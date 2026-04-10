粉嶺鐵皮屋設密室組裝私煙生產線　海關檢2.2億元原材料等拘6人

海關早前針對一個活躍於新界的私煙集團作深入調查，其後鎖定一個位於粉嶺坪輋的鐵皮倉，昨日(9日)上午進行突擊搜查，在中央位置發現一個密室，內有一條完整製造私煙的生產線，並檢獲大量製造私煙的原材料及私煙製成品，包括約31.92公噸製成煙草、123萬支已製成的私煙、私煙原材料以及製煙生產線相關機器，估計市值約2.2億元，應課稅值為1億3000萬元。

24小時工場內工作及留宿

行動中，5男1女企圖從鐵皮場逃走，但被制止及拘捕，他們年齡介乎21至52歲，全部非本地人，部份人持旅遊證件來港。集團成員不惜功本，將機器放在偏僻地方。由於生產線需多人同一時間操作，不法分子會24小時足不出戶在工場內工作及留宿，場內更有一部份地方被劃成廚房、睡房及廁所，以減少外出被發現的機會，密室內外亦有隔音措施阻隔機器的噪音。