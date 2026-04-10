宏福苑聽證會｜消防處助理處長姜世明今出席聽證會作供 成首名作供政府官員

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（10日）舉行第10場聽證會，亦是第二輪聽證會的第二場。根據聽證會時間表，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明會出席聽證會作供，成為首名作供的政府官員。

【 10:50 更新】 代表委員會的資深大律師杜淦堃表示，姜世明1995年加入消防處，於2024年3月晉升至助理處長（牌照及審批），他管轄的消防政策課主要負責制定及檢討防火事宜的政策、程序及指引，進行相關課題的研究；以及處理部門檢控事宜。至於消防設施監督課負責檢查現有樓宇的消防裝置、處理有關樓宇消防裝置的投訴、監察註冊消防承辦商的專業水準及在有需要情況下採取執法行動。另外，消防工程合規課為新建樓宇的消防裝置及設備進行測試，解答公眾、認可人士、機電工程顧問、消防裝置承辦商和其他政府部門有關消防裝置工程的查詢，監察註冊消防裝置承辦商的專業水準。

杜淦堃指出，大廈地下設有消防運轉水缸，從地下供水系統儲存2,000公升水，並於有需要時將水輸送至天台的消防缸。該天台消防缸容量為18,200公升，負責向各層消防喉及消防栓供水。消防上水泵將水由地下泵上天台消防缸，而消防加壓泵則確保系統具備足夠水壓；樓層越高，加壓泵的角色越為重要。

姜世明補充，消防加壓泵能保障消防系統水壓充足。由於水缸設於天台，較低樓層自然水壓較高，加壓泵便在此時發揮功用。他同意杜淦堃所述，年度檢驗必須涵蓋整個消防系統的所有部件，包括運轉缸、消防缸等每一個裝置，並重點檢查水缸是否有漏水情況。