大埔宏福苑五級火｜葉劉：部門互相推搪　親身體會斬一棵樹要叫六、七部門

葉劉淑儀接受傳媒專訪時，憶述地區人士很早已接獲投訴，指大圍隆亨邨斜坡有一棵有倒塌風險的樹木，但沒有部門肯出手斬樹。她指：「斬一棵樹大件事啦，要叫六、七個部門，路政署啦、土力工程處啦、房屋署啦、康文署啦、全部睇過晒先知決定邊個去。」她續指：「公務員唔會立亂接，驚接咗累咗下手，寧願唔接啦」。

「公務員假設個個都係好乖」

今次的獨立委員會調查揭示，屋宇署會通知屋苑工程顧問檢驗時間，以確保檢測時對方在場。葉劉淑儀坦言此安排奇怪，「如果你去監察人，你又話人知『我嚟啦』，即係會唔會政府太君子呢？公務員係假設個個都係好乖嘅人，會唔會咁呢？」她希望今後改變做法，必須突擊檢查。

大火後，政府擬修訂《建築物管理條例》，她指立法會需小心檢視。修例擬將更多責任放到管理委員會及市建局，分別規管授權票及監管招標。不過，葉劉認為仍然有問題，「點解話管委會有可能俾黑社會控制呢，我講得直率啲，多層大廈正常業主係唔想做管委會，第一要時間，第二分分鐘俾人埋怨，叫你揀紙皮石，層層樓都有意見嘅，吃力不討好。」