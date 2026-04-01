涉賄賂英基幼稚園職員助子女插隊入學 13家長及1中間人囚8至14個月

13名家長為讓子女打尖入學，連同1名中間人涉賄賂英基幼稚園(烏溪沙)時任行政主任林珍妮。14人早前被裁定12項串謀使代理人收受利益及一項煽惑代理人索取利益罪成，昨在西九龍裁判法院判入獄8至14個月。辯方早前求情曾形容，本案是「難為天下父母心」。暫委法官稱，明白各被告望子成龍和希望贏在起跑線，但前提必須守法。至於林珍妮早前承認9項控罪，將在4月20日判刑。
被告年齡介乎35至48歲，其中13人為11個家庭的家長，即林泯希及其丈夫張珈銘；蔡慧妍及其伴侶李俊朗；9名母親黃蕙娗(前稱黃詠雯)、劉映均(前稱劉慧德)、馬賢文、李洁冰、徐惠謙、江靜雯、黃美雪、麥偉琪及朱霜叶；餘下一名被告蕭裕邦案發時是一名家長的生意夥伴。女被告多報稱是家庭主婦，另有一人為兒童心理學博士。
案情透露，13名家長及蕭裕邦分別向林珍妮提供2萬至20萬元不等的賄款，共約110萬元，以換取英基提供幼兒班學位予涉案11個家庭的子女，以及蕭裕邦生意夥伴的女兒。廉署調查發現，涉案學童通過幼兒班入學面試後，原本在校方收生輪候名單較後位置，但各被告支付賄款後，相關學童均獲優先插隊入學。庭上案情透露，有人因此「打尖」212人。交收賄款方法，有人與林珍妮在女廁廁格交收，也有人著林到麥當勞假裝取外賣，從而取走有賄款的紙袋。
官︰望子女贏在起跑線 仍須守法
暫委法官昨判刑時稱明白各被告望子成龍，盼子女贏在起跑線，但仍必須守法；又指學位資源有限，被告的行為抹殺其他學位申請人公平入學的機會，法庭須判處具阻嚇的刑罰，向公眾傳遞正確的廉潔信息。法官又指，行政主任是案件始作俑者，其他被告角色較被動，重犯機會低，但被告毫無悔意，經審訊後定罪，即使考慮初犯，仍不適合判社會服務令或緩刑。
暫委法官以入獄12至15個月為量刑起點，考慮各項求情因素後，各家長分別判囚8至11個月，充當中間人的蕭裕邦藉賄賂協助生意伙伴的孩子入學，相信他或因此獲得生意上的益處，遂判處他監禁14個月。被告蔡慧妍正在懷孕、預產期在9月，法官認為不構成減刑因素。