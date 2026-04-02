宏福苑聽證會｜居民屢投訴工人吸煙 管理處處理方法全是「已通知宏業」（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（2日）舉行第八場聽證會，亦是第一輪聽證會的最後一日，置邦興業有限公司工程主任林文欣將會繼續作供，物業主任鄭芷盈亦會隨後作證。

「宏業」私下向主席發信 【18:00更新】杜淦堃再出示一封居民向屋宇署的投訴信，指法團主席於大會主動為「宏業」拉票，包括發現「宏業」被起訴處分或不能續牌後，「宏業」私下向主席發信，管理處雖曾提醒主席不宜開信，但主席仍是打開信，對方稱受處分是小型工程，「RGBC無事」，懷疑選舉舞弊。鄭芷盈稱無見過有關投訴。

居民投訴突增大量票數 物業主任：「儲一疊票」交點票公司 【17:00更新】杜淦堃在聽證會上指有兩封信，第一封是有居民於2024年4月5日，聲稱代表約200名業主，去信前大埔民政事務專員陳巧敏及市建局物業管理主任梁敏鈴，投訴法團主席、管理公司及顧問於早前1月28日的大會「打龍通」，信中稱「存在巨量投票數量的差異，管理公司及法團一直不肯公開授權書名單（短短20分鐘票數增加280，但同時段入場人數不多於20人。）」 另一封是有居民將申訴信件至政務司司長陳國基、律政司司長林定國、屋宇署及市建局，稱1.28大會疑似違法，稱「街坊感到非常驚恐」，希望知悉事件。鄭芷盈表示，不清楚居民對於授權方式的不滿，亦無收到過有關投訴。對於相關指控，她稱管理處會「儲一疊票」提交點票公司，或在這環節引起居民誤會。

物業主任事發當日才知火警鐘系統被人關閉 【16:00更新】鄭芷盈的供詞提到，經公司培訓後才知道，須由註冊承辦商處理消防裝置，按她認知，其他同事應知道這情況，鄭同意，借匙人要有書面紀錄，事發後她才知道電工羅國瑞與木工李承富有匙可進入消防泵房。如果他們私下帶人入去，可能是沒有登記。 鄭芷盈供稱，事發當日才得悉火警鐘系統被人關閉。她透露，火災發生當天曾要求當值座頭保安嘗試打破火警鐘玻璃啟動警報，其後又要求林文欣向承辦商了解系統關閉的原因。

鄭芷盈的證詞指出，並無任何紀錄顯示消防系統是何時被關閉，亦沒有接獲相關投訴的記錄。杜提到，去年十月初，她曾與承辦商宏泰安排維修工作，鄭芷盈當時表示需要訂購材料，曾作出催促，承辦商回應會盡力跟進。杜形容「似乎消防系統這方面，你們沒有想過多個一間消防承判商，沒有人想過要協調。」 後樓梯設生口致濃煙進入 物業主任相信「鴻毅」專業 【15:30更新】杜淦堃繼續問到走火樓梯設置「生口」造成風險，事後得知外牆棚架起火的濃煙是通過「生口」進入樓梯，破壞逃生通道。鄭芷盈表示，聘請了「鴻毅」作工程顧問，而管理處相信其專業。鄭芷盈又指大維修期間光井被長期上鎖，該位置不再由管理處清潔工負責，而是改由「宏業」工人負責，她又稱不覺光井垃圾特別多，但認同「宏業」「唔係好點清」。鄭芷盈同意上述的工人吸煙、「生口」位置、光井垃圾堆積問題有消防風險，且管理處置邦是有獨立責任的一方。

居民屢投訴工人吸煙 管理處處理方法全是「已通知宏業」 【14:15更新】物業主任鄭芷盈在代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃的盤問下表示，她沒有從「宏泰」收過「掛牌紙（SDN）」，而大維修「宏業」一方，即由「中華發展」所交的SDN則由同事駱小姐於大維修群組中收到，而但她不在該群組內。不過，她承認知道駱小姐收到SDN，自己有印象見過SDN文件，但強調是由「宏業」派員張貼告示通知住戶，不是管理處經手。 就大維修工程期間衍生的管理問題提出投訴，杜淦堃展示管理處大維修投訴簿紀錄，見2024年7月、12月，及2025年2月均有住戶投訴大維修工人吸煙問題，其中2025年2月24日的投訴人明確要求「不要只是勸喻，要有處罰，否則不滿意」，但所有吸煙投訴的處理方法，都是「已通知宏業」。

杜淦堃續展示2025年3月15日的工程會議，當日出席的管理處代表為黎經理及駱小姐。紀錄顯示，法團曾要求並給予「宏業」1個月時間，處理及改善工人吸煙問題，包括設立指定吸煙區，並指「宏業」會確認工人吸煙影相位置、作出訓示及處罰，或直接解僱。鄭芷盈確認曾聽與會同事有關說法，但同意吸煙情況無改善，置邦(ISS)亦無協助進一步跟進，承認「我哋無能力控制工人，無辦法炒佢哋...宏業後期講過搵到（有人吸煙）會拒絕聘用，但唔知有無做。」

物業主任鄭芷盈否認多項「宏泰消防」供詞 【11:25更新】物業主任鄭芷盈稱自2014年8月起於宏福苑工作，負責日常運作、發布通告、法團事務及處理投訴。她曾於4月底至6月中任職，離職原因為「上樓跟進嘅case太多」。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃提到駐苑經理黎永利不會出席聽證會，被問及原因時，她稱「唔清楚」。 物業主任鄭芷盈在代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強的引導下，否認多項由「宏泰消防」人員於早前聽証會上的作供，包括雖然確認曾於10月17日與「宏泰」董事鍾傑文通話，但稱「唔記得內容」，但說「應該無」談及有關「掛牌紙」的議題。同時，她指由10月11月期間，鍾傑文都沒有問過她取「掛牌紙」。而11月19日，她指「宏泰」電工黃健華在發現8座消防總掣已被關上後，沒有問過她拿「掛牌紙」。

而鍾傑文早前曾供稱於11月21日曾致電鄭芷盈再次拿「掛牌紙」，鄭芷盈再次否認存在有關通話，許偉強亦出示鄭的電話紀錄顯示，當日與鍾傑文的紀錄是「未接電話」，電訊公司通話時間僅9秒。換言之，鄭芷盈的供詞全盤否定「宏泰」早前指曾於火災前，多次問過鄭芷盈拿「掛牌」文件，而她沒有提供。 【10:45更新】林文欣接受代表宏泰消防工程有4Multiple imagesaddexpandmore-dots Title HighlightAttach images限公司的大律師林樂夫盤問時承認，他清楚關閉消防裝置需要「掛牌」，但指自己不清楚有關流程，「掛牌」過程都交由消防裝置承辦商處理，重申自己「由入職到依家都未用過SDN（掛牌紙）。」

林文欣又確認11月26日當日，他中午向「宏泰消防」鍾先生拿年檢維修「完工證明」，但鍾稱因為水缸沒有水無法試驗亦不能出證明，通話期間，鍾要求林提供「掛牌」文件，但林沒有提供。林表示，對話中沒有提及有關消防「電力」方面的問題。 代表置邦興業有限公司的資深大律師許偉強引用聽證會第六天，代表委員會的大律師李澍桓向宏泰消防董事鍾傑文盤問騰本，提到其餘五座水缸當時是否有水。鍾傑文回應指對方未有告知詳情，但他曾在10月17日中午12時06分致電置邦的管理處鄭小姐查詢。然而，許偉強向物業主任鄭芷盈覆問該通電話的具體內容時，鄭芷盈表示對該通話內容「冇記憶，冇印象」。