部門首長責任制設兩級機制 擴敍用委員會職能 最遲10月生效

去年的《施政報告》提出設立「部門首長責任制」，提到將責任制分設兩級。公務員事務局昨向立法會提交文件，交代立法建議，倡修例擴大「公務員敍用委員會」的職能，令其領導的調查小組可展開第二級調查，當部門出現嚴重、廣泛或重複性的系統問題，可啟動該項新的調查機制。政府冀在今年6月向立法會提交《調查規例》，以進行「先訂立、後審議」的程序，料最遲今年10月中旬或之前生效。 根據局方的文件，「責任制」按部門問題的嚴重性訂立兩級常設調查機制，若部門出現嚴重、廣泛、重複性的系統問題，甚至涉及部門首長的角色時，行政長官、司長或局長就可啟動第二級調查。調查工作由敍用委員會領導的調查小組作第二級調查，敍用委員會主席會根據該職權範圍及各項因素，包括但不限於個案性質、敍用委員會委員的專業知識，以及能否抽空參與等，與最少一名「敍用委員會」委員組成調查小組，即小組最少有兩人。小組亦可委任獨立專家提供意見及協助調查。

被調查的政府僱員必須與調查小組合作，如不合作會被視作沒有履行職責並以紀律機制跟進。若調查報告發現有員工可能涉及行為不當，會按公務員紀律機制處理。若調查報告發現有員工的工作表現欠佳或欠缺與職位相稱的能力，政府會按公務員工作表現管理制度，及或行政措施跟進處理，包括提供培訓或調職。 倘事件矚目 會公開報告內容 公務員事務局發言人表示，目前部門首長有逾60人，除房屋局和教育局的常任秘書長外，其餘常秘均不屬部門首長，惟強調有相關監察機制。對於日後會否公開調查報告內容，發言人指，若事情備受公眾注目，相信會向公眾交代。發言人指，以冒牌水事件為例，政府向來有一貫機制監察公務員，當新的調查機制生效後，將會取替舊有的調查機制。

對於安全帶或垃圾徵費事件會否落入第二級調查，發言人回應指，由於涉及不同因素，難以簡單定調。至於宏福苑事件是否納入調查，發言人指，火災獨立委員會的職權範圍包括檢視政府官員及承辦商等的責任，「俾得佢做獨立調查，應該等調查出嚟」。 對於為何要由政治問責官員啟動調查，發言人表示，其中一個考慮是公眾觀感問題，若由公務員負責調查，難免予人「自己人查自己人」的印象。對於如何釐清官員政治問責制和部門首長責任制，發言人指，政府官員負責制定政策，當政策推行時，便涉及日常的行政工作，形容兩者是相輔相成。

發言人又強調，落實新制度後，不代表中低層公務員免受監察，他們仍要按機制及規矩，做好本身的小範圍管理工作。 公務員敍用委員會是獨立法定組織，主要就較高職級公務員，即頂薪點達政府總薪級表第26點或以上人員的聘用及晉升事宜，向行政長官提供意見；同時亦負責處理大部分公務員，即甲類公務員的紀律個案。委員會成員由行政長官委任，並具擔任公職或服務社會的經驗。