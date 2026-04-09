訛稱加州大學畢業騙港大錄取碩士　24歲雙程證女判囚4個月

一名24歲內地女子訛稱已獲美國加州大學洛杉磯分校工程學士學位，從而騙得入境證及港大工程碩士課程錄取。涉案女子今日（9日）於東區裁判法院承認1項以欺騙手段取得服務罪；她另涉1項為取得入境證而作出虛假陳述罪，獲控方撤回。案情指她畢業於河南大學，透過中介取得虛假的加州大學學歷證明，藉此獲港大錄取。裁判官高偉雄指案件嚴重，被告行為可能剝奪了其他人入讀港大的機會，必須判處阻嚇性刑罰，終判囚4個月。

被告王一涵，報稱無業，控罪書指她持雙程證，來自河南省。案情指，港大於2023年3月8日收到被告報讀工程碩士課程的網上申請，被告報稱於2022年取得美國加州大學洛杉磯分校電機工程學士學位，並且其GPA（成績平均績點）為3.81，港大亦透過郵件收到被告提供的學歷證明文件。同年被告獲港大錄取，並向入境處申請來港就讀入境許可，同樣報稱曾獲加州大學學位。