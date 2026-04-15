宏福苑聽證會｜DVIU稱搜查工作非常徹底 不可能有證據證明存在超過168名死者 （持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（15日）舉行第12場聽證會，亦是第二輪聽證會的第4場。今日將會有3名證人作供，分別是消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律、警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢，以及警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊。

DVIU 稱搜查工作非常徹底 不可能有證據證明存在超過 168 名死者 【18:00更新】在這61個中，有60個是透過主要證據（例如DNA、牙齒、法醫齒科證據）確認身份，剩下一個（第168號死者）是一個頭骨，當時無法從中提取DNA或任何可辨別身份的物品。然而，根據現場環境判斷，該頭骨所在的圍籬位置，確定另一圍籬內的遺骸是其母親（第125號死者），因此相信該頭骨屬於第168號死者。

鄭嘉俊強調，搜查工作非常徹底，幾乎每一寸地方都經過檢查。即使發現非人類的動物組織，也會一併收集，確保不會遺漏任何遺體或遺骸。基於此，團隊認為不可能有證據證明存在超過168名死者。 行動最終確定發現 61 個人類遺骸 【17:45更新】鄭嘉俊表示，行動中，團隊對發現的遺體或疑似遺骸會進行了標準化處理。當發現遺體時，人員會先拍攝照片，並填寫標籤，將遺體及其身邊相關物品，例如眼鏡、首飾、手錶、戒指等一併記錄。隨後會使用絲帶和膠帶進行包裝，並在外層加上大型包裝袋以保存證據。所有相關資料會填寫在記錄表格上。現場完成記錄和拍攝後，相關資料會填寫在表格中，並隨遺體送至屍體收集站。在收集站，另一組同事會核對現場記錄與實際收到的物品是否相符。之後，遺體會被送往殮房，由殮房同事再次核對文件及資料，並繼續填寫死後檢驗表格。

在整個行動中，共發現74個「身體或身體部位」。經化驗後，其中12個樣本並無動物或人類組織；另有2個為動物組織（貓狗），並非人類遺骸。因此，實際上人類遺骸樣本為60個。進一步檢驗發現，60個樣本中存在重疊情況，部分樣本來自同一堆遺骸，當中可能包含多於一名死者。最終確認共有65個遺骸或遺體。其後發現其中4個遺骸與已有死者重複，因此最終確定為61個遺骸或遺體。 DVIU 負責搜尋死難者遺骸或遺體 【17:30更新】警務處災難遇害者辨認組（DVIU）主管鄭嘉俊表示，DVIU自1975年根據國際刑警標準成立，其成立的主要目的，是在災難現場搜尋死難者的遺骸或遺體，並協助法醫辨認身份。主要隊員來自偵緝訓練中心的人員，其他隊員則需完成相關標準訓練課程。當宣布發生災難事件時，隊員會被召集執行DVIU任務。

鄭嘉俊指出，DVIU採用國際刑警的既定運作方式，可分為四組，包括指揮中心，負責記錄整個事件過程、與不同部門交流資訊、以及在現場直接指揮行動、尋回小組在現場搜查遺骸及遺體，臨時屍體收納站，當尋回小組找到懷疑遺骸或證物後，會送往現場的臨時屍體收納站，進行進一步確認和記錄，以及驗房，遺骸會送往驗房，由另一組人員協助法醫確認身分，並與其他部門搜集相關資訊，從而辨認死者真實身份。 以宏福苑火災事件為例，DVIU由11月29日起進行了3次搜查。第一次搜查了7座單位及公共地方，第二次則針對首次未找到遺體的單位。他澄清，所謂「找不到」並非真的沒有，而是因同一單位可能有多於一人，或曾有人獲救、或只找到懷疑遺體，因此需要重新搜查。他舉例，最多試過五次上樓搜查，將單位內所有瓦礫、大型傢俬如枱凳、電視櫃、雪櫃全部搬走，只剩灰燼，從中找出碎骨或牙齒，強調隊員的努力就是為了確保搜查全面，絕無遺漏，找出所有失蹤人士。

傷亡查詢中心非恒常機制 由投訴警察課和警察學院人員組成 【17:15更新】香港警務處傷亡查詢中心主管曾淑賢在大火當日下午5時50分，獲指示啟動傷亡查詢中心(CEU)，當時人手約有50人，分配成6個小隊，包括總部小隊作調配，公眾查詢小隊於下午6時32分設立熱線，當時開了10條線，供家屬和朋友查詢死傷者情況，小隊將紀錄交予接待小隊，其中有5宗紀錄未撥打999。她續指，亦有索引小隊和配對小隊等，配對小隊會到災場地下和醫院了解家庭人口是否齊全，亦取得管業處的戶口資料和聯絡方法，進行排查工作，再將有關人士的最新資訊（例如安全、受傷、死亡）告知家人。她又指，有人致電查詢欲尋找的人不知是否住宏福苑，調查隊亦會查核入境處資料，查看涉事人會否已離港或已喪生。

她指，CEU非恆常機制，當有行動定義重大事故，則動員投訴警察課和警察學院人員成立，主要主管是投訴警察課高級警司。她指，因每次重大事件，除消防和警察做疏散等工作，傷亡查詢中心可讓家人朋友了解傷者和死者的狀態。她稱，設立CEU的考慮是視乎事件的程度、發展、現場狀況、牽涉的死亡人數，上次成立CEU是大埔公路車禍，涉19死65傷，而2012年涉32死的南丫海難，亦曾成立CEU。 仍有調配空間且裝備不相容 評估後未需廣東消防協助 【17:00更新】黃思律表示，大火當晚約10時，廣東省已在邊境集結約100人及20輛消防車，但消防當局經評估後認為未有需要。他指出，現場已調配980名消防同事，相等於五級火警的人手規模，而全港每日執勤消防員約1,700人，仍有調配空間。更重要的是，現場已佈滿消防車，再多的人手亦難以進入樓層，因為環境極度惡劣。他詳細解釋兩地裝備不相容，如內地使用的呼吸輔助器與香港不同，氣樽無法互補；內地消防喉的接頭與香港樓宇系統不配合，需另加轉接器。在火場漆黑、要靠觸摸前進的環境下，要求內地同事即時適應新系統極為困難。

通訊方面，香港消防使用「Mayday」求救信號，內地則用普通話呼叫；香港緊急疏散的響笛為長響，內地則為分段響。在嘈雜的火場中，語言及信號差異可能造成誤會，影響安全。 至於粵港澳三方應急救援協定，現時首階段主要針對地震、水浸等天然災害，雖然火災亦包含在內，但屬於較後階段，相關對接尚未完成。他總結，基於上述種種原因，今次火警香港消防未準備好請求內地協助，但長遠會朝這個方向努力。 金屬棚架高溫後會彎曲凹陷 一旦倒塌危險或更大

【16:40更新】委員會委員陳健波問外界關注使用竹棚與金屬棚架哪一個較好，黃思律指在火災中各有風險，不能一概而論。他表示，竹棚屬可燃物料，雖非易燃，但在足夠溫度下仍會燃燒。至於金屬棚架雖不會着火，惟高溫會令結構受影響，出現彎曲凹陷，且重量遠超竹棚，一旦倒塌，造成的危險可能更大，應否全面改用竹棚或禁用膠索帶，須經科學測試才能定論。 100 米鋼梯重達 80 噸 不少道路無法承受車輛重量 【16:20更新】黃思律表示，香港消防車的雲梯最高55米，射水可達20層樓高，與世界最先進的城市相若，如採用配備100米鋼梯的消防車，該車重量達60至80噸，很多道路無法負荷重量，而該車支撐腳架開出來有10米寬，即相當約4條行車線。深圳使用時亦有限定路線，不能進入舊區。

另外，黃思律又指受波及的竹棚會跌落，因索帶一燒便斷，若拆去竹棚，竹枝墮地會阻礙救援工作，而且消防只要打通進入火場的道路已足夠，沒有必要拆除其他竹棚。 黃思律認為，消防處很多細節均可改善，例如科技應用、行動優次及包括接市民電話的溝通。惟面對大型災難，救援隊伍時可做的事都很有限，因為消防員只是血肉之軀，應從預防上著手。 無人機飛得愈高射出水量愈少愈弱 【16:00更新】黃思律稱，消防處自2017年起對無人機的使用有研究，在山火有應用，但現時全球沒有滅火無人機可投入到實際滅火工作中，因實際上有困難，因「愈飛得高，射出來的水量愈少愈弱」，而且電子零件不耐熱只有約50度，不能太接近火場。而且飛起時會產生很強的下洗氣流，似直昇機般有機會將煙吹回火場，有煽風點火的作用。

直昇機投擲水彈有機會令棚架倒塌 而直昇機因有氣流，而且水彈一缸水約重一至兩噸，若直接投擲至火場，有機會令本是搖搖欲墜的棚架倒塌，會對現場消防員和逃生者有很大的影響，竹枝倒地亦會影響火場。在外圍投擲水彈，對滅火沒有用。 支援中心開設額外 18 條線回電 陸啟康：成功部署 【15:45更新】杜淦堃指，大火當日消防處長於下午約3時20分，動員80名非前線人員成立支援中心，開設額外18條線，主要處理Call Back工作。問如果更多人回覆求助電話會否更好，黃指已用盡資源，「18條係極限。」當日打了超過1500個電話，只有一半求助者有回應，其餘無人接聽或無回應。形容負責回覆電話的支援中心是首次啟動，因應火警進行大規模回電，「應該係第一次」。委員會主席陸啟康指，許多市民覺得有用，認為是一個成功部署。

【15:15更新】杜淦堃提到，大火當日的救援行動共接獲約600宗求助個案，但經核實後，實際上只有309宗，重複比率接近五成，可能由當事人多次致電，或由親友代為報案，導致系統內出現多個看似不同、實則相同的個案。 黃思律指，當接獲超過4宗求助個案時，便會啟動資訊發放機制。接線人員會記錄求助者的基本資料，包括位置、年齡、性別及聯絡電話，並將資料輸入電腦調派系統（簡稱CMS）。其後，同事會透過內部即時通訊軟件「 FSD Message」，將已輸入的系統界面截圖直接發送給前線人員。流動指揮車到場後，亦會編製紙本記錄，交予前線指揮官分發。

他解釋，在流動指揮車尚未到場的初期，通訊中心同事忙於接聽大量電話，每接一宗便立即輸入系統並發送給前線。結果前線人員在早期收到許多重複的資料，影響調派及安排人員上門救援的決策。杜淦堃問「同一個單位，兩個不同部門可能不知道已有另一組同事處理，造成資源浪費？」黃坦言，這是確實會出現的情況。 黃思律指，若前線人員已處理某宗求助，並不會在FSD Messenger內標記完成，而是透過無線電通知流動指揮車，再由指揮車集中回報通訊中心。通訊中心人員需以人手將處理記錄輸入封閉式的電腦系統。未來消防處會優化FSD Messenger系統，以減少資訊重複、提升溝通效率。

999 報案是政府大政策 黃思律：報警可同時駁至消防值得探討 【15:00更新】杜淦堃又指，999求助中心和消防通訊中心在處理大火時需緊密聯繫，是否可以有自動化系統直接將電話駁去消防，毋須交由警方轉駁。黃思律稱，因火災可能涉及傷亡，警方亦有需要派員到場，若可以同時駁電話至兩邊，值得探討。杜淦堃又指，部分地方火警有另一條電話報案熱線。黃回應，999報案是政府的大政策，因為一個電話較易記，且求助人未必懂得分辨需要尋求何種協助。杜指，警方前線人員如何處理有改善空間，如何做到，是消防和警方需探討的問題。

黃思律重申全面疏散指令 不應影響接線過程 【14:30更新】杜淦堃提到，消防處副處長陳慶勇在大火當日下午4時10分作出8座大廈全面疏散的決定，若接線人員不知道相關信息，會否構成問題。黃思律強調，即使接線人員知悉現場正在疏散，亦不會改變其對求助者的回應方式，例如不會叫求助者「慢慢等」或「一齊走」。接線人員的職責是收集求助者信息並轉交前線，而非了解前線每個行動細節，分心關注現場情況反而會造成障礙，因為現場已有同事專責處理。

杜淦堃續指，若在下午4時10分已決定啟動疏散，能否及早通知未受影響大廈的居民離開，以挽救更多生命。黃思律不同意，強調必須根據實際環境判斷，指可能令居民陷入更危險的境地，接線人員未必掌握全面情況。他強調前線同事需要上門拍門、視察環境，只有在安全可行情況下才帶領居民離開，而非單純叫他們「走」。 陸啟康關注，若火勢蔓延至宏志閣，延遲疏散可能造成更大損失，但黃思律回應指，每棟大廈的火警蔓延時間點不同，必須因應獨立情況作出判斷，重申全面疏散指令不應影響接線過程，亦不能簡單要求接線員指示所有居民「盡快離開」，因為居民外出後可能面對不明煙霧或火源，風險極高。

被困廁所打 999 未獲轉介消防 婆婆最終不幸喪命 【14:00更新】杜淦堃在會上播放一段宏昌閣17樓一名婆婆的求助錄音，通話時間為1分23秒，求助者表示表示被困廁所，999接線生重覆詢問「需唔需要搵消防嚟救你走」，求助者稱「我出唔到嚟」，999接線生再問為何不能出來，求助者稱因門口濃煙密佈，此時接線生才問求助者所住樓層，但沒問及其所住單位，並在講及「你有需要再打嚟啦，好唔好？」便掛線，並未將電話轉介予消防，最終求助者不幸死亡。此刻，聽證會公眾轉播室傳出嘆氣聲。黃思律認同情況不理想，程序上應轉交消防跟進。

杜淦堃最後披露，該求助人最終「救唔返」，又指似乎當時棚架的火已蔓延至17樓，而當時該通話無接駁至消防，詢問是否與警方守則相違？黃思律指沒看過該守則，但認為做法不恰當，「佢可以做得更好」。黃思律亦同意，求助人不知道自己是否危險，故接線生不應問他是否危險。杜淦堃指出，明白不是經常出現此情況，惟做法是絕對不正確和不理想，又指類似的通話不止一通。 委員會主席陸啟康表示，消防應建立更完善的跨部門通報機制，同時檢討現行書面指引，避免「寫得太死」，導致前線人員在壓力下作出不當判斷。黃思律認同，目前的處理存在改善空間，並表示會就對接問題與警方進一步商討，提升整體應變效率。

宏昌閣罹難女住戶致電 999 求助錄音節錄： 求助者：宏昌閣好大煙

求助者：我𠵱家喺廁所，出唔到去，太多煙

警方：需唔需要消防帶你走？

求助者：啱啱瞓醒覺，好多煙

警方：你答我啦，你需唔需要

求助者：我出唔到嚟

警方：點會出唔到嚟，你係廁所

求助者：我門口太多煙

警方：你住幾多樓

求助者：17樓

求助者：我閂晒窗，我喺廁所

警方：你有需要再打嚟啦 致電 999 未接通消防 警方以紙本傳真方式將資料傳送至消防通訊中心 【12:45更新】對於在大火當日市民致電999求助時，很多情況下是等不到接通至消防便斷了線，黃思律稱，若等不到接駁至消防，警方有機制將資料交予消防，現時做法是以紙本形式傳真至消防通訊中心，有消防人員負責閱讀。他又承認，最佳的做法警方與消防可直接從系統分享，但有關系統未做到。

委員會主席陸啟康指，等候接駁的過程中，警員向求助者取資料，是好做法，「橫掂都係等」。杜淦堃續指，原意是盡快接駁消防，故警方不應取訊息，問題是求助人給訊息予警方，但消防不會依賴有關訊息，令求助者要重複講多次。陸啟康問，今次出現接通警方但未能去到消防的樽頸，故是否應有機制處理。黃稱同意要探討處理方法，需要完善機制。 報案者驚慌程度影響通報效率 人員要花時間安撫 【12:30更新】黃思律又表示，一般火警發生時，市民會致電999報警，並清楚說出單位地址。然而，今次火勢蔓延極為迅速，情況與以往截然不同。他指出，有報警者甚至未能說清楚涉及哪一座大廈。此外，中心收到大量來電並非由當事人親自求助，而是由他人代為致電，代報者往往不清楚求助者或親友的確實位置，導致前線人員需花費大量時間核實資料；而報案者的表達能力及驚慌程度亦影響通報效率，人員經常需要花時間安撫對方，讓其慢慢陳述，這個過程同樣消耗寶貴時間。

他承認，現有指引大多是根據以往經驗制定，在今次事件中很多情況未必適用。但他強調，指引並非鐵板一塊，不會強制前線人員機械執行。他說：「將在外，軍令有所不受。」訓練旨在培養指揮官因應現場情況隨機應變的能力，並非硬性指標。雖然所有命令均設有規範，人員亦會盡量遵循，但在如此大規模的事件中，前線同事在許多細節上都運用了個人智慧與應變能力，盡力完成工作。 指引「應1分鐘內問資料」 惟火災當日時間長逾1倍 【12:15更新】杜淦堃指，據統計，消防處接獲的求助電話中，扣除等候時間後，每通電話的平均通話時長約為3分54秒，實際對話內容約2分鐘。然而，接線人員在通話期間需同步輸入資料至電腦，並透過無線電或其他方式將求助信息轉達予前線同事。因此，每宗個案的整體處理時間約需5分鐘。以宏福苑大火為例，事發後所有來電的平均等候時間為58秒，即約1分鐘內可獲接聽。黃思律指出，58秒的表現並非理想，處方目標是「越快越好」，並期望能即時接聽每通電話。

杜淦堃根據消防處指引明確指出：「人員應於最短時間內從求助人口中取得所需資料，而在大多數情況下，需時不應超過1分鐘。」然而，實際操作中，收集完整資料通常需要2至3分鐘，甚至更長。黃思律解釋，上述指引並非硬性指標，而是為前線人員提供的目標框架。以宏福苑事件為例，由於情況特殊且史無前例，通話時間超過一分鐘屬可理解情況。黃思律表示，會檢討指引的寫法，並考慮如何更清晰地向同事傳達「盡快處理」的原則，而非設立僵化的時間限制。

消防當日已召回所有休假同事「我哋已經用盡所有人員」 【11:45更新】在另一段電話錄音中，一名居住於宏昌閣的市民發現火警後立即致電999。接線生以比較惡的態度叫對方「唔好收線」，並嘗試核實起火樓層及現場情況。求助者表示自己身處502室，與98歲的婆婆同住，屋內已湧入大量濃煙，「啲煙上晒入大廳」，情況危急。雖然當時煙霧暫時減退，但求助者坦言「好驚」，要求消防員盡快帶她們離開。接線生回覆「我哋會派消防員嚟搵你」，並確認已調派救護車及消防車趕赴現場。

黃思律指，消防處當時動員80人迅速成立支援中心，並開設18條熱線。他解釋，支援中心主要負責後續callback程序，即向已掛線的求助者重新聯絡，核實情況「同事知道好急切，早得一秒得早一秒。」 黃思律透露，當日已召回所有正休假的同事，並開啟全部電話線及工作台，但仍需從總部臨時抽調人員放下原有工作前來支援。「我哋已經用盡所有人員。」 他強調：「一定要去改善，無論人手、硬件、技術上面，我哋都希望可以將之後嘅運作做得更好。」 報案人須向消防重覆回答相同資料 消防：寧願多花時間取正確資料

【11:30更新】杜淦堃在聽證會上播放一段求助電話錄音，有一名市民目睹宏福苑大廈外牆維修棚架起火，隨即致電求助。杜淦堃指出，根據處理緊急電話的程序，接線警員應首先詢問火警位置及報案人身體狀況。然而，在宏福苑個案中發現，報案人往往需要向消防重複已向警方提供的資料，部分人因驚慌而承受額外壓力。杜提問「若警方與消防之間未能共享資料，會否考慮優化機制？」 黃思律回應稱，現行程序是經多年經驗累積而成，強調所有救援工作關乎生死，最關鍵是準確取得地址及聯絡電話。「以前試過錯一個門牌號碼，就搵唔到現場。」他承認，重複問資料或會令報案人更緊張，但同事每日面對此類情況，會盡量以平和手法引導。他強調 ：「你今日問我會唔會因為咁樣可以慳到時間，我嘅答覆係：我寧願花多啲時間攞正確嘅資料，好過草草了事，收線之後去錯地方。」

杜淦堃指，警方設有三個999報案中心，合共207條電話線，而消防通訊中心則只有30條線，日間最多37人當值，晚間31人，同一時間最多只能處理30宗求助個案。 他指，警方接獲報警後應盡快將個案轉介至消防，而不應在接線時花時間反覆詢問求助者資料，在電話錄音中，有求助者被要求重複陳述情況，導致延誤。杜淦堃認為，由於警方線路較多，消防線路有限，經常出現「塞車」情況，部分求助電話在轉駁至消防時需要排隊等候，黃思律表示並不掌握警方內部的具體運作情況。

火災當日接 373 宗求助個案 平均在 1 分鐘內接聽 【11:10更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，消防處副消防總長（行動支援及專業發展）黃思律，2002年8月加入消防處，2025年10月擔任副消防總長（行動支援及專業發展），主要負責職業安全健康、消防通訊中心，並為各消防行動總區及救護總區提供行動支援，其轄下部門包括行動支援科、招聘訓練及考試科、調派及通訊科、工程及安全科，以及消防訓練學院。 黃思律表示，當日晚上7時半抵達現場，一直工作至翌日早上9時半，主要負責加強前線與消防通訊中心（FCC）之間的溝通。他指出，雖然其職級一般無需親赴火場，但因當日接獲大量求助，加上溝通需加強，處長特意指派他前往現場，協助成立支援中心以提升通訊效率。

杜淦堃指，黃思律的供詞提到，當日消防處共接獲373宗求助報案，大部分經999報案中心轉介，並能在平均一分鐘內接聽來電，黃認為入職標準大致能應付當日電話量，又解釋現行機制：所有999來電先由警方指揮及控制中心接聽，若確認涉及火警，便會轉駁至消防處，並建立三方通話，讓求助者、警方及消防同時在線。警方角色為協助轉交資料，求助者仍需直接向消防處提供資訊。 【10:40更新】獨立委員會主席陸啟康在聽證會開始前表示，留意到有聲音建議，將獨立委員會轉為法定調查委員會，令部分不願意到委員會作供的人士亦可以作供，委員會稍後會詳細交代相關方法。他表示，所有調查方法有利和弊，而委員會調查有策略，若過早交代，在策略上並非聰明做法，最終亦會視乎調查進度。他強調，委員會不會怕調查任何人而調整調查方向，並指現時調查進度理想，希望大家看到調查是全面的，稍後會向公眾交代。

他又稱，現時的證人均有提交供詞給予委員會及警方，證供會納入委員會考慮，相信公眾應該得知，但證詞不會在聽證會上讀出來，故未來證人供詞會在上載至委員會秘書處網站，而過去的供詞已上網。但他稱，供詞涉及敏感資料，需要時間隱蔽有關敏感資料。