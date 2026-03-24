宏福苑聽證會︱消防系統停用 政府律師：「火警警報」一欄被漏空（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立調查委員會聽證會今日（24日）繼續舉行，預料政府代表會就強制驗樓計劃、小型工程等監管制度等現行機制、相關歷史背景及實施情況向委員會作出介紹和説明。另外，3名宏福苑居民梁浩軒、謝玉華及高以蕾會作為事實證人作供。

【10:45更新】孫靖乾就事發當日，消防處以及警務處的緊急應變行動進行說明。他指，時序方面，於2025年11月26日下午2時51分，消防通訊中心接獲首個報警電話，報稱宏昌閣外牆棚架起火。由於預先知道宏福苑正進行維修工程，消防處當時額外調配了一輛主泵車支援。至下午2時56分，由於火勢迅速蔓延，現場指揮官迅速於3時02分將火警升至三級，並於3時34分升至四級，6時22分升至五級。 他指，消防處貫穿整個救援行動作出超常規部署。消防處處長於3時20分指示啟動指揮室，由助理處長作出協調、聯絡及後勤支援。而早於火警升至四級時，消防處調配了共48輛消防車、13輛救護車，數字相當於五級火警出動人數110名的兩倍以上。

至火勢於下午6時22分升至五級火警時，消防處共同調配116輛消防車，合共718名消防員到場；而到晚上10時30分，已累計調派共174輛消防車、47輛救護車，合共948名消防員，孫靖乾形容，消防處的應對規模前所未見。

【10:10更新】代表政府的資深大律師孫靖乾表示，發言大概需要1.5個小時，他指政府的開場陳詞總共分為5個部分，第一部分是關於委員會的調查精神和方向；第二部分是就事發當日消防處以及警務處的緊急應變行動進行說明；第三部分是關於宏福苑維修工程所適用的制度框架；第四部分是關於火災的成因；而第五部分是政府各部門已採取的即時措施和改革。 孫靖乾表示，宏福苑火災造成168人死亡，政府完全明白事件對社會造成巨大衝擊，再次向各受災者同家屬致以最深切的慰問。他指特首多次亦表明要調查到底，無論涉及甚麼人「都係一查到底、追責到底，認真改革。要等到真相水落石出，令到公義得到伸張。」

孫靖乾指，政府一直全力配合調查工作，全面開誠布公。他指回答委員會的各項問題，以及向委員會提交證據時，無論情況或證據是否對政府部門不利，皆毫無隱瞞。他指，所有政府部門都有責任主動去協助調查，而非被動等待查詢。他強調，政府從未迴避以下三點：一，有關制度存在不足之處；二，政府在監督方面責無旁貸；三，政府會推行系統性改革。 孫靖乾又表示，政府會繼續全力配合委員會工作，相關證人會就他們各自範疇進行陳述和提問，呈現事件客觀全貌。政府非常明白不單止是受災者，社會各界均希望委員會的調查可以盡快有結果，傳媒對研訊強烈關注是可以理解的，不過與此同時，調查研訊的過程亦需要對所有涉事者保持客觀持平的態度，認真審視各項證據，政府希望社會各界可以有耐性，令到委員會可以在公平、公正、公開的情況下客觀完成各聽證程序。

孫靖乾表示，委員會其代表大律師在第一日口頭開場陳詞透露了不少已經掌握到的證據，但有關陳詞迅即被誤解，但事實並非如此。他提到委員會主席陸啟康提醒現場人士，現時研訊仍然處於開場陳詞的階段，委員會是要保持公平、公開，不偏不倚的態度去完成它的工作。 他指自聽證會開始以來，傳媒和社會作出廣泛報道和討論，當中更對所展示的部分證據作出非常深入的推斷及分析，甚至已經就責任誰屬作出點名的明示或者暗示的推論，令到公眾產生錯誤印象，以為委員會就有關事宜的因由、責任誰屬作為結論。

孫靖乾強調，他的用意絕對不是針對委員會的工作，而是有見現在似乎已經出現的印象、觀感或者疑似指控，作為政府法律代表，在責任、有必要、客觀在開場陳詞的階段，就一些比較大的事實偏差作出需要的澄清。