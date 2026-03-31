宏福苑聽證會｜管理處文員稱無工程知識 不會判斷宏業要求工程內容是否合理（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（31日）舉行首輪第六場聽證會。根據證人作供時間表，將有7名證人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文、電工李俊賢。至於置邦興業有限公司文員駱倩盈、管理員鍾瑞霞、工程主任林文欣、木工李承富、電工羅國瑞亦會在聽證會上發言。

管理處文員指無工程知識 不會判斷宏業要求工程內容是否合理 【17:20更新】置邦電工羅國瑞提交的供詞指，得悉要協助消防水缸放水，而操作消防裝置前須通知消防處，因此在收到第一份涉及消防水缸的工作單時，也向宏福苑管理公司置邦興業有限公司文員駱倩盈提出，又指駱當時稱屬宏業要求，因此他需要陪同宏業工作人員協助放水。

駱倩盈今在聽證會上否認羅國瑞供詞的說法，稱羅國瑞從未就此向她查詢，不清楚為何羅有此說法。駱提及，因缺乏消防知識，相關問題不應由她處理，若羅國瑞有疑問，應向她的經理、工程部或宏業代表查詢。她稱只會按宏業要求發工作單及貼通知，不會確認有關通知的日期是否吻合，「可能公司有指引，但我無睇過」。她又指，自己作為文員缺乏工程知識，不會判斷宏業要求的工程內容是否合理，「宏業問可唔可以搵兩位師傅幫幫手放水，咁我收到要求只會問師傅，師傅話ok就ok。」

物管至少接 26 項居民投訴 包括工人吸煙 【16:10更新】宏福苑管理公司置邦興業有限公司文員駱倩盈作供指，她有份處理居民就大維修衍生出來投訴，而其展示大維修投訴紀錄顯示，當中自2024年7月25日至9月24日的紀錄顯示有26項投訴，7月29日有居民投訴搭棚工人在起棚時吸煙，駱倩盈稱，她亦知悉居民對棚網有憂慮或投訴。 杜淦堃問駱倩盈同事之間會否討論長期停用消防系統所衍生的問題，駱倩盈回應「冇」。杜淦堃追問會否有催促「宏業」加快工作進度，駱倩盈回應「冇」。杜淦堃亦問及保安及住戶會否因系統停用而感到擔心向管理處反映？駱倩盈指宏泰邨3樓曾有一位男住戶反映，滅火筒擺放位置不順手，需要跟進。她已即時向保安人員反映情況，並即時跟進。

駱倩盈又指，火警當日自己身處宏仁閣的保安控制室，曾叫所有保安員調配往宏昌，其間她曾報警，亦聯絡宏業方面求助。杜淦堃指，駱倩盈是第二名致電999報警的人士，駱倩盈指，當時控制室收到大量居民來電查詢及求救，電話鈴聲不斷響起。對於是否有維修工人講火獨，駱倩盈指「冇」。 【15:30更新】「宏泰消防」電工李俊賢作供稱，去年3月年檢有檢查水缸，水缸內仍然是石屎非鋪磚，且確定水缸沒有漏水或需要維修情況。至去年11月19日，李俊賢到宏福苑更換扲手，是首個「宏泰消防」成員得悉全部8座大廈的消防加壓泵總電源被關，李俊賢稱當時有告知公司，亦按指示查詢管理處，而當時管理處鄭小姐表示「佢哋知道」消防加壓泵總電源被關，他完成11月19日及21日的扲手更換工作後，沒有打開電源便離開。

【15:00更新】鍾傑文承認，沒有向管理公司置邦追問另一間消防承辦商是甚麼。11月19日首次知道八幢大廈總掣關了，但一個月前，已知道大廈做消防水缸工程，即總掣已關了超過一個月。 代表政府的資深大律師孫靖乾向鍾傑文提問，針對宏泰於2025年3月進行的年度檢驗，詢問在年檢結束約六至七個月後才進行修補工作是否屬於普遍做法。鍾傑文表示，這種情況「呢個係唔special既情況，相信並不特殊」。 代表政府的資深大律師孫靖乾出示「宏泰」去年3月的宏志閣年檢核對表及證書，顯示年檢結果只顯示宏志閣24及30樓的扲手煨玻璃，與18及31樓的火警聲響警鐘，僅4處出現損壞情況需要執修。但是消防處在大火後檢查未受大火直接波及的宏志閣，發現即使重新打開消防總電掣，整幢樓的警鐘依然無法正常運作。

鍾傑文回應指，各警鐘是通過燈喉電路串連，強調任何一個位置出現短路或損壞，都可能出現問題，由於年檢與大火相隔一段時間，不排除「有好多人掂過」，強調「宏福苑唔係一個新系統，容易出現問題都多啲。」

宏泰消防堅稱提醒消防系統被關閉「已經多事咗」 【13:45更新】代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強盤問宏福苑消防設備承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文，指「唔好理你有無責任通知消防處先，你係咪（向管理處）提供建議會更理想？」鍾傑文直言，其實行內有思想「唔係自己嘅嘢，唔好教人做嘢」，又指既然聘用了另一間消防公司負責相應工程，應向管理處提供專業協助的會是對方的消防公司，重申「宏泰」在得悉系統全數被關，「在沒有責任下基於安全考慮」派員工通知管理處，確保管理處清楚系統全數被另一間公司關掉，「我覺得已經多事咗了。」

鍾傑文表示，當日大火發生時，他曾想前往現場，但黃健華已經在場。鐘形容自己一路看着新聞報道，心情一直很差。他亦擔心自己是否有責任。他認為，每一個香港人看到這樣的情況，都會感到擔憂。他又強調，電掣確實不是他關掉的，只是擔心管理處的人沒有按照程序處理。 就消防工程責任問題，對於宏泰方面聲稱，2024年並未負責宏福苑的消防工程，直至2025年年初，才收到相關已簽署的報價單。許偉強指出，宏泰與置邦曾簽訂一份為期兩年的合約，於2024年1月生效。而在聽證會上，有法團文件顯示，2024年4月宏泰為宏福苑的消防承辦商。鍾傑文表示，同意該文件內容，但稱自己因未有出席相關會議，對事件完全不知情。

年檢表顯示水缸「有問題」 宏泰董事鍾傑文指填錯 【11:50更新】李澍桓亦提及消防水缸的年檢情況，聽證會上有一份宏仁閣的年檢核對表，顯示「水缸整體和結構、包括貓梯是否完好，沒滲漏和明顯破損」的紀錄為「是」，而兩個有關水缸存水的檢查項目皆紀錄為「否」。 李澍桓指出，消防水缸的儲水能力須具備一定要求，包括存水量不可少於90%，一旦跌破90%時，就應自動由水泵抽水注滿。消防水缸正是消防喉轆救火時的供水主要來源。他關注，紀錄為「否」，是否代表儲水和注水能力出現問題。鍾傑文回應指我諗我哋填錯」，又稱他為表格簽署時「冇留意到年檢表」。

【10:55更新】獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供稱，火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分，但大火後消防調查，除宏志閣外，所有大廈都被大火損毀電線，似乎為「不合規」。 據消防處的證供顯示，消防於火災後曾對宏福苑的防火設備進行檢查，發現其中7座的防火裝置電路因大火高溫而損壞。據部門2022年的防火規定，裝置電線被視為消防設備一環，必須具相應防火功能，故消防處質疑相關裝置電路的防火性能不達標。