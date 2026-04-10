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出版：2026-Apr-10 18:28
更新：2026-Apr-10 18:28

粉嶺鐵皮屋設密室組裝私煙生產線　海關檢2.2億元原材料等拘6人

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粉嶺鐵皮屋設密室組裝私煙生產線，海關檢2.2億元原材料等拘6人。(香港海關Facebook直播截圖)

粉嶺鐵皮屋設密室組裝私煙生產線，海關檢2.2億元原材料等拘6人。(香港海關Facebook直播截圖)

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海關早前針對一個活躍於新界的私煙集團作深入調查，其後鎖定一個位於粉嶺坪輋的鐵皮倉，昨日(9)上午進行突擊搜查，在中央位置發現一個密室，內有一條完整製造私煙的生產線，並檢獲大量製造私煙的原材料及私煙製成品，包括約31.92公噸製成煙草、123萬支已製成的私煙、私煙原材料以及製煙生產線相關機器，估計市值約2.2億元，應課稅值為1億3000萬元。

24小時工場內工作及留宿

行動中，51女企圖從鐵皮場逃走，但被制止及拘捕，他們年齡介乎2152歲，全部非本地人，部份人持旅遊證件來港。集團成員不惜功本，將機器放在偏僻地方。由於生產線需多人同一時間操作，不法分子會24小時足不出戶在工場內工作及留宿，場內更有一部份地方被劃成廚房、睡房及廁所，以減少外出被發現的機會，密室內外亦有隔音措施阻隔機器的噪音。

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吸煙｜控煙短期措施。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，管供應降需求。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，禁宣傳減引誘。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，擴禁區免煙害。（am730製圖，資料來源︰添馬台） 吸煙｜控煙短期措施，重教育助戒煙。（am730製圖，資料來源︰添馬台）

至少可生產3000萬支私煙

海關表示，今次檢獲的煙草至少可生產3,000萬支私煙，相信供應本地及海外市場，惟私煙工場衞生極為惡劣，缺乏品質監管，為節省成本，不法分子會使用來歷不明、成份存異的煙草作原料，先用捲煙的機器將煙絲用紙捲起，再黏合濾咀，並以不同牌子的包裝盒包裝。海關正追查機器和原材料的來源及運入香港的途徑，不排除有更多人被捕。據悉，海關檢獲的機器雖為舊款，其價值高達數百萬元，在人手充足的情況下，工場可每日生產100萬支私煙，惟場內部份煙草有發霉情況出現，而且沒有消毒劑，可見存放的方法及環境欠佳。

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