，以市民的角度協助。
另一隊獲嘉許的是懲教署的愛羣義工團。一級懲教助理徐文龍表示，團隊與非牟利動物福利機構合作，讓義工訓練流浪犬，提高牠們被領養的機會。
難忘與團隊打擊依托咪酯
其中一名獲得公務員事務局長嘉許狀的海關總關員黃志明，他於1991年加入海關，曾任職不同崗位，包括毒品調查科，現職誠信管理課，專責推動部門誠信教育及培訓工作。他憶述，之前曾與團隊成功打擊依托咪酯案件，經歷證據搜集和分析，過程艱巨，最終成功將販毒集團連根拔起。他認為，市民對公務員的期望高，作為公務員要用心聆聽市民需要，急民所急，只要做好工作，便能獲得嘉許。
天文台高級科學主任黃偉健亦獲嘉許狀。他自1997年加入政府，現時負責發展針對暴雨及惡劣天氣的臨近預報技術，以及管理臨近預報系統的運作。他表示，現時參與預報中心工作，應對極端天氣預報的挑戰；同時積極推動國際合作。
黃偉健表示，面對極端天氣，天文台的工作面對不少挑戰；天文台會繼續關注市民的需要，利用最新科技，如人工智能和大數據等，改善天文台的預報服務。
公務員事務局長楊何蓓茵表示，今年是國家「十五五」規劃的開局之年，全體公務員都應該主動了解綱要的內容，並且積極思考怎樣結合自身工作，為特區對接十五五規劃作貢獻。