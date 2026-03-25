調查：六成半人傾向光顧聘用殘疾人士企業 學者稱殘疾人才可帶來持續回報

eConnect就業連網聯同香港城市大學1去年7月至9月期間進行「共融消費調查」，由香港城市大學設計網上問卷，共訪問1,533名市民，探討市民透過「共融消費」支持殘疾人士融入社會的意願及實際行為。 結果顯示，91.7%受訪者認同企業在追求盈利的同時，亦應履行社會責任；64.5%受訪者表示在同等條件下，較傾向光顧有聘用殘疾人士的企業；另有75.2%受訪者認為，聘用殘疾人士能為企業帶來正面影響，包括提升品牌形象及顧客忠誠度。此外，調查亦發現曾接觸殘疾人士的受訪者，其「共融消費」意向較沒有接觸者高出逾22%。結果反映市民普遍對企業履行社會責任及聘用殘疾人士持正面態度。

髮型屋讚殘疾人才工作投入穩定 中小企髮型屋CT Hair聘用殘疾人士逾6年，負責人黃永勝表示，初時萌生聘用殘疾人士的想法，是因為公司面對着招聘困難及人手流動率高的情況。他指，殘疾人士在熟悉工作流程與技術後，往往更願意長期投入工作，不會輕易轉職，「不僅對公司、對受助人、對社會或對品牌形象都有好的影響。」黃永勝表示，聽障員工的工作熱誠與投入程度深受顧客認同，既能吸引新顧客，亦能提升回訪率與再消費意欲。「很多客人都很包容，亦對聽障員工很信任，認為他們做事認真。」

黃永勝指，公司初時亦是由1位聽障員開始聘請，慢慢探索，感受應如何與他們溝通。目前CT Hair共有1名聽障髮型師及6名聽障髮型助理，黃永勝認為，當學習好如何去與他們聯繫，到現在溝通就很順利。 在CT Hair任職髮型助理的聽障僱員黃頌然分享，自入行已3年，初時經朋友分享Instagram帖文得知公司聘請聽障人士，從此便加入了行業。他直言「聽力從來沒有阻礙我發揮專業。在日常工作中，我會透過手機打字或字卡與客人溝通，交流並沒有困難」，加上他本身能夠說話，所以溝通上也沒有問題，更有不少客人因滿意其服務而成為常客。對於成為髮型師僅一步之遙，他就表示會做好本份，多練習技巧，相信待技術成熟，有更多回頭客後，就能升格成為正式髮型師。

學者：共融非慈善而是競爭力 城大社會及行為科學系副教授關志健指出，市民對企業推動共融就業的期望正持續提升，而共融理念亦逐漸成為企業實踐環境、社會及管治(ESG)中「社會」的重要一環。他強調，共融並非短期或單次措施，而是企業邁向可持續發展的關鍵策略。關志健續指，在市場競爭激烈、人手短缺及營運成本上升的多重挑戰下，殘疾人士往往是較易被忽略的就業潛力。「企業若能從文化與制度層面作出調整，主動吸納殘疾人士，提供合適的工作機會，既有助回應社會期望，亦能促進更穩定及具包容性的勞動市場。」

浸信會愛羣社會服務處蕭藹盈作為eConnect代表，倡議企業將共融就業納入可持續發展策略，包括將共融就業納入ESG與人才發展策略，由一次性慈善行動轉化為長期制度與績效指標；主動聘用具不同能力與優勢的殘疾人士；調整流程、工具與工作環境，讓殘疾人士在合適崗位穩定發揮所長；在聘用初期提供適應期支援；以及與就業支援機構合作，整合招聘配對、在職支援、員工培訓與公眾教育，營造可持續的共融就業生態，有助回應市民對「共融消費」與企業社會責任的期望。