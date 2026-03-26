宏福苑聽證會｜第4日聆訊 宏福苑居民：冇諗過打999會線路繁忙（更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（26日）舉行首輪第四場聽證會，今日再有9名宏福苑居民被傳召作證人，包括吳靄詩、王嘉婉、冼善卿、陳全、張次濂、鄭敬熙、阮仲文、文家峻及羅曉琪；另有兩名宏福苑外牆清潔工人作供，包括黃足蓮及海德營造工程有限公司外牆清潔工人姚順友。同時，再多一名宏福苑居民申請加入成為涉事方獲委員會批准，令涉事方名單中居民數目增至8人。

【11:30更新】85歲的冼善卿與幼女居住於宏泰閣1406室，她供稱由消防員協助逃生，走到12樓時，消防着她跨過「大公仔」，並同時將遺體帶走。她哽咽道：「我好感動，早啲帶走遺體家人會好過啲，唔係第二次第三次被蹂躪。」她又向999接線警察及救離她逃離火場的4名消防員致謝：「雖然我唔知佢哋係邊個，但真係好多謝。」

【11:00更新】另一名居住於宏昌閣的居民王嘉婉供稱，火警當日在家，約2時50分聞到煙味，其後聽到棚外有工人說火燭，開窗見到有少少煙，不見火光，然後她便離開。委員會資料顯示，王嘉婉是首名致電999居民，她今日稱打999時等了很久才有人聽電話，她帶激動說：「我第一次打999係線路䌓忙」、「點解會線路繁忙？我真係等咗好耐，冇諗過打999會線路繁忙。」她又形容，目擊火種「飄完一幢再一幢」，她希望，可以找出火警原因：「可能好渺茫，但可以搵到邊個造成？消防處、其他部門？可以搵到點解當時唔夠水？如果一開始夠水，可能沒有蔓延得咁快。」

【10:30更新】第四場聽證會開庭，先由宏福苑居民吳靄詩作供。獨居於宏昌閣305室的吳靄詩，在代表委員會的資深大律師杜淦堃引導下表示，她於1983年11月遷入宏福苑，火警發生當天早上7時許離家，下午2時許於沙田第一城搭小巴回家，在小巴上聽到司機指宏福苑火警，約下午3時在車上見到住家方向的天空多濃煙。她指平日在家中應看到宏昌閣天井平台，但維修期間看不到一樓平台，因為每層均有棚架，讓工人在建築物上行走，且位置多垃圾，因為每天都聽到有物品跌落，相信是石屎碎片、建築材料著地，而且雖然看不到有工人吸煙，但從家中各窗戶和大門聞到煙味吹入，而在大維修前很少出現有煙吹入。