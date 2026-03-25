東涌綫延綫周日凌晨將更新信號系統　往香港方向料下半年改行新軌道

港鐵東涌綫延綫東涌東段正進行大型路軌改道工程，以連接將來落成的東涌東站，其中東涌東段往香港方向的路軌已完成舖設，並已安裝兩個關鍵道岔和架空電纜，預計往香港方向於今年下半年率先改行新軌道。港鐵將於本周日(29日)凌晨非行車時間，為現有信號系統進行更新。

港鐵表示，周日更新的是整個信號系統的其中一個子系統，名為「自動列車監控系統」，主要負責實時中央監控及列車調動。今次更新是整個東涌綫延綫項目的關鍵工程，令新路段可以無縫接入整個鐵路網絡系統營運。今次更新會在周日正常收車後進行，第二天頭班車、東涌綫和機場快綫會維持正常列車服務，一旦出現一些未預見情況，影響到東涌綫行車，團隊會即時處理，亦已有應變方案，減低影響。為確保更新順利，港鐵團隊過去一年已完成一系列安全和可靠性測試，在超過60個晚上於非行車時間進行列車測試，亦已模擬在日間繁忙時段行車的壓力測試，確保安全和可靠，現已通過相關政府部門的審批。