警察大窩口邨拘五旬漢　搜出總值436萬元可卡因

警方新界南總區公布，在本周四、五（2至3日）進行反黑社會的執法行動，拘捕1名男子並檢獲5.12公斤可卡因，總值超過436萬元。

新界南總區今日公布，在本月2至3日，執行代號「犁庭掃穴」的反黑社會執法行動。目的是打擊黑社會活動及堵截黑社會的收入來源，新界南總區刑事部，聯同總區內的各警區，包括荃灣、葵青、沙田、大嶼山及機場，一連兩日共巡查超過70個娛樂場所，並利用小型無人機進行巡邏任務。在行動中總共拘捕9名本地男子，年齡介乎23至71歲。部份被捕人士有黑社會背景及牽涉與黑社會有關的案件，當中包括「非法禁錮」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「刑事毁壞」、及「傷人」等罪行。