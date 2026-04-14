陳國基：國安是一切發展的基礎 「香港五年規劃」將保障長遠穩定納入考量

今年「全民國家安全教育日」的主題是「主動對接『十五五』規劃，堅持統籌發展和安全」，特區政府正編製首份香港五年規劃。政務司司長陳國基表示，政府將秉持「安全是發展的前提，發展是安全的保障」原則，在規劃中將發展佈局做好，並將維護國家安全和保障香港長遠穩定納入考量。他強調維護國家安全是一切發展的基礎，若國家安全成問題時，一切發展都是空談；持續的經濟和社會發展，同時能為國家安全提供堅實基礎與底氣，故政府會堅定不移統籌好安全和發展兩大課題。

不能忘記2019年慘痛經歷

陳國基接受報章訪問，表示香港回歸後一段長時間，在維護國安方面就如「沒鎖好門」、處於「不設防」狀態，他感謝中央當年在香港最危急時果斷出手，從國家層面制定《香港國安法》，發揮「定海神針」作用。他指出，在今天全力拼經濟、謀發展、惠民生的同時，國家安全風險仍然存在，隨時可能出現，不能「好了傷疤忘了痛」，不能忘記2019年的慘痛經歷和沉痛教訓。

陳國基說，世界百年未有的大變局正在加速變化，全球不穩定因素增加，香港面對的國安風險也變幻莫測，相信挑戰不會減少，鬥爭也不會停止。他強調須以「總體國家安全觀」為指引，堅定維護國家主權、安全、發展利益，將維護國家安全貫穿在「一國兩制」實踐的整個過程，同時須全面落實「愛國者治港」，堅持和完善行政主導。