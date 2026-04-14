部門首長責任制擬設兩級常設調查機制 受查者不合作紀律機制跟進

政府就「部門首長責任制」向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交文件，提出將按部門問題的嚴重性，訂立兩級常設調查機制，一旦部門出問題，能公平、公正調查，查找不足並釐清責任誰屬，達致持續提升部門整體管理水平，和政府的管治效能。

最遲於10月中旬生效

當局目標於2026年6月以「先訂立、後審議」形式向立法會提交《調查規例》，若審議期被延長，預計新規例最遲於今年10月中旬或之前生效。

文件提出，若問題性質較不嚴重、屬單一事件，以及牽涉負責具體操作的執行人員，將由部門首長負責進行第一級調查。若問題嚴重，或涉及廣泛或重複性的系統問題，或有跡象顯示問題可能涉及部門首長的角色，則由「公務員敍用委員會」領導的調查小組，展開第二級調查，這是一項新的調查機制。