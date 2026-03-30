宏福苑聽證會｜父母離世前曾受消防員何偉豪協助 兒子：內心無比難過（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（30日）舉行首輪第五場聽證會，有多名居民作證，包括捨身救5命錯失逃生時機而遇難婦人葉白瑞蓮的丈夫葉家駒。至上中午11時38分，會場展城館警鐘突然響起，聽證會中斷，律師及證人等眾人離席疏散。消防車接報後趕至現場。 根據證人作供時間表，將有10名證人作供，包括7名宏福苑居民葉家駒、林燕明、羅德沛、蘇曉峯、周志偉、黃盛勤及王惠琛。另外3名「宏泰消防工程有限公司」員工亦會作供，包括2名電工黃健華和李俊賢，以及公司董事、工程師鍾傑文。

【17:15更新】宏昌閣207室居民周志偉作供表示，起火當日妻子指「個天好紅」，他打開窗戶，看見到火吞及棚網雜物滿天飛。周志偉於下午2時50分至2時55分前後，致電向管理處投訴工人外牆工作致雜物「周圍飛」，對方反指是發生火警，他責備對方既然是火警為何火警鐘沒有響，對方沒有回應。其後，他先發現廁所的窗戶因為封窗發泡膠起火而被燒破，火勢攻入單位，他一度嘗試用花灑水撲救失敗，加上廚房的窗戶隨後同樣破裂，妻子立即拉着他衝出門倉皇逃生，連銀包鎖匙亦沒有攜帶，只帶了毛巾，當時走廊已有濃煙，夫妻二人用毛巾揞口鼻亦難以呼吸，其間二人沿途拍門喊「火燭」但沒有人應門，至203的年輕住戶李先生開門，讓二人入屋避難。他指，眾人在203號單位逗留了數小時之久，屋主李先生一度十分驚恐，通過電話向妻子留下遺言，周志偉安慰並表示「二樓爬落去都唔死得」，同時提出把窗花拆掉以方便逃生。隨著火勢逐漸蔓延至3號單位，眾人亦多次通過拍窗、電筒照射，及大喊救命等方式求救，最終獲消防員發現，並通過「長臂猿」升降台逃出生天。

周志偉同樣表示，大維修最初方案是分三期進行，不明白為何最後所有大廈都搭棚，導致「火燒連環船」，「搭咗棚又唔夠工人做嘢喎，個棚擺咗喺度，佢哋喺另一邊做嘢。」周志偉續指控管理處，指火警鐘不響影響甚大，又指控新法團人士在當選前後差別大，在任期間不聽居民意見，認為有一定責任。 【16:30更新】居於宏建閣2108室的住戶黃盛勤表示，他自1998年起居住上址，其太太於2024年底曾在住所內發現煙頭，曾向管理處反映，對方雖口頭答應跟進，但未有下文。他亦關注後樓梯「生口位」的問題，發現相關位置疑似曾被更換為木板，質疑存在安全隱患。黃盛勤表示，大維修最初分三期大維修，但突然全部樓宇搭棚，形容「火燭就火燒連環船」，如果分三期處理就不會這樣。

黃盛勤亦憶述當日聽到嘈雜聲，起初以為是搬運物品的聲音，其後聞到濃烈的燒膠味，約於下午3時14分兩度致電管理處，惟電話未能接通。他逃生過程尚算順利，估計自己約於4時10分離開住所，並於4時20分到達廣福邨，致電兒子報平安。他期望政府正視大廈的消防及管理問題，避免同類事件再次發生。 父母離世前曾受消防員何偉豪協助 兒子：內心無比難過 【15:30更新】居於宏志閣604室的蘇曉峯於大火中失去年邁父母。蘇曉峯表示，自1984至1985年起與父母同住宏福苑居於宏昌閣2701室，婚後才遷至宏志閣。

蘇曉峯憶述在大維修期間，早期便擔憂工人使用發泡膠封閉窗戶存在易燃風險，其後又關注到棚架圍網同樣有安全隱患「爸爸80幾歲都知棚網會易燃。」他表示，在首日聆訊中聽到父母的錄音時，情緒深受觸動。他直言難以想像父母當時是何等無助，並指他們已經非常勇敢。蘇提到，當得悉消防員何偉豪為協助其父母而英勇殉職時，內心感到無比難過。他形容消防員的行為：「當所有人走出火場的時候，消防員卻衝入火場」，形容是「百分百真英雄」。

蘇曉峯指曾就發泡膠封窗的問題致電消防處查詢，並建議改用中空板等較為安全的材料。惟消防處人員回覆指，消防條例並無具體規定如何封窗，建議他向屋宇署進一步查詢。他又指，對於外界有聲音指責他們「貪得無厭」，他強調：「我哋貪嘅係真相、公義。」他坦言過去幾個月是自己人生中最艱難的日子，可能會有創傷後遺症，呼籲居民不要將自己封閉起來，要多與人傾訴。 【14:30更新】走火警後聆聽繼續進行。宏泰閣2008室羅德沛作供指，當日於下午2時52分離開單位落樓，看到宏昌閣低層起火，短短10分鐘後火勢便燒至10幾20樓，棚網一直燒一路向上蔓延，火舌由宏昌閣飄往宏泰閣，期間完全沒有警鐘或疏散，只有消防車聲響及部分保安「叫人走」。

羅德沛表示曾多次見到宏昌閣樓下有大堆煙頭，形容是「從來冇少過，投訴都冇用。」他又指，早在去年4月，他收到由管理處及法團聯合發出的消防裝置關閉通告，他當時曾就此事向管理處查詢，對方聲稱由於工程原因，要暫時關閉有關裝置。羅生當時以為只是臨時措施，並不知道原來火警鐘等裝置被關閉半年之久，也供稱管理處之後亦沒有再發通告通知他，關閉裝置的時長被多次延期；他控訴業主法團及管理公司知情不報，稱對方明知棚網及發泡膠易燃，但仍然在沒有通知業主，沒有通過業主投票的情況下，擅自單方面為業主作出選擇，形容是「鋪了一條死亡之路」。

羅德沛又指摘多個政府部門在今次聽證會上，只為現有制度辯護，但無人主動承擔責任，直斥「有人弄虛作假，及各部門之間政令不通達，係對居民二次傷害。」

葉太於走廊提醒立即逃生 街坊憶述最後一面 【12:30更新】宏泰閣1703居民林燕明作供表示，起火當日她在家聽見走廊有聲響，打開家門後看見1701鄰居葉太與1704的鄰居在走廊對話，首次從葉太口中聽見懷疑發生火警。林燕明先回家打開窗張望，惟因視野被遮擋看不見火光，只聞到有少許煙味。她折返走廊後再次見到葉太，葉太告訴她，依目前情況真的要先逃生，她於是立即回家抱著狗狗離開，這是她最後一次見到葉太。

林燕明帶狗隻再次出門時，已不見葉太蹤影，她以為葉太已經先一步逃生，便直接與狗狗走進梯間落樓。其間發現逃生梯的樓層號碼被人用白漆塗掉，她下樓時無法確定所在樓層，到達大堂後仍對起火半信半疑，後來看到宏昌閣起大火且傳來濃煙，更一度想回到宏泰閣內避煙，但被街坊阻止，最後與地下的街坊一同經垃圾房通道逃到安全地方。 林燕明指每日早上6、7時經過宏昌閣均會看到有工人吸煙，且有大批煙頭棄置在棚架及棚網附近，她本人亦曾向管理署的意見箱投訴吸煙問題，但情況沒有改善。她在作供的最後，衷心感謝葉太及其家人「葉太作為一個咁善良，咁好嘅人，唔應該有此遭遇。」她希望委員會能還原真相，還葉太及其他居民公道。

宏泰閣葉先生喪妻 自責做得不夠好 【10:55更新】居住於宏泰閣1701單位的葉家駒在大火中失去妻子，語帶哽咽作供，期間一度落淚。他憶述當日正在午睡，其妻子先發現宏昌閣起火，遂喚醒他着他落樓查看情況。他乘搭升降機落樓時，仍未聽到火警鐘聲。出升降機後遇見一名女警，對方當時對他說：「我已經報上去，你放心。」他指當時宏昌閣火勢非常猛烈，形容「啲火四圍着」，整座樓宇陷入一片火海，火勢約有4至5層樓高，他曾叮囑妻子「唔好落嚟」。其後多次致電妻子，最終只聽到「你所打嘅電話暫時未能接通」的訊息。

葉家駒又表示，超強颱風「樺加沙」吹襲香港後，發現棚架上的網顏色出現變化。以往無法清晰看到戶外景色，換上的棚網則能夠清楚透視。他曾於工程會議上向宏業的Gordon展示照片，指出新舊棚網之間的差異，但對方「笑笑口，未有作出回應。」 葉家駒又指曾遭拒絕進入業主大會，當時大批街坊被攔在社區會堂外，無法入內，現場人群鼓譟，不滿為何被禁止進入。他同時留意到，每當處理較重要議案時，會堂內就出現不少陌生面孔，看似並非當區街坊。

葉家駒又指，一般業主需以身份證登記投票，而使用授權票者則另設隊伍領取選票。但在投票期間，管理公司置邦的職員竟要求他手持一個透明箱，讓在場人士將票投入。他續稱，待現場人士投票完畢、準備點票之際，有人突然將一大疊授權票放入箱中，數量極多。 葉家駒又指，太太是一名持家有道的人，感到自己做得不夠好「如果早一兩分鐘打給太太，可能無事。」他同時向當日前線人員致敬。他形容168條人命的代價實在太多，對於政府代表律師在開案陳詞中所提及的「一貫做法」，他批評指公務員「唔行多一步，無發揮功能，侮辱職責專業」，認為火災是由一連串疏忽所導致，當中涉及「少做少錯，唔做唔錯」的作風。他期望最終能如特首李家超所言，讓要負責者「負責到底」，他期望獨立委員會能找出真相和「還公義」。他指出宏福苑不少居民自責做得唔夠好，但「要負責任嘅（人）盡辦法唔負責」。他強調公務員不應只是「做完件事」，而是要「做好件事」。