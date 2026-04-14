部門首長責任制擬設兩級常設調查機制 受查者不合作紀律機制跟進

政府就「部門首長責任制」向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，提出將按部門問題的嚴重性，訂立兩級常設調查機制，一旦部門出問題，能公平、公正調查，查找不足並釐清責任誰屬，達致持續提升部門整體管理水平，和政府的管治效能。
最遲於10月中旬生效
當局目標於2026年6月以「先訂立、後審議」形式向立法會提交《調查規例》，若審議期被延長，預計新規例最遲於今年10月中旬或之前生效。
文件提出，若問題性質較不嚴重、屬單一事件，以及牽涉負責具體操作的執行人員，將由部門首長負責進行第一級調查。若問題嚴重，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色，則由「公務員敍用委員會」領導的調查小組，展開第二級調查，這是一項新的調查機制。
為了賦予目前作為獨立法定諮詢機構的「敍用委員會」新的調查職能，公務員事務局將根據《公務員敍用委員會條例》第14條制定《調查規例》，為「敍用委員會」轄下調查小組的運作提供法律基礎。在「責任制」下，行政長官、司長或局長均可啟動第二級調查。調查小組由敘用委員會主席及最少一名委員組成，可獲政府支援人員協助，亦可委任獨立專家提供意見及協助進行調查工作。
獲廣泛調查權力 不合作者可按紀律機制跟進
調查小組獲廣泛調查權力，包括要求受查人士提供資料或文件、到席回答問題、進入政府處所視察等。被調查的政府僱員（包括公務員及非公務員合約僱員）必須合作，不合作者可按紀律機制跟進。
調查屬政府內部程序，若報告可能對人士或機構作出批評，受影響方會獲機會作出申述。完成調查後，小組須提交報告予啟動調查的行政長官或司／局長，供考慮跟進行動。若發現員工行為不當，將按紀律機制處理；若屬工作表現欠佳或能力不足，則按工作表現管理制度跟進，包括培訓、調職或基於公眾利益安排退休。