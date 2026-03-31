宏福苑聽證會｜宏泰董事鍾傑文堅稱 提醒消防系統被關閉「已經多事咗」（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（31日）舉行首輪第六場聽證會。根據證人作供時間表，將有7名證人作供，包括宏泰消防工程有限公司董事及工程師鍾傑文、電工李俊賢。至於置邦興業有限公司文員駱倩盈、管理員鍾瑞霞、工程主任林文欣、木工李承富、電工羅國瑞亦會在聽證會上發言。

宏泰消防堅稱提醒消防系統被關閉「已經多事咗」 【13:45更新】代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強盤問宏福苑消防設備承辦商「宏泰消防工程有限公司」董事及工程師鍾傑文，指「唔好理你有無責任通知消防處先，你係咪（向管理處）提供建議會更理想？」鍾傑文直言，其實行內有思想「唔係自己嘅嘢，唔好教人做嘢」，又指既然聘用了另一間消防公司負責相應工程，應向管理處提供專業協助的會是對方的消防公司，重申「宏泰」在得悉系統全數被關，「在沒有責任下基於安全考慮」派員工通知管理處，確保管理處清楚系統全數被另一間公司關掉，「我覺得已經多事咗了。」

鍾傑文表示，當日大火發生時，他曾想前往現場，但黃健華已經在場。鐘形容自己一路看着新聞報道，心情一直很差。他亦擔心自己是否有責任。他認為，每一個香港人看到這樣的情況，都會感到擔憂。他又強調，電掣確實不是他關掉的，只是擔心管理處的人沒有按照程序處理。 就消防工程責任問題，對於宏泰方面聲稱，2024年並未負責宏福苑的消防工程，直至2025年年初，才收到相關已簽署的報價單。許偉強指出，宏泰與置邦曾簽訂一份為期兩年的合約，於2024年1月生效。而在聽證會上，有法團文件顯示，2024年4月宏泰為宏福苑的消防承辦商。鍾傑文表示，同意該文件內容，但稱自己因未有出席相關會議，對事件完全不知情。

【11:50更新】李澍桓亦提及消防水缸的年檢情況，聽證會上有一份宏仁閣的年檢核對表，顯示「水缸整體和結構、包括貓梯是否完好，沒滲漏和明顯破損」的紀錄為「是」，而兩個有關水缸存水的檢查項目皆紀錄為「否」。 李澍桓指出，消防水缸的儲水能力須具備一定要求，包括存水量不可少於90%，一旦跌破90%時，就應自動由水泵抽水注滿。消防水缸正是消防喉轆救火時的供水主要來源。他關注，紀錄為「否」，是否代表儲水和注水能力出現問題。鍾傑文回應指我諗我哋填錯」，又稱他為表格簽署時「冇留意到年檢表」。

【10:55更新】獨立委員會代表大律師李澍桓展示消防處助理處長姜世明向委員會提交證供稱，火警警報系統包含「扲手」、警鐘等都是由電路連結，電線都是重要部分，但大火後消防調查，除宏志閣外，所有大廈都被大火損毀電線，似乎為「不合規」。 據消防處的證供顯示，消防於火災後曾對宏福苑的防火設備進行檢查，發現其中7座的防火裝置電路因大火高溫而損壞。據部門2022年的防火規定，裝置電線被視為消防設備一環，必須具相應防火功能，故消防處質疑相關裝置電路的防火性能不達標。