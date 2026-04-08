宏福苑聽證會︱消防承辦商認「瞇埋眼」違規做 同意「火警鐘響會救返好多人」（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（8日）舉行第9場聽證會，亦是第二輪聽證會的首場。根據聽證會時間表，今日有4人作供，包括宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟、董事及工程師鍾傑文、中華發展工程有限公司董事梁秉基。另外，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明亦會到聽證會作供，成為首名出席作供的政府官員。

【17:30更新】大廈維修水缸非由中華發展工程負責，杜淦堃質疑，「水缸係消防系統一部份；停又唔係你，維修又唔係你，覺得淨係入表係OK 嘅？」梁秉基一直都知道宏業有另一間註冊承辦商，所以覺得沒問顯。杜淦堃稱，獨立委員會上周才從梁秉基的證人供辭知悉。但事實上，獨立委員會首次問梁秉基時，梁秉基當日是聲稱因「知道宏業請了另一間註冊承辦商。」杜淦堃稱見到有明顯的證供矛盾。 被問及大火前，有否通知宏業，法定要求要由註冊承辦商關上消防系統，即應由中華發展派人關上系統？梁秉基表示「宏業指會有人去處理。」梁秉基指無問何人處理，亦無問關閉甚麼系統，他未有解釋原因。

梁秉基在證人供辭提到，不去處理消防系統，因宏業提到由管理公司安排，但管理公司都不讓其他人入場。杜淦堃反問：「你覺唔覺得呢個說法荒謬？你係宏福苑嘅註冊消防裝置承辦商，如有人同你講，你唔可以入去」梁秉基表示「唔識答」。杜淦堃表示，「你係一個註冊承辦商，應該會發火，你都唔入得，邊個入得？」 消防承辦商同意有責任「火警鐘如果響，會救返好多人」 他承認，沒去過宏福苑看消防裝置，只送過滅火筒。被問到，如果有去宏福苑，應會發現消防總電掣被關，梁秉基稱「唔敢肯定」。杜淦堃表示，如果有盡過註冊消防承辦商責任，在大火前去做一次檢測，「火警鐘如果響，會救返好多人。呢件事你有責任？」梁秉基：「唔只我一個。」杜淦堃再問道：「死咁多人，你同意你們有責任？」梁秉基僅「嗯嗯」。杜淦堃又指為何公司只派他出席聽證會，梁秉基指不知道為何其他人（嚴先生）不出來作供。

中華發展交 85 份停裝置申請 【16:50更新】聽證會上展示一份宏盛閣的消防裝置關閉通知書（SDN），由中華發展填寫及簽署提交，其中一表格另有選項，列明「上述關閉的消防系統不再由本公司負責有關工程」，惟中華發展並無剔選該句。杜淦堃表示，中華發展只剔不查的做法，會讓消防處認為中華發展屬於負責的承辦商。梁秉基同意做法令消防所獲資料不準確。 杜淦堃又指，中華發展填寫宏福苑8座大廈的SDN表格內容「無探討要關幾耐、是否合適」，完全違反消防處通函指引。梁秉基同意其說法。

根據中華發展2025年5月的報價單，中華發展共發出8張消防裝置關閉通知書（SDN），每張收費6,500元，合共收取52,000元，文件更標明「貴司預計停一年」。資深大律師杜淦堃透露，中華發展曾合共提交多達85份SDN，現場人士聞言一片嘩然。 杜淦堃指，在這85份SDN，其中「宏志」16次、「宏泰」16次、「宏新」10次、「宏建」13次、「宏盛」11次、「宏仁」5次、「宏道」9次及「宏昌」5次。 多次上交同一文件 消防商認「瞇埋雙眼」違規做 會上展示宏盛閣的「消防裝置及設備證書」（FS 251）。文件顯示該證書早於2025年6月16日已簽署完成，但杜淦堃指出，有證據顯示該文件在同年10月及11月才以傳真方式提交予消防處。梁秉基在作供時承認，曾多次將同一份文件傳真給消防處。他同意因為SDN申請次數過於頻繁，因此消防處人員致電中華發展，明確要求提交「消防裝置及設備證書」以作核實。

杜淦堃問及為何不在6月簽發時一併提交「消防裝置及設備證書」，梁秉基解釋稱該文件之前已發出，但消防處未有要求提交，直至稍後消防處致電索取，公司才以傳真補交。 聽證會上展示的一段WhatsApp通訊紀錄，梁秉基曾向「宏業」的張生發送訊息，指「消防要求每一份都加張證書，盡快攪好就回復系統，頂唔到消防太耐。」杜淦堃質問，SDN按規定須每14日重新遞交一次，「如果不是入咁多次，消防就不會來追？」梁秉基表示同意。 杜淦堃再追問：「你都知自己違反所有消防要求，但瞇埋雙眼繼續做，人哋（消防）要咪send張嘢頂住先？」梁秉基同意。

【15:00更新】另一間消防承辦商、中華發展工程有限公司董事梁秉基作供，他在2014年加入中華發展，擁30%股權。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問及，如果公司要行年檢會安排誰「落場。」梁秉基指年檢工作將由工人進行檢查。杜淦堃追問董事及專業人士會否親身落場參與，梁秉基表示屆時將由「嚴先生」（另一董事）前往。杜淦堃進一步確認是否必定由「嚴先生」本人執行時，梁秉基補充：「唔一定，可能係嚴生啲師傅去。」梁秉基解釋完成後會撰寫報告，並會拍攝相片作為記錄憑證，以便公司進行監察，確保檢查質素及責任誰屬。梁秉基指，公司的合資格人士是嚴先生，而簽署者為自己。杜淦堃指，對於消防裝置停用，延長消防裝置關閉應用是要很嚴謹的，因此合資格人士或授權簽署者需要親自到現場，期間梁默不作聲。

杜淦堃問「你是否同意不可求求其其，就去簽？」梁秉基同意。杜淦堃指，「消防承辦商有責任，唔係人哋叫你做咩就做咩。」梁秉基同意關閉消防系統的運作，應將影響減至最低，並考慮分段關閉，承辦商有責任盡快恢復正常運作，以宏福苑為例，可以只關閉一座大廈的消防系統，而毋須關閉8座。 梁秉基亦同意公司沒有親自到宏福苑檢查任何的消防裝置，亦沒有獨立去判斷過是否有需要關閉有關的消防裝置。杜淦堃又問：「你哋冇諗過做任何嘢，人哋叫你做，你就做」，問這種「橡皮圖章」式的工作是否不止在宏福苑，梁秉基同意。杜淦堃再問，中華發展是否於其他項目有同樣做法。梁秉基回應「有」，例如銅鑼灣美蘭閣維修項目，稱該處同屬宏業的工程。現場多名人士聽後均搖頭感歎。

【13:15更新】代表置邦興業的資深大律師許偉強問及鍾傑文，上次作供時提到與置邦興業有限公司物業主任鄭芷盈於去年10月17日的電話交談，並跟進SDN文件，鍾傑文確認在10月17後約一個月時間後，沒有再跟進。對於鄭芷盈稱不記得鍾傑文曾有查問，鍾傑文稱，原本不明白為何鄭芷盈當時不願提供文件稱「唔喺手喎，要搵喎」，後來才知道置邦關閉了水泵。 對於鍾傑文上次供稱11月21日下午3時20分鍾傑文與鄭芷盈的電話交談，據鍾傑文的電話紀錄顯示僅為9秒，而鄭芷盈的電話紀錄則顯示為未接來電，被質疑對話沒有發生，鍾傑文表示不同意，「唔係，我記憶唔係咁」，並指記憶中鄭芷盈有回覆其來電，又稱「聯想」到該通電話是在他電話紀錄中顯示於同下午4時57分的一個顯示為「incoming call」的沒有來電顯示的電話，該通電話只有6秒紀錄。

許偉強問及去年11月27日凌晨1時29分，與置邦林文欣的57分鐘交談，引用鍾傑文的證供，林文欣向其索取掛牌表格，鍾傑文回應「你哋唔係掛咗牌咩？點解而家反而問我嘅」，並叫對方上網找掛牌紙。許偉強質疑鍾傑文的證供多次使用引號，逐字引述自己的語句，為何如此清楚記得用字，鍾傑文回應稱「因為印象太深，因發生火災」，許偉強隨即引用鍾傑文上次在聽證會上作供上覆述的用字與證供不同，鍾傑文則解釋「意思一樣，字眼不同」。 許偉強又質疑鍾傑文為減輕責任，故講出有電話紀錄，假稱曾有向置邦追討文件，鍾傑文回應他「是講事實」，不同意電話通話並非事實。許偉強質疑鍾傑文責怪管理公司時，有否反省自己甚麼做得不理想，鍾傑文稱「我覺得自己真係盡咗力」。

【12:30更新】聽證會上有一份物管公司置邦興業物業主任鄭芷盈與鍾傑文的WhatsApp紀錄。鍾傑文曾於去年10月28日問鄭芷盈，消防水缸「入返水未」，稱「無水完唔到工」。鄭芷盈回應指「話已入返水」。鄭芷盈去年11月21日即火災前5日，亦在WhatsApp向鍾傑文傳送15張相片，稱水缸「已入水」，但其實大部分照片是同年8月的舊照片，而當時水缸實際上沒有水。鍾傑文回應指看到相中日期，隨即轉發相片到宏泰的工作群組，直言「諗住叫人做」，但質疑「以前啲相睇嚟都無用。」但無追問對方為何會發了之前的相片。

鍾傑文其後發現上水喉已拆，指「好多工程做緊」，曾問物管公司置邦是否有「除牌紙」及FS251，但無進一步詢問置邦具體工程詳情。李澍桓質疑鍾傑文「唔係問返置邦咁樣最直接咩？」鍾傑文指「溝通有時候要雙方。」 李澍桓隨後指：「溝通你都要你問咗人哋先答㗎嘛。」 【11:30更新】唐慶麟在代表置邦的資深大律師許偉強盤問下確認，10月16日與置邦興業有限公司工程主任林文欣對話中，提到有水缸工程進行，故要放走消防水缸的水，但唐慶麟沒有跟進，亦沒有跟進「掛牌」事宜，而其老闆鍾傑文亦沒有指示就水缸事件跟進，或要他就掛牌向管理公司查詢。

代表政府的資深大律師孫靖乾提出唐慶麟的兩份證詞及其老闆鍾傑文的一份證詞中，均沒有提及唐慶麟向林文欣問及「掛牌」的情況，質疑為何兩人沒有提及。唐慶麟稱，落口供時沒有提到，故忘了提起。 唐慶麟稱另一工人關閉水缸水掣 被當場踢爆即改口：係我閂嘅 【10:50更新】宏泰消防工程有限公司水喉工唐慶麟表示，自己於2015年加入公司，並從2016年開始已參與宏福苑消防裝備的維修工作。他指自己在去年10月在宏福苑消防年檢後，與另外兩名員工到場執修，更換消防喉轆噴咀，其間須到天台關閉消防水缸水掣。他作供時稱，宏福苑宏仁閣、宏道閣、宏新閣的消防水缸水掣由另一工人蔡金龍關閉。委員會代表大律師李澍桓指，唐慶麟去年底向警方提交的書面證供提及，由他本人關水掣，唐其後立即改稱「係我閂水掣嘅。」

唐慶麟續指，10月17日他前往其餘五座重新打開閘掣、更換部件及進行測試。但他承認僅在10月16日查看過其中三座水缸狀況，其餘五座並無親自上樓核實是否有水，亦無再向管理處查詢無水原因。代表委員會的大律師李澍桓問及為何在明知水缸無水的情況下，仍要指示蔡金龍重開供水掣？唐慶麟解釋稱「因為閂咗，穩陣起見，就要開返，係我地工序來。」 唐慶麟續指，當時亦向宏泰消防董事鍾傑文交代有關情况，當時鍾要求唐詢問林文欣是否已「掛牌」，即是否取得「消防裝置關閉通知書」（SDN）。他指林回應稱已掛牌。

李澍桓隨後展示多張消防水缸照片，其中一張為2025年11月13日的宏仁閣天台消防水缸照片。唐慶麟在會上直言「消防水缸牆身無可能咁乾淨、太白了」，又指自己在去年10月16日上樓觀察時，水缸已鋪磚。