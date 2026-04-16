宏福苑聽證會｜居民被困打999未獲轉介不幸喪命 宏福苑聽證會揭警方消防通報機制問題

大埔宏福苑火災獨立委員會昨舉行第12場聽證會，亦是第二輪的第4場，庭上重播大火當日向警方999求助的電話錄音。委員會資深大律師杜淦堃指出，在電話錄音中有求助者被要求向警方及消防重複陳述情況，導致延誤；消防處副消防總長(行動支援及專業發展)黃思律解釋，因消防接報是關乎生死，「寧願花多少少時間攞正確資料，好過草草了事」。會上又披露一段宏昌閣住戶向999報案中心求助的錄音，接線生未有將電話接駁至消防，求助者最終離世；黃認同警員做法不恰當，直言「佢可以做得更好」。

杜淦堃指，消防在大火當日收到373個求助個案，大部分由999報案中心轉駁給消防處；而警方設有三個999報案中心，合共207條電話線，消防通訊中心則只有30條線，日間最多37人當值，晚間31人，同一時間最多只能處理30宗求助個案。杜提到錄音中求助者大多時須重複資料，導致延誤；又因警方線路較多，消防線路有限，經常出現「塞車」情況，部分求助電話在轉駁至消防時需要排隊；不少情況是等不到接通至消防便斷了線。

黃思律

黃思律回應，現行程序是經多年經驗累積而成，「因消防接報是關乎生死」，須準確取得地址及聯絡電話，「以前試過錯一個門牌號碼，就搵唔到現場」。他強調：「寧願花多啲時間攞正確資料，好過草草了事，收線之後去錯地方。」他又稱，若等不到接駁至消防，警方有機制以紙本形式傳真至消防通訊中心，他其後澄清，現時消防通訊中心與警方999報案中心的通訊更多是用電郵。黃又承認，最佳的做法是警方與消防可直接從系統分享，惟有關系統未做到。

陸啟康：應建立更完善跨部門通報機制 會上又播出一段由宏昌閣17樓住戶撥出的求助電話錄音，求助者表示被困廁所、門口太多煙「出唔到嚟」，999接線生則重複詢問「需唔需要搵消防嚟救你走」，求助者再問：「佢而家唔係救緊咩？」接線生則回應「已經救緊」。求助者最終表示：「哦，咁我閂窗啦」，接線生再稱「你有需要再打嚟啦」便掛線，並未將電話轉介予消防，最終求助者不幸死亡。黃思律認同情況不理想，「佢可以做得更好」，因求助人不知道自己是否危險，接線生不應問他是否危險。杜直言，明白不是經常出現此情況，惟做法是絕對不正確和不理想，又指類似的通話不止一通。委員會主席陸啟康表示，消防應建立更完善的跨部門通報機制，黃思律認同存在改善空間，並表示會就對接問題與警方進一步商討。

委員會委員陳健波關注社會有聲音指，為何消防處當日沒有要求廣東省協助救援。黃解釋，大火當晚邊境約聚集100名廣東省消防員及20輛消防車，惟當時香港消防處人手尚未耗盡，於人力上並無需要，加上雙方在技術及工具上並不相容，技術語言也不同，例如本港消防員遇到緊急情況時，會發出「mayday」作為求救訊號，內地消防員卻習慣用普通話喊叫「呼救」，因此當日尚未準備好請求內地支援。他指，未來會盡快推動改善雙方不相容的地方。

鄭嘉俊

香港警務處災難遇害者辨認組(DVIU)主管鄭嘉俊作供時則表示，DVIU在災難現場搜尋死難者的遺骸或遺體，並協助法醫辨認身份；整個行動中，共發現74個「身體或身體部位」。經化驗後，其中12個樣本並無動物或人類組織；另有2個為動物組織(貓狗)，並非人類遺骸。進一步檢驗發現，60個樣本中存在重疊情況，部分樣本可能包含多於一名死者，最終確定為61個遺骸或遺體。找不到遺體的第168名死者，當時在頭骨內沒有找到DNA，但根據現場環境推斷，另一頭骨應為其母親。

坊間揣測實際死亡人數多於168人 鄭嘉俊︰無證據支持 對於坊間揣測實際死亡人數多於168人，鄭嘉俊作供時則表示，不可能有證據支持這個說法。鄭解釋，搜查工作非常徹底，幾乎每一寸地方都經過檢查。只要找到相信是遺骸的物質，都會照樣收集作檢驗，確保不會有遺漏。