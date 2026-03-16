葉劉：更多中式酒樓恐「捱唔住」　不適應市場轉變終被淘汰

踏入2026年，本港飲食業繼續出現結業個案。根據政府數據，中式餐館去年總收益下跌2.9%，數量更是下跌4.3%。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀今天（16日）在報章撰文分析，認為香港飲食業不是衰落，而是汰舊換新，在北上消費及「兩餸飯」店衝擊，傳統老店、中式酒樓若不適應市場轉變，推陳出新，終究會遭淘汰，她警告未來可能仍有酒樓「捱唔住」。

葉劉撰文提到，疫後復常3年多，政府及社會推展了不少提振經濟的政策和措施，旅遊零售的表現均有起色。惟她指不時看到有茶樓、食肆、名牌老店結業的消息，家傳戶曉的名字陸續消失令人感慨，指飲食業似乎敵不過市民北上食飯的大勢，加上租貴、人工貴而飽受重創。葉劉引用政府統計處數字分析。2025年食肆總收益臨時估計為1,096億元，比2024年總收益價值上升0.2%，但數量計則下跌0.9%。中式餐館的全年總收益價值下跌2.9%，數量更是下跌4.3%；但是非中式餐館的全年總收益價值和數量則分別上升4%及3.4%，酒吧的全年總收益價值計及數量也分別上升1.7%及0.5%。

北上消費「兩餸飯」店衝擊

葉劉指數據反映中式食肆表現較差可以理解，例如宏福苑火災後因社會氣氛悲傷，很多企業組織也延後或取消聖誕聯歡、新年聚餐，加上「兩餸飯」開得成行成市，很多家庭選擇北上食團年飯等，酒樓生意深受影響，她警告未來可能仍有酒樓「捱唔住」。

灣仔商場懂針對市場口味 成功帶動人氣生意

但葉劉提到另一邊廂有商場、餐廳懂得針對市場口味，成功帶動人氣生意，舉例灣仔合和商場在2024年底開幕後，引入佔地全層的日本國民家品店NITORI、新興運動匹克球場館、寵物美容護理專門店等，吸引的人流帶旺各家餐廳；加上天橋四通八達，連結皇后大道東、利東街、船街一帶的餐廳、令酒吧都旺起來。她說年輕上班族更喜歡薄餅，灣仔開了多家意大利薄餅店，午市甚受歡迎。還有人氣甚高的法式麵包店，小紅書解說內地有日式、韓式以至港式麵包店，就是沒有法式，因此深受內地旅客熱捧。灣仔亦有名牌燒鵝和粉麵店深受遊客追捧，價格和味道親民，連外籍朋友也喜歡幫襯，開了多間分店。不同國籍的餐廳食肆雖有不同價位客群，共通點是看準市場口味，並各有獨門招牌菜品，凝聚起來讓灣仔熱鬧了不少。