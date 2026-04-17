宏福苑聽證會︱「鴻毅」標價較高 但仍獲大部分業主支持（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（17日）舉行第14場聽證會，亦是第二輪聽證會的第6場。委員會將傳召2名證人作供，包括宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑，以及地盤工人鍾潤新。

「鴻毅」標價較高仍獲業主支持 授權票不會核實簽名 【11:45更新】杜淦堃在會上顯示一份管委會會議記錄，有關大維修顧問公司的招標工作早在2020年1月已進行，當時共收到35份標書，其中「鴻毅」的標價約為30.8萬元，價格高於另一間投標公司「遠東」，卻獲得大部分業主支持。其後，直至2021年10月21日，「鴻毅」才獲正式委任為維修工程顧問。

徐滿柑指出，無論在接手之前或之後，授權票的收集做法大致相同，宣布召開業主大會最少提前14日發出通告，並隨即開始收集授權票，每座樓宇會設置一個收集箱，讓住戶投入授權票。管理公司只會在點票時檢查授權票是否有填寫錯誤，並會協助核對單位業主身份，以便發回條，但不會對簽名作真偽核實。 徐滿柑於 2024 年中參與法團事務 【11:15更新】宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑表示，自己在港鐵工作。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，2024年6月初，舊管委會時任主席鄧國權透過律師向居民發出集資信件，價錢為每戶169,654元。徐滿柑認為，集資的分攤期限過於倉卒，居民難以在短時間內籌集資金，於是在6月14日嘗試列席舊管委會會議，反對集資安排，但未能成功入場，當時有不少居民同樣希望列席會議，同樣被拒諸門外。事件其後被電視節目《東張西望》於2024年7月7日報道。

杜淦堃提到，徐滿柑同一天與其他居民在附近一所小學的公園開會，建議收集5%業主簽名，要求召開特別業主大會，徐滿柑指主要目的是延長集資時限。舊管委會在2024年6月18日發出通告，將集資期限由2025年2月15日延長至5月31日。不過，居民成立的「大維修監察組」仍然繼續擺設街站收集簽名，因為居民原先期望將集資攤分至2026年1月，讓業主有更充裕的時間準備資金。 杜淦堃問及徐滿柑在2024年6月，是否已構思或籌備罷免舊管委會，徐滿柑表示，當時收集5%簽名的目的只是為了召開會議討論疫情相關事宜，並未考慮同時啟動罷免程序。

地盤工聽到「火燭」後曾開喉救火 但僅出水 30 秒 【11:00更新】起火當日，鍾潤新在宏昌閣4樓外牆棚架開工。李澍桓播放當日下午2時約40幾至50幾分，宏昌閣外牆棚架的閉路電視紀錄，聽到影片中有大喊「火燭」，又有人問「邊個食煙」等。鍾潤新供稱，最初聽到有人叫「火燭」時，他便見到下方出現火光，隨即打算用水喉救火。他指，有一條天台水喉供工友使用，他曾嘗試開水，但約30秒後便沒有水。最終，他沒有返回「生口」，而是與其他同事一同爬棚架落地逃生。鍾潤新表示起初不知道同事有否成功撤離，後來才知他們安全。

至於工人吸煙問題，鍾潤新向警方表示自己也是煙民，但從未在棚架上吸煙。事發時，工友之間曾互相詢問是否有人吸煙或遺留火種。他在地盤工作的兩三個月期間，由於工作位置以圍網分隔，每人獨立工作，難以看到他人，所以難見到有無其他工人在棚架上吸煙。他指，地盤沒有劃定吸煙區，自己亦不會帶煙上棚開工，工作期間不會吸煙，只會在正式放工後再吸煙。 【10:20更新】地盤工人鍾潤新表示，他經朋友介紹到宏福苑宏昌閣開工，主要工作是更換大廈外牆的紙皮石。在火災當日，他正在棚架上工作。有指他是可能是最接近起火位置的工人。代表獨立委員會的大律師李澍桓問鐘開工前會否上任何安全課，鍾潤新指沒有，他的管工只提醒過「不准在棚架上食煙」，但未講解如發生火警時的逃生方法或其他安全措施。