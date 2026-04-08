宏福苑聽證會︱宏泰消防水喉工指水缸水掣由另一工人關閉 被大律師當場踢爆即改口：係我閂嘅（持續更新)

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第9場聽證會，亦是第二輪聽證會的首場。根據聽證會時間表，今日有4人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟、董事及工程師鍾傑文、中華發展工程有限公司董事梁秉基。另外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會到聽證會作供，成為首名出席作供的政府官員。

【11:30更新】唐慶麟在代表置邦的資深大律師許偉強盤問下確認，10月16日與置邦興業有限公司工程主任林文欣對話中，提到有水缸工程進行，故要放走消防水缸的水，但唐沒有跟進，亦沒有跟進「掛牌」事宜，而其老闆鍾傑文亦沒有指示就水缸事件跟進，或要他就掛牌向管理公司查詢。 代表政府的資深大律師孫靖乾提出唐慶麟的兩份證詞及其老闆鍾傑文的一份證詞中，均沒有提及唐慶麟向林文欣問及「掛牌」的情況，質疑為何兩人沒有提及。唐慶麟稱，落口供時沒有提到，故忘了提起。

【10:50更新】宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟表示，自己於2015年加入公司，並從2016年開始已參與宏福苑消防裝備的維修工作。他指自己在去年10月在宏福苑消防年檢後，與另外兩名員工到場執修，更換消防喉轆噴咀，其間須到天台關閉消防水缸水掣。他作供時稱，宏福苑宏仁閣、宏道閣、宏新閣的消防水缸水掣由另一工人蔡金龍關閉。委員會代表大律師李澍桓指，唐慶麟去年底向警方提交的書面證供提及，由他本人關水掣，唐其後立即改稱「係我閂水掣嘅。」

唐慶麟續指，10月17日他前往其餘五座重新打開閘掣、更換部件及進行測試。但他承認僅在10月16日查看過其中三座水缸狀況，其餘五座並無親自上樓核實是否有水，亦無再向管理處查詢無水原因。代表委員會的大律師李澍桓問及為何在明知水缸無水的情況下，仍要指示蔡金龍重開供水掣？唐慶麟解釋稱「因為閂咗，穩陣起見，就要開返，係我地工序來。」 唐慶麟續指，當時亦向宏泰消防董事鍾傑文交代有關情况，當時鍾要求唐詢問林文欣是否已「掛牌」，即是否取得「消防裝置關閉通知書」（SDN）。他指林回應稱已掛牌。

李澍桓隨後展示多張消防水缸照片，其中一張為2025年11月13日的宏仁閣天台消防水缸照片。唐慶麟在會上直言「消防水缸牆身無可能咁乾淨、太白了」，又指自己在去年10月16日上樓觀察時，水缸已鋪磚。