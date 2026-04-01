涉賄賂英基幼稚園職員助子女插隊入學 13家長及1中間人囚8至14個月

13名家長為讓子女打尖入學，連同1名中間人涉賄賂英基幼稚園(烏溪沙)時任行政主任林珍妮。14人早前被裁定12項串謀使代理人收受利益及一項煽惑代理人索取利益罪成，昨在西九龍裁判法院判入獄8至14個月。辯方早前求情曾形容，本案是「難為天下父母心」。暫委法官稱，明白各被告望子成龍和希望贏在起跑線，但前提必須守法。至於林珍妮早前承認9項控罪，將在4月20日判刑。

被告年齡介乎35至48歲，其中13人為11個家庭的家長，即林泯希及其丈夫張珈銘；蔡慧妍及其伴侶李俊朗；9名母親黃蕙娗(前稱黃詠雯)、劉映均(前稱劉慧德)、馬賢文、李洁冰、徐惠謙、江靜雯、黃美雪、麥偉琪及朱霜叶；餘下一名被告蕭裕邦案發時是一名家長的生意夥伴。女被告多報稱是家庭主婦，另有一人為兒童心理學博士。