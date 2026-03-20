宏福苑聽證會｜宏業指示後梯木板裝「生口」 審查組看文件無察覺(更新)

大埔宏福苑大火獨立委員會今日(20日)舉行第二日聽證會。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃引述工程會議紀錄，宏業代表提出隔板在保護上不及發泡膠理想，工程顧問「鴻毅」代表則指，發泡膠於火災時會產生大量濃煙，應盡量避免使用，並建議改用夾板裝置。最終承建商仍採用發泡膠，部份更寫明「非阻燃」。宏業代表又在WhatsApp上指，如果使用明火會令很多物料燃燒，但稱煙頭不會點燃發泡膠片。 消防處稱「不屬職權範圍」 杜淦堃又提到，曾有居民向政府投訴發泡膠可燃，要求消防處調查，消防處派員到場巡查後，發現屋苑內有一定數量發泡膠板，但「非不尋常情況」，即日結束調查。其後，宏福苑前業主立案法團副主席麥志雄再向消防處提出投訴，要求消防處協助檢測，消防處回應稱「不屬消防處職權範圍」，建議向其他部門求助。杜指，事件是否屬於消防職權範圍仍有待進一步澄清，委員會亦將探討發泡膠是否促使火勢蔓然單位的原因，令室內住戶因不知外界情況而影響疏散。

消防承辦商未進行監督角色 至於火警警報系統及消防栓等失效問題，杜淦堃稱「宏泰消防工程有限公司」和「中華發展工程有限公司」作為消防承辦商，均未有進行監督角色。其中，「宏泰」大火前一個月到場換消防栓掣已發現消防喉無水，又發現水缸因瓷磚工程已排空。大火前一周，再對火警警報維修時發現系統被關閉，管理稱為防觸電而關閉消防泵電制，令八座大廈火警警報停止運作。 另外，宏業每14日通知中華提交文件，16次向消防處申請延期關閉消防系統，導致實際停用超過半年。中華發展的陳述書亦承認有大疏失，例如消防裝備報價單已反映屋苑消防系統需要停用一年，但只依照報價行事而無考慮查明原因，亦未曾派員了解及考慮停用時的額外消防措施。

缺乏專業知識而無法識別 會上亦探討後樓梯窗戶被拆除，改裝成俗稱「生口」的可燃木窗。杜淦堃表示，外判商接獲指示要每5層開「生口」，但因鋁板常破裂而改用木板。委員會向房屋局獨立審查組查詢無識別木板的原因，對方承認只做隨機文件抽樣檢查，未有到場實地檢查，所以未有察覺。勞工處則指，屋苑樓梯是屋宇署和消防範圍，處方缺乏專業知識，因而無法識別。 多間入標公司存在關連 杜淦堃指出，公開招標時鴻毅的報價為第六低，有資料顯示鴻毅原先的入標金額為24萬元，其後下調至22萬元，市建局回標價目表顯示，該類項目市場平均價約為50萬元，鴻毅報價明顯更低，鴻毅解釋因為曾負責宏福苑的驗樓工作，對屋苑情況較為了解，故能以較合理的價格承接後續顧問服務。杜強調，投標過程及報價變化，均為委員會日後審視的重點部分，而大維修工程共有57間承建商入標，多間公司之間存在關連。工程顧問「鴻毅」提供分析報告，但當時檢驗人員在維修項目，可能無履行任何註冊人員檢驗工作，故只是「橡皮圖章」簽署文件。

陸啟康：希望公眾保持客觀 委員會主席陸啟康在會上特別提到，留意到昨日委員會的法律代表進行開案陳詞後，很多人就現階段的證據對今次調查作出結論，強調代表律師在陳詞中，要求委員會考慮的問題，並不代表委員會的最終結論。委員會將現時掌握的資料對外公開，是希望有機會給受查方知道如何回應指控，最終的調查結果仍要視乎之後的審訊。他說理解社會對事件的感受，但希望公眾保持客觀，不宜過早作出結論。