涉屯馬綫列車上摸臀捉裙腳　中大男生認兩項非禮准保釋候判

報稱學生的20歲被告黃晉灝，被控今年3月22日在港鐵屯馬綫往屯門方向的列車車廂內，猥褻侵犯女子X和Y。案情指，當晚10時許身穿緊身裙的X站在車門附近，在乘搭至南昌站時突感覺有人用手摸其臀部約5秒，轉身見到被告後因受驚而走到車廂其他位置。約5分鐘後，X見到身穿短裙的Y登車，而Y及後留意到被告站得很近，並感覺有人用手觸碰她的裙襬約12秒。X目擊事件過程並拍片紀錄下來，之後把片段放上網。

X和Y經考慮後在事發翌日報警，而被告於兩人報警翌日自行到警署自首，並在警誡下承認非禮Y及因「失平衡」觸摸X臀部，期間因不能自控再多觸摸數下，又稱將尋求心理醫生協助。辯方求情指，在單親家庭成長的被告正就讀香港中文大學生物醫學工程，在案發後於母親鼓勵下主動自首。

裁判官陳慧敏指出，案件案情非常嚴重，在公眾地方非禮女士一般可判監一至兩星期，但考慮到被告主動投案省卻警方追捕，下令為被告索取感化報告及社會服務令報告，押後案件至下月15日判刑，期間被告准以5,000元現金保釋，每周須到警署報到一次。