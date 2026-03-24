宏福苑聽證會︱事後始留意到火警系統全關 居民：後悔無拍門（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會聽證會今日（24日）繼續舉行，預料政府代表會就強制驗樓計劃、小型工程等監管制度等現行機制、相關歷史背景及實施情況向委員會作出介紹和説明。另外，3名宏福苑居民梁浩軒、謝玉華及高以蕾會作為事實證人作供。

【17:35更新】下午3名宏福苑居民列作事實證人作供。其中一位宏昌閣居民高以蕾憶述大火逃生經歷。她獨居於2405室，父母居於宏志閣。她作供時提到，下午約2時回家，當時正使用電腦，大概下午2時53分，突然訊號中斷，但依然有畫面。其單位所有窗原先被發泡膠所封，惟獨向海的一扇窗仍有打開。她指，當日從該窗傳來燶味，但不見煙火，所以直接關窗。後來覺得「唔對路」，更打算快速洗杯後才出門口，因當時沒有想過發生火災，不料開門後，整個走廊都有煙，門口右手邊是走火通道，但內裡一片白濛濛，甚麼都看不到。惟當時已不能再入屋，於是坐升降機逃走，並直達大堂。她在大堂見到有送貨男士，著對方不要進入。隨後她致電父母，提醒他們離開，期間火警鐘沒有響。下午2時57分，她影了現場第一張相。

高以蕾又表示，打風後換了淺色的綠色棚網「一忽忽不同顏色」；她亦有見過工人食煙，情況普遍，許多人已曾就此投訴，但工人依舊會吸煙。她事後知悉屋苑消防系統全關閉，難以想像當時的居民是多麼無助。她自覺幸運逃出生天，亦後悔沒有拍門，不斷反思「自己是否可以做得好點？」她希望委員會可以找出大火真相，又呼籲大家要珍惜，「你一瞬間可以望着一些事發生。」 【12:40更新】就政府跨部門調查工作方面，孫靖乾指政府於2025年11月28日，即大火發生後兩日，成立由消防處牽頭的跨部門調查專組，成員包括警務處、屋宇署、機電工程署、勞工處、政府化驗所人員，以及消防工程專業人士。他提及，跨部門調查專組今年2月已經發表中期調查報告，就火災成因、蔓延方式提出初步結論。

他指專組人員已盡力透過多種方式模擬同還原當時情況，力求盡可能貼近事實真相。他們亦從不同方向，對涉案建築物的各種材料進行測試，評估相關物料的燃燒特性，以及對火勢蔓延影響，相信是調查工作中重要一環。他指，中期報告亦就棚架的搭建方式作出分析，初步見到棚架結構和布局加劇「煙囪效應」的形成，令火勢迅速向上竄升，短時間內由低層蔓延至天台，並擴展至其他大廈。 孫靖乾指跨部門調查專組會繼續就詳細情況進行調查，包括進行火災分析同電腦流體力學模擬測試，並會在最終報告提供詳細分析。最終報告暫定在今年5月完成，屆時會盡快提交至委員會。

【12:15更新】宏福苑大火前的工程，最高風險只屬小型工程，其監管制度的設計，側重業界承擔責任。小型工程制度有三級別，要求訂明註冊承建商，簽圖則；用料無須經監管部門審核，監管只會抽樣檢查，完工後亦會抽樣實地巡查，稍後證人會作進一步介紹。他指，委員會將屋宇署20%實地抽查，與房屋局獨立審查組0.1%。 他指，在委員會代表大律師杜淦堃提到房署獨立審查組（ICU）施工前0.1%，與屋宇署抽查20%相比是不適合，因為是不同性質的視察，不可混為一談。他表示，屋宇署已遵守則，根據ICU機制，是無須在工程期間恆常視察。他指，ICU 在相關時間，按小型工程制度去監督，勞工處、消防處，都是按他們理解去監督，世界各地的政府都要分工，「要睇分工點做得更好，更全面」

聽證會首日，委員會代表大律師杜淦堃指，房屋局獨立審查組（ICU）無對宏福苑工程進行實地檢查，其巡查只是針對居民就特定事項出現投訴，如棚網問題。據ICU提交證據，工地審查目標為每年25宗，佔小型工程提交總數0.1% ，與屋宇署指引相違。屋宇署2023年修訂監察手冊，採更嚴謹做法，對附第一級小型工程，屋宇署會親自巡查和隨機抽查至少20%作安全檢查。 孫靖乾指，委員會展示部分證據，遺憾地被以為委員會已作結論或判斷。他續指，有媒體指名道姓涉事政府人員，但委員會未作判斷，證人未作供，未就問題作解釋。已營造責任及觀感，為此要作澄清，以免未審先判的觀感。

委員會又提到ICU透過1823收到投訴後到工地檢測，事先向承建商商討檢測日期和時間。孫靖乾指，委員會代表律師在會上又展示WhatsApp紀錄，有關人員被傳媒描繪成打龍通，毫無客觀根據、嚴重偏離事實的指控。 【11:20更新】警務處火災應對行動方面，孫靖乾指，當日衝鋒隊及機動部隊於下午2時49分到達現場，處理交通管制、人流人群管理，以及疏散等工作。當時，新界北最高指揮中心於下午3時40分啟動，處理各部門聯絡工作，並同前線指揮部保持緊密溝通。行動助理處長於5時31分宣布事故為重大事故，並且指示啟動傷亡查詢中心（CEU）。

警務處災難遇害者辨認組（DVIU）於2025年11月29日起展開工作，對7座宏福苑大廈、公用地方進行搜索，整個行動於2026年1月23日結束。傷亡查詢中心熱線於2025年11月26日當日6時32分正式啟用，共接收獲489份失蹤人士報告，當中116名失聯人士被確認不幸罹難，其他因為資料不足等原因無法跟進。

【11:10更新】孫靖乾又提到，除了消防員何偉豪不幸殉職，另有9名消防人員因被物件擊中而需要入院治療。政府注意到社會上就消防處今次事件的應對有所關注，包括無人機使用、與內地消防協調，燃燒棚架有否需要拆卸處理等。

【10:45更新】孫靖乾就事發當日，消防處以及警務處的緊急應變行動進行說明。他指，時序方面，於2025年11月26日下午2時51分，消防通訊中心接獲首個報警電話，報稱宏昌閣外牆棚架起火。由於預先知道宏福苑正進行維修工程，消防處當時額外調配了一輛主泵車支援。至下午2時56分，由於火勢迅速蔓延，現場指揮官迅速於3時02分將火警升至三級，並於3時34分升至四級，6時22分升至五級。 他指，消防處貫穿整個救援行動作出超常規部署。消防處處長於3時20分指示啟動指揮室，由助理處長作出協調、聯絡及後勤支援。而早於火警升至四級時，消防處調配了共48輛消防車、13輛救護車，數字相當於五級火警出動人數110名的兩倍以上。

至火勢於下午6時22分升至五級火警時，消防處共同調配116輛消防車，合共718名消防員到場；而到晚上10時30分，已累計調派共174輛消防車、47輛救護車，合共948名消防員，孫靖乾形容，消防處的應對規模前所未見。 孫靖乾續指，消防員當日面對種種困難，宏福苑走廊及樓梯空間狹窄、煙霧彌漫、溫度極高，部分單位高達攝氏800度；火勢呈「煙囪效應」沿光井迅速由地下向上蔓延至天台，並擴展其他大廈；而宏昌閣以及宏泰閣的出入口堆積嚴重，妨礙居民疏散，兩名在周邊工作的消防員因為墮物擊中入院治療。他指，消防向上推進，較低層重新燃起，消防要反覆移動去滅火，「正正喺呢兩座大廈出入口被圍封嘅狀況，較低層嘅樓層重新燃起，消防人員不得不喺唔同嘅樓層之間反復移動滅火，以保安全」；由於宏福苑的消防喉轆及消防栓系統因維修而停用，消防處因此需要增派人手，提升消防喉水壓，以確保高層滅火水源供應。

有關消防處收到宏福苑消防系統停用通知，他指消防有按照程序採取加強措施，但申報表格上涉「火警警報」一欄是空白，沒有填上，有關詳情稍後呈上。

【10:10更新】代表政府的資深大律師孫靖乾表示，發言大概需要1.5個小時，他指政府的開場陳詞總共分為5個部分，第一部分是關於委員會的調查精神和方向；第二部分是就事發當日消防處以及警務處的緊急應變行動進行說明；第三部分是關於宏福苑維修工程所適用的制度框架；第四部分是關於火災的成因；而第五部分是政府各部門已採取的即時措施和改革。

孫靖乾表示，宏福苑火災造成168人死亡，政府完全明白事件對社會造成巨大衝擊，再次向各受災者同家屬致以最深切的慰問。他指特首多次亦表明要調查到底，無論涉及甚麼人「都係一查到底、追責到底，認真改革。要等到真相水落石出，令到公義得到伸張。」 孫靖乾指，政府一直全力配合調查工作，全面開誠布公。他指回答委員會的各項問題，以及向委員會提交證據時，無論情況或證據是否對政府部門不利，皆毫無隱瞞。他指，所有政府部門都有責任主動去協助調查，而非被動等待查詢。他強調，政府從未迴避以下三點：一，有關制度存在不足之處；二，政府在監督方面責無旁貸；三，政府會推行系統性改革。

孫靖乾又表示，政府會繼續全力配合委員會工作，相關證人會就他們各自範疇進行陳述和提問，呈現事件客觀全貌。政府非常明白不單止是受災者，社會各界均希望委員會的調查可以盡快有結果，傳媒對研訊強烈關注是可以理解的，不過與此同時，調查研訊的過程亦需要對所有涉事者保持客觀持平的態度，認真審視各項證據，政府希望社會各界可以有耐性，令到委員會可以在公平、公正、公開的情況下客觀完成各聽證程序。 孫靖乾表示，委員會其代表大律師在第一日口頭開場陳詞透露了不少已經掌握到的證據，但有關陳詞迅即被誤解，但事實並非如此。他提到委員會主席陸啟康提醒現場人士，現時研訊仍然處於開場陳詞的階段，委員會是要保持公平、公開，不偏不倚的態度去完成它的工作。

他指自聽證會開始以來，傳媒和社會作出廣泛報道和討論，當中更對所展示的部分證據作出非常深入的推斷及分析，甚至已經就責任誰屬作出點名的明示或者暗示的推論，令到公眾產生錯誤印象，以為委員會就有關事宜的因由、責任誰屬作為結論。 孫靖乾強調，他的用意絕對不是針對委員會的工作，而是有見現在似乎已經出現的印象、觀感或者疑似指控，作為政府法律代表，在責任、有必要、客觀在開場陳詞的階段，就一些比較大的事實偏差作出需要的澄清。