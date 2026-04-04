警察大窩口邨拘五旬漢　搜出總值436萬元可卡因

警方新界南總區公布，在本周四、五（2至3日）進行反黑社會的執法行動，拘捕1名男子並檢獲5.12公斤可卡因，總值超過436萬元。
新界南總區今日公布，在本月2至3日，執行代號「犁庭掃穴」的反黑社會執法行動。目的是打擊黑社會活動及堵截黑社會的收入來源，新界南總區刑事部，聯同總區內的各警區，包括荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場，一連兩日共巡查超過70個娛樂場所，並利用小型無人機進行巡邏任務。在行動中總共拘捕9名本地男子，年齡介乎23至71歲。部份被捕人士有黑社會背景及牽涉與黑社會有關的案件，當中包括「非法禁錮」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「刑事毁壞」、及「傷人」等罪行。
其中，警區的反三合會行動組，深入調查及分析後，在4月2日進行一個反毒品行動，成功在近大窩口邨的一個公園，截查1名50歲本地男子。並在男子的背囊及褲袋內發現10塊磚塊形狀的物體。初步調查顯示，有關類似磚塊形狀的物體，懷疑是可卡因毒品，共重約5.12公斤，估計市值超過436萬港元。警員以「販運危險藥物」罪拘捕該名男子。警方相信，有販毒集團以金錢利誘，招募渴望搵快錢的人士販運毒品。警方通過今次的拘捕行動，相信已成功打擊販毒集團，並阻止一大批毒品流入市面。