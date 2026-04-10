宏福苑聽證會｜宏福苑兩大廈交85張SDN 姜世明否認曾催中華發展補交文件（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（10日）舉行第10場聽證會，亦是第二輪聽證會的第二場。根據聽證會時間表，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明會出席聽證會作供，成為首名作供的政府官員。

宏福苑兩座大廈提交 85 張 SDN 姜世明指水缸工程可長達數月 【17:45更新】針對宏福苑在大維修期間不斷提交SDN（停止裝置通知書）的情況，杜淦堃提出質疑。他指最少有兩座大廈自去年4月起至火警當日合共提交了85張通知書，質疑為何如此長時間仍未完成維修，姜世明表示同意此關注，並稱據其經驗，曾見過消防水缸工程耗時長達7至8個月。杜淦堃即時追問：「以你的經驗，消防水缸漏水工程，做咗成7個月，冇唔妥、表面上沒有不當延期，你證供係咁？」姜世明明確回應：「正確。」

姜世明否認曾催中華發展補交文件 「中華發展」代表早前在聽證會承認，在補交FS251文件的過程中，是因為被消防處催促才補交有關文件。對於「中華發展」的解釋，姜世明指出：「我問勻晒，冇人追過佢。」此言一出，杜淦堃反駁：「咁咪仲衰？」有在場人士立即大笑。杜淦堃質疑，「中華發展」若無人催促便不主動補交文件，其情況可能比被動補交更為嚴重，姜世明稱：「你搵人手追30萬張，逐張追，追到呢張，追唔到嗰張。」 消防處需 6 個月處理 FS251 即「冇人理 6 個月」

【17:15更新】不過，杜淦堃隨後顯示消防2025年4月8日的內部紀錄，消防人員清楚寫明宏福苑屬「Major Defect」，即是「嚴重損壞」，姜世明同意內部紀錄上是「嚴重損壞」，但重申是否「嚴重損壞」應依據FS251；杜淦堃質疑有關紀錄應是看過FS251後發出的紀錄，姜世明解釋，當時消防隊長應是與承辦商通話聯絡後，在紀錄上填寫「Major Defect」，認為是該消防隊長的做法「唔理想」，正確做法是按FS251的紀錄填寫，即不是「嚴重損壞」。杜淦堃續指，其實宏福苑是否「嚴重損壞」都不重要，因為承辦商提交證書（FS251）後，消防處要6個月入電腦，即6個月都「無人理」，姜世明同意「唔理想」。

消防員對多項消防裝置檢查稱「唔知」或「無留意」 【16:50更新】杜淦堃隨後在會議上展示另一名馮姓消防員的口供內容，該消防員在口供中對多項消防裝置檢查事項的回應均為「唔知」、「冇」或「無留意」，問及有否檢查大廈消防裝置？馮答：檢查過滅火筒。問及消防栓／消防喉是否有水？馮答沒有檢查。 「宏泰」拖 9 個月才交表格 【16:30更新】杜淦堃問姜世明為何選定2025年10月19日進行巡查，姜世明指「今次不是常規的巡查，而是視察。巡查通常是為了查找問題，而視察的性質不同。」他強調，處方並無硬性規定每年必須進行多少次主動巡查的指標。實際巡查頻率會因應樓宇的風險類別而異，「有啲大廈會一年巡查一次，有啲風險較低嘅可能兩年先巡查一次。」

杜淦堃展示一份由「宏泰消防」提交消防處的《消防裝置及設備證書》，即俗稱「消防紙」的FS251。證書中有3個重要日期，第一個是「宏泰」於2023年12月的簽名，第二個是文件上方有2024年8月2日的傳真日期，以及消防處消防設施監督科於2024年11月才蓋印。杜淦堃質疑為何日期差別如此大，姜世明認為是對方由2023年12月拖延9個月，至2024年8月才提交文件，而規例訂明承辦商要14日內提交文件。 姜世明認流程需改善 將全面電子化 杜淦堃質疑有關14日的規例形同虛設，又問到消防處既然8月收到表格，為何11月才蓋印。姜世明回應指「我唔清楚」，但認同是要改善的地方，解釋紙本文件太多，人員由紙本入電腦需時，未來會全面電子化。處方2024年11月收到該FS251後巡查發現仍有少許不影響整體系統運行的小問題，給予對方2個月時間跟進，杜問連同先前入電腦時間，是否即代表有關消防給予不只2個月時間，姜同意有關工作應該要更貼近實際情況。

宏福苑維修期間消防曾視察 未有檢查警鐘是否運作正常 【16:15更新】杜淦堃展示大埔消防目張國生的口供內容。他在口供中提到，巡查宏福苑期間進行各項關鍵檢查時，其回答幾乎全是「冇」或「唔知」。具體而言，張巡查時未見大型消防裝置，未有檢查出入口附近的消防栓，亦未有檢查大型消防栓及喉轆系統。此外，他未有檢查宏福苑緊急出入口表面是否損壞，亦未有檢查大廈消防警鐘是否運作正常。張國生亦並未進入泵房，不清楚檢查時的電源狀況，也不知道大廈消防系統的開關與警鐘是否屬於同一開關掣。他更表示，不知道管理處員工有無提及上次警鐘系統關閉的情況，且在大廈顯眼處未有見到任何關閉的消防裝置警報。

杜淦堃問姜世明為何選定2025年10月19日進行巡查，姜世明指「今次不是常規的巡查，而是視察。巡查通常是為了查找問題，而視察的性質不同。」姜世明強調，處方並無硬性規定每年必須進行多少次主動巡查的指標。實際巡查頻率會因應樓宇的風險類別而異，「有啲大廈會一年巡查一次，有啲風險較低嘅可能兩年先巡查一次。」 消防處無方案能完全替代「通知走火警」效用 【16:00更新】杜淦堃提到消防處內部針對SDN的指引，當中提及人員應要專業地評估消防風險。同時，指引提到消防栓及喉轆停止期間，要擺放9公升滅火筒作為替代設施，但在警鐘系統生效及失效兩種情況下，擺放的位置及數量有差別，而今次宏福苑的擺放情況正是「警鐘系統生效」下的要求，姜世明同意要改善。

另外，杜淦堃指擺放滅火筒亦只是消防栓及喉轆失效的替代方案，似乎並沒有方案，能夠直接替代到消防警鐘在火警時通知居民逃生的效果，姜世明初時並無正面回應，指消防處亦有要求管理處準備應變方案等，但最後在杜再三詢問下，同意消防處沒有方案能完全替代「通知走火警」的效用，稱消防處正研究及尋找警鐘失效時的臨時替代方法。 消防處無審閱「宏泰消防」所提交 FS251 表格 【15:30更新】杜淦堃展示一份由「宏泰消防」在去年3月31日向消防處提交的「消防裝置及設備證書」（FS251），問及姜世明最底一欄有三個空均沒有任何剔號。姜確認，這份FS251表格從未進行過「巡查／輸入系統／核對」，即無人審閱。姜世明指，消防處會以人手輸入資料，95%的FS251由消防處職員人手輸入，同意同事「只是輸入員，不會睇」；其餘5%由承辦商直接提交電子版，消防處只作存檔。

消防處每年接 6 萬份年檢核對表 抽 300 份調查 【14:50更新】姜世明表示，現行年檢核對表雖然未有要求註冊承辦商遞交，但相關紀錄必須妥善存檔七年，以便消防處隨時查閱。消防處每年會從全港約六萬幢須進行年檢的大廈中，抽樣調查約三百宗年檢個案，以確保承辦商履行責任。 警鐘對減少傷亡係是「排除唔到嘅因素」 【14:30更新】杜淦堃提及，消防處在大火後曾檢測宏福宛8座大樓，最後發現只有宏新閣的消防「刀掣」是開啟狀態，其餘7座大廈都是關閉狀態。杜指，有證據顯示宏新閣的警鐘曾經響過，又提出數據顯示，宏新閣的損毀情況與宏泰閣相若，都是大半單位損毀，但宏泰閣最終有80人死亡，宏新閣只有2宗死亡。姜世明指，警鐘響起對減少傷亡是「排除唔到嘅因素」。

【14:10更新】「宏泰」董事鍾傑文早前曾供稱，宏福苑是1980年代興建的樓宇，因此系統只需符合80年代的消防守則。姜世明回覆指，未能協助解答有關疑慮，稱如該年份有標籤要求便適用。杜淦堃直言「如果你都要睇返守則，承辦商都會有啲混亂？」姜承認守則可以更清楚。 中華發展未現場巡視便掛牌或構成虛假陳述 【14:00更新】杜亦向姜問及消防承辦商「中華發展」的責任問題，對於中華方面在會上承認持有SDN（消防裝置關閉通知書），卻未有親自或派員工到現場查看便直接掛牌。姜強調，相信違反《消防設備規例》第92條，構成虛假陳述，屬違法行為，應受到最高「第五級」的懲處。

杜指消防系統的安全運作在一定程度上依賴行業自律，然而企業本身負有法定責任。針對消防系統關閉的通報機制，姜提到消防有其實際操作困難，強調若建立每次關閉系統均須通報及審批的機制，將帶來龐大的工作量。他指出，每年正式證書發出超過30萬張，當中涉及關閉維修的個案每年約6,000多宗。他又指，每次出單後24小時內，消防局同事會進行查閱，「事實上，我哋而家每一次出單其實都有去睇，出單完後24小時，好多時消防局嘅同事，幾個鐘頭就成架消防車，成隊人落去睇。」

【12:30更新】姜世明指出，物業管理公司在選擇消防裝置承辦商時，若只委聘單一承辦商，溝通問題相對較少；惟若選用多個承辦商，則必須加強協調。因此消防建議在需要關閉消防設施進行維修前，必須先取得批准，藉此可檢視是否存在多個承辦商，以及預先探討可能出現的問題。根據現行規定，當註冊承辦商負責修理消防系統而遇上系統失效時，承辦商有責任即時通知消防處及大廈居民。消防處接報後會採取一系列應對措施，包括加派消防車到場、派員實地視察、要求大廈張貼告示通知居民，以及加強日常消防安全管理。

杜淦堃展示消防處於大火發生後，今年曾向消防設備承辦商發出兩份通函。姜世明逐一介紹，通函內容包括要求關閉消防設備時，要在每一個受影響的裝置包括消防栓、喉轆等貼告示，避免市民在緊急情況下浪費寶貴時間嘗試啟動。同時，由於初次發現有非承辦商人士操控裝置，通函要求承辦商在有關電源上設有封條，若有人動過將會被發現。 另外，通函亦再次提醒承辦商有部分裝置或同時影響多個系統，姜世明指「唔好想關一個系統，最後關咗兩個」；及要求關閉消防系統時，須在電梯大堂、受影響樓層、各個出入口張貼告示。

消防正從六大方向進行修訂 【11:45更新】姜世明表示，事件涉及關閉消防設備，消防正從6大方向進行修訂，期望從制度上加強消防安全的監管。 姜世明表示，未來任何關閉消防設備的操作，必須事先取得消防批准，並賦予法定權力，以審視關閉設備的具體情況，並確認是否有足夠的替代措施，保障大廈居民的消防安全。姜世明又指，為加強執法的約束力，消防提出針對消防設施或主動式消防系統違規事項的定額罰款機制。他相信，定額罰款能夠使執法更具效力及阻嚇性，從而更有效保障整體的消防安全水平。

物管公司有責任確保消防裝置系統正常運作 姜世明表明，物管公司有責任確保消防裝置系統正常運作，交代早在宏福苑火災發生前，消防處與物監局聯合發出指南，提醒物管公司即使已委託持牌承辦商，亦有責任關注及監察其工作，同意如果置邦有留意到指南，或可避免事件發生。 現行法例最高罰款僅 5 萬 姜世明：阻嚇力不足 姜世明指出，現時承辦商分為3個級別，註冊數量約1,000個，若承辦商擁有合資格人士，可申請永久註冊。為提升規管效能，當局正考慮引入期限註冊制度，要求承辦商或專業機構在指定期限後續牌，確保其持續符合標準。

在執法權力方面，姜世明承認現時調查火警期間，人員雖可進入處所，但搜查及檢查文件的權力有限，影響取證效率。未來計劃強化執法權力，以便更有效履行職責。 至於罰則安排，他指出現行法例下承辦商最高罰款僅為5萬港元，阻嚇力不足，而且對前線作業人員缺乏人身監管措施。當局正研究擴大罰則幅度及上調罰款金額，使其更合比例，同時擬從6個政策方向調整相關條例，並配合其他配套工作，以全面完善監管框架。 【11:15更新】杜淦堃向在場人士展示宏福苑的消防泵控制箱，並希望姜世明就整個消防系統的操作細節作出詳細說明。姜世明逐一解釋控制箱上不同顏色按鈕、水泵開關及警報系統的運作方式。

姜世明指出，控制箱面板上的紅色按鈕代表消防用水的分撥控制系統，用於調配消防供水；白色及綠色按鈕則分別控制淡水及鹹水供應系統。杜淦堃其後問及消防系統總電掣如何控制消防喉轆及警鐘的電力供應。姜世明回應指，若關閉總電掣，消防警報系統及相關安防設備將失去電力，無法運作。 杜淦堃再問：「如果要閂消防水泵應該要閂邊個掣？」姜世明表示：「我答你唔到。」他解釋，自己並未看到上水泵，今次只觀察了主泵的面板，因此只能回答主泵面板的相關問題。姜世明又指宏福苑是1980年代興建的樓宇，故其消防系統並非該屋苑自有。

姜世明：為放水閂「刀制」屬非常嚴重的疏忽 被問及如何將缸放水，姜世明引述消防技術人員稱，天台缸旁邊設有放水掣，不會在面板（Panel）上進行操作。聽證會上亦展示了總電掣（刀掣）的相片。姜世明同意杜淦堃所述，關掉刀掣後，加壓泵、上水泵及消防警報系統將會斷電；亦同意如消防水缸要放水，可以只關閉消防水泵的獨立開關，不用關閉加壓泵房總掣。姜世明稱，置邦無牌，不應該去「𢭃呢樣嘢」。 姜世明表示，「放水唔使閂電制」屬消防承辦商基本知識，宏福苑為了將消防水缸放水而關掉「刀掣」（消防泵總電掣），屬低級錯誤。他指出，消防承辦商（RFSIC）有責任確保刀掣保持開啟，以維持正常運作。若有註冊消防工程承辦商有此做法，則屬非常嚴重的疏忽。形容事件非常罕見，他稱十多年來「未見過總電掣係畀非承辦商嘅人閂咗」。

【10:50更新】代表委員會的資深大律師杜淦堃表示，姜世明1995年加入消防處，於2024年3月晉升至助理處長（牌照及審批），他管轄的消防政策課主要負責制定及檢討防火事宜的政策、程序及指引，進行相關課題的研究；以及處理部門檢控事宜。至於消防設施監督課負責檢查現有樓宇的消防裝置、處理有關樓宇消防裝置的投訴、監察註冊消防承辦商的專業水準及在有需要情況下採取執法行動。另外，消防工程合規課為新建樓宇的消防裝置及設備進行測試，解答公眾、認可人士、機電工程顧問、消防裝置承辦商和其他政府部門有關消防裝置工程的查詢，監察註冊消防裝置承辦商的專業水準。

杜淦堃指出，大廈地下設有消防運轉水缸，從地下供水系統儲存2,000公升水，並於有需要時將水輸送至天台的消防缸。該天台消防缸容量為18,200公升，負責向各層消防喉及消防栓供水。消防上水泵將水由地下泵上天台消防缸，而消防加壓泵則確保系統具備足夠水壓；樓層越高，加壓泵的角色越為重要。 姜世明補充，消防加壓泵能保障消防系統水壓充足。由於水缸設於天台，較低樓層自然水壓較高，加壓泵便在此時發揮功用。他同意杜淦堃所述，年度檢驗必須涵蓋整個消防系統的所有部件，包括運轉缸、消防缸等每一個裝置，並重點檢查水缸是否有漏水情況。