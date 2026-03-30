宏福苑聽證會｜會場響警鐘眾人疏散走火警　聽證會中斷消防到場

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行首輪第五場聽證會，有多名居民作證，包括捨身救5命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮的丈夫葉家駒。至上中午11時38分，會場展城館警鐘突然響起，聽證會中斷，律師及證人等眾人離席疏散。消防車接報後趕至現場。 根據證人作供時間表，將有10名證人作供，包括7名宏福苑居民葉家駒、林燕明、羅德沛、蘇曉峯、周志偉、黃盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」員工亦會作供，包括2名電工黃健華和李俊賢，以及公司董事、工程師鍾傑文。

宏泰閣葉先生喪妻 自責做得不夠好 【10:55更新】居住於宏泰閣1701單位的葉家駒在大火中失去妻子，語帶哽咽作供，期間一度落淚。他憶述當日正在午睡，其妻子先發現宏昌閣起火，遂喚醒他着他落樓查看情況。他乘搭升降機落樓時，仍未聽到火警鐘聲。出升降機後遇見一名女警，對方當時對他說：「我已經報上去，你放心。」他指當時宏昌閣火勢非常猛烈，形容「啲火四圍着」，整座樓宇陷入一片火海，火勢約有4至5層樓高，他曾叮囑妻子「唔好落嚟」。其後多次致電妻子，最終只聽到「你所打嘅電話暫時未能接通」的訊息。

葉家駒又表示，超強颱風「樺加沙」吹襲香港後，發現棚架上的網顏色出現變化。以往無法清晰看到戶外景色，換上的棚網則能夠清楚透視。他曾於工程會議上向宏業的Gordon展示照片，指出新舊棚網之間的差異，但對方「笑笑口，未有作出回應。」 葉家駒又指曾遭拒絕進入業主大會，當時大批街坊被攔在社區會堂外，無法入內，現場人群鼓譟，不滿為何被禁止進入。他同時留意到，每當處理較重要議案時，會堂內就出現不少陌生面孔，看似並非當區街坊。

葉家駒又指，一般業主需以身份證登記投票，而使用授權票者則另設隊伍領取選票。但在投票期間，管理公司置邦的職員竟要求他手持一個透明箱，讓在場人士將票投入。他續稱，待現場人士投票完畢、準備點票之際，有人突然將一大疊授權票放入箱中，數量極多。 葉家駒又指，太太是一名持家有道的人，感到自己做得不夠好「如果早一兩分鐘打給太太，可能無事。」他同時向當日前線人員致敬。他形容168條人命的代價實在太多，對於政府代表律師在開案陳詞中所提及的「一貫做法」，他批評指公務員「唔行多一步，無發揮功能，侮辱職責專業」，認為火災是由一連串疏忽所導致，當中涉及「少做少錯，唔做唔錯」的作風。他期望最終能如特首李家超所言，讓要負責者「負責到底」，他期望獨立委員會能找出真相和「還公義」。他指出宏福苑不少居民自責做得唔夠好，但「要負責任嘅（人）盡辦法唔負責」。他強調公務員不應只是「做完件事」，而是要「做好件事」。