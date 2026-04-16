宏福苑聽證會｜居民指黃碧嬌多次帶「黨羽」出席重要會議 大聲喧嘩製造噪音（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（16日）舉行第13場聽證會，亦是第二輪聽證會的第5場。今日將會有6名證人作供，包括負責宏建閣、宏泰閣、宏昌閣外牆維修工程的港鵬工程公司負責人吳培坤，負責宏道閣外牆維修工程的明旺維修工程公司擁有人張明海出席聽證會，另有4名宏福苑居民亦會作供，包括李俊豪、馮堯、戴自文及李國鴻。

居民指黃碧嬌多次帶「黨羽」出席重要會議 大聲喧嘩製造噪音 【12:00更新】杜淦堃指法團曾設立「宏福苑大維修監察組」WhatsApp群組，居民可經主席及委員批准後加入。馮堯於2024年10月，曾在群組投訴吸煙問題，又曾指出合約有問題，建議新法團重新審視合約，但對方表示因合約已簽訂而無法改變。

馮堯指自己也曾是2010年的管委會成員，認為徐滿柑任主席後，法團對的授權票的處理方式有問題，他曾向多位區議員及民政事務處反映，惟未獲跟進。 馮堯又指控，區議員黃碧嬌多次帶同一批「黨羽」出席重要會議，該批人士在會上大聲喧嘩試圖「影響居民」，甚至有男性成員以兇惡態度對待發言的女性，女性成員則針對男性發言者。 馮堯又指，最後一次重要會議表決大維修承辦商時，看到黃碧嬌團隊「排隊拎授權票」。他聲稱當日自己在外面未能入內，當晚外面亦有居民質疑指，「人都未入齊，點解要開會開始投票？」。

居民痛失母親 批 防火門旁常現雜物 向管理公司置邦投訴無果 【11:45更新】宏福苑居民馮堯居住在宏泰閣3102室，已經在宏福苑居住逾40年，其母親在火警中不幸身亡。他提到，大火當日下午約2時15分得知火警，約2時50分趕至現場，當時已無法聯絡母親。他指當日火勢迅速蔓延，消防員無法靠近，認為消防已盡力。 馮堯稱，他每周3至4次到宏福苑與母親午餐，並會巡視樓梯及防火門。他發現經常在防火門旁發現雜物，包括桶、一包包需要溝水的粉狀物料（疑為建築材料），阻礙後樓梯通道、防煙門未能自動關閉，尤其是通往天台的門，他曾向管理公司置邦的黎經理反映，要求加強巡邏及記錄，但對方未有任何跟進。

他亦批評屋苑管理存在多項缺失，他4次到辦事處均未見安全主任，只有一名姓張的職員在場，寫字樓職員通常在上午10時後才上班，但工人9時已開工，證件派發程序不嚴，恐有安全漏洞。他亦曾建議在開工前集合工人點算人數及簡報，但未被採納，又指工人習慣馬虎了事，無人監管。 母曾向政府及 ICAC 投訴無果 陸啟康哽咽：我哋會盡力搵真相 【11:15更新】李俊豪又指，大維修工程由時任法團主席鄧國權簽署合約，但居民有意見，多次欲召開業主大會不果。他回憶母親曾嘗試向政府機構及廉政公署投訴，但對方僅回覆應透過業主大會表達意見，由業主與主席商討。他又引述其母開會時發現「好多唔識既人入去」。

李俊豪又指，曾向大維修工程承辦商宏業投訴指有工人籃球場吸煙；其母也在颱風風樺加沙襲港後，反映棚網破損，而當時宏業換上新網後，聲稱有合規格的證書。 李俊豪作供完畢後，獨立委員會主席陸啟康向他說：「聽得好清楚，你嘅無奈、痛苦，委員會會盡力，盡全力，搵出真相。」期間語帶哽咽說：「你哋所受痛苦，我哋明白，令你有信心，我哋會盡力搵真相，希望你哋繼續努力克服你哋嘅痛，相信好多港市民會支持，多謝你口供，對調查很重要。」

宏泰閣一屋四人不幸身亡 弟憶視像電話看著哥哥倒下 【10:55更新】居住宏泰閣1907室的李俊豪原與父母、哥哥、大嫂、侄女一家6口，及外傭同住。火災中其母親、哥哥、侄女及工人不幸離世，僅餘他與父親、大嫂倖存。 李俊豪表示，當日下午約3時，有同事告知發生火警，他立即趕回大埔，下午約4時，他跑到廣福公園，本想衝上樓救母親，但公園已被警方圍封，他只能致電母親，母親對他說：「阿仔，出面咩都唔知。」又表示已自行報警，但奇怪為何沒有火警鐘聲、救護車或消防車鳴笛聲，母親起初更安慰他指「得㗎啦，咁早消防員會搞掂㗎，放心。」

李俊豪其後每15分鐘與母親通話一次。母親告知單位內沒有水電，侄女肚餓，囑咐他在外面準備奶粉。李俊豪聽得出母親開始氣憤，質疑為何救援遲遲未到。他曾多次到社區中心向警察求助，警方記錄了母親的資料，只叫他耐心等候。 至晚上8時許，曾有消防員來電叫他留意電話，說隨時可以上樓。他一度暫停聯絡，等候消防消息，但最終沒有收到進一步通知。 直至晚上約9時至9時半，李俊豪及大嫂通過電話，與母親、哥哥進行了最後一次視像通話。他稱畫面見單位內漆黑一片，沒有任何燈光。家人們已躲進家中大房，哥哥手抱侄女，不斷拍打安撫母親及工人，防止大家睡著，而通話中傳達了「憤怒及悲嗚」。

李俊豪指，焦急的他及大嫂為救家人四處奔走，曾走到廣福邨封鎖線，向駐守警察展示手機畫面，警察帶他與指揮官對話。他提供了家人資料，指揮官叫他繼續在外等候。 其後他再走到廣福社區會堂旁邊的消防救援大車，雖然有封鎖線，他忍不住衝了進去，找到消防車，車上有兩名女職員。他向她們展示電話，對方表示：「你屋企已經報咗好似8次求助。」但當她們向總部通報「19樓有4位緊急人士一定要救」時，前線人員回覆「19樓真係幫唔到，好大火。」最後，他及大嫂只能繼續看着電話中哥哥倒下，大嫂不斷呼喊著對方，直至通話因對方電話無電中斷。

李俊豪哽咽說：「我哋一家6口，而家只剩下爸爸、大嫂同我。」他表示，事後會努力維繫家庭，但喪親之痛難以平復。