宏福苑聽證會｜消防處助理處長姜世明：為放水閂「刀制」屬非常嚴重的疏忽（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會，今日（10日）舉行第10場聽證會，亦是第二輪聽證會的第二場。根據聽證會時間表，消防處助理處長（牌照及審批）姜世明會出席聽證會作供，成為首名作供的政府官員。

【11:15更新】杜淦堃向在場人士展示宏福苑的消防泵控制箱，並希望姜世明就整個消防系統的操作細節作出詳細說明。姜世明逐一解釋控制箱上不同顏色按鈕、水泵開關及警報系統的運作方式。 姜世明指出，控制箱面板上的紅色按鈕代表消防用水的分撥控制系統，用於調配消防供水；白色及綠色按鈕則分別控制淡水及鹹水供應系統。杜淦堃其後問及消防系統總電掣如何控制消防喉轆及警鐘的電力供應。姜世明回應指，若關閉總電掣，消防警報系統及相關安防設備將失去電力，無法運作。

杜淦堃再問：「如果要閂消防水泵應該要閂邊個掣？」姜世明表示：「我答你唔到。」他解釋，自己並未看到上水泵，今次只觀察了主泵的面板，因此只能回答主泵面板的相關問題。姜世明又指宏福苑是1980年代興建的樓宇，故其消防系統並非該屋苑自有。 姜世明：為放水閂「刀制」屬非常嚴重的疏忽 被問及如何將缸放水，姜世明引述消防技術人員稱，天台缸旁邊設有放水掣，不會在面板（Panel）上進行操作。聽證會上亦展示了總電掣（刀掣）的相片。姜世明同意杜淦堃所述，關掉刀掣後，加壓泵、上水泵及消防警報系統將會斷電；亦同意如消防水缸要放水，可以只關閉消防水泵的獨立開關，不用關閉加壓泵房總掣。姜世明稱，置邦無牌，不應該去「𢭃呢樣嘢」。

姜世明表示，「放水唔使閂電制」屬消防承辦商基本知識，宏福苑為了將消防水缸放水而關掉「刀掣」（消防泵總電掣），屬低級錯誤。他指出，消防承辦商（RFSIC）有責任確保刀掣保持開啟，以維持正常運作。若有註冊消防工程承辦商有此做法，則屬非常嚴重的疏忽。形容事件非常罕見，他稱十多年來「未見過總電掣係畀非承辦商嘅人閂咗」。 【10:50更新】代表委員會的資深大律師杜淦堃表示，姜世明1995年加入消防處，於2024年3月晉升至助理處長（牌照及審批），他管轄的消防政策課主要負責制定及檢討防火事宜的政策、程序及指引，進行相關課題的研究；以及處理部門檢控事宜。至於消防設施監督課負責檢查現有樓宇的消防裝置、處理有關樓宇消防裝置的投訴、監察註冊消防承辦商的專業水準及在有需要情況下採取執法行動。另外，消防工程合規課為新建樓宇的消防裝置及設備進行測試，解答公眾、認可人士、機電工程顧問、消防裝置承辦商和其他政府部門有關消防裝置工程的查詢，監察註冊消防裝置承辦商的專業水準。

杜淦堃指出，大廈地下設有消防運轉水缸，從地下供水系統儲存2,000公升水，並於有需要時將水輸送至天台的消防缸。該天台消防缸容量為18,200公升，負責向各層消防喉及消防栓供水。消防上水泵將水由地下泵上天台消防缸，而消防加壓泵則確保系統具備足夠水壓；樓層越高，加壓泵的角色越為重要。 姜世明補充，消防加壓泵能保障消防系統水壓充足。由於水缸設於天台，較低樓層自然水壓較高，加壓泵便在此時發揮功用。他同意杜淦堃所述，年度檢驗必須涵蓋整個消防系統的所有部件，包括運轉缸、消防缸等每一個裝置，並重點檢查水缸是否有漏水情況。