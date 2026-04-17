宏福苑聽證會︱徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票 涉叫居民：唔好推翻法團（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（17日）舉行第14場聽證會，亦是第二輪聽證會的第6場。委員會將傳召2名證人作供，包括宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑，以及地盤工人鍾潤新。

黃碧嬌書面回覆指為 20 戶街坊填寫授權票 否認收取任何利益 【15:45更新】杜淦堃指，區議員黃碧嬌以書面回覆向委員會澄清，基於區議員身分及參與街坊工作，曾於兩次會議中，包括針對2024年9月6日罷免舊法團大會中，接觸約20戶街坊，協助他們填寫授權票。她解釋，是街坊不希望罷免舊法團大會一事，方提供授權票，強調並無以任何服務或資助作為交換條件，亦無收取任何利益。徐滿柑指，無直接證據顯示黃碧嬌有沒有利益相關或不當行為，區議員本就不應插手法團投票事務。

徐滿柑指宏業拒分期進行工程：爭取唔到 【15:15更新】徐滿柑指，新一屆管委會曾向「宏業」查詢，能否在完成一項工程後才展開下一階段。宏業回應指，有關工程規劃是上屆管委會與工程顧問商討後同意的安排，若分期進行會造成延誤，同時會衍生額外費用，包括保證金及保險等問題。 徐滿柑表示，當時未有翻查會議記錄，以確認宏業的說法是否屬實。杜淦堃其後提問，為何不根據工程合約中訂明的分期安排向宏業提出質疑。徐滿柑承認，當時未有作如此仔細的分析。杜淦堃指出，宏業一直未有處理居民的憂慮，徐滿柑表示同意。被問到事件是否最終不了了之，徐回應：「因為爭取唔到，但是外牆物料嗰啲，我哋係有爭取。」

大維修條款列明工程分三期進行 【14:45更新】杜淦堃指根據合約條款顯示，開工日期待工程顧問發出同意書便開工。合約展示，原本工程分3期展開，紀錄顯示，第1期為宏昌、宏盛、宏志；第2期宏泰、宏建宏新；第3期為宏道及宏仁。杜淦堃指，雖然名義上分3期，但實際上只是決定搭棚的先後次序，最終全數大廈會同時搭棚，大部分工期重疊。徐滿柑同意。 徐滿柑承認聽聞黃碧嬌收集授權票 涉叫居民：唔好推翻法團 【14:00更新】杜淦堃其後引述曾作供置邦物業主任鄭芷盈指出，每次業主大會均會張貼一份「授權一覽表」，讓到場居民查閱。徐滿柑確認有此做法，但該表只列出哪個單位作出授權，並未有顯示受委託人的姓名。徐滿柑強調，管理公司會向授權票單位業主發放回條，但不會紀錄被授權人身分。他同意，新法團處理授權票的方式，與舊法團沒有分別，但指雖然有聽說過居民不滿授權方式的說法，但都是舊法團時期，在他任內沒聽說過。

徐滿柑指，有人投訴舊法團時期，有人向長者換取授權票，「一直都有聽過」，但自己並非當事人，沒有第一手證據。杜淦堃又提及，有指控指區議員黃碧嬌於街站協助長者填寫資助申請，同時收集授權票。徐滿柑承認聽聞過相關指控，並指有街坊曾親身到該街站「聽住佢哋講乜嘢」，然後回來轉述，內容涉及「叫佢哋唔好推翻法團」等說話。 針對「突然出現大量選票」的說法，杜淦堃提到鄭芷盈曾解釋因電腦系統斷電，工作人員其後使用系統一次過掃描大量選票，才令居民覺得票數突然暴增。徐滿柑表示，根據其上任後管理大會的做法，會於開會前列明派出票的業權分數，派出的選票數目與入場登記及授權人數理應對應；大會開始前亦會宣布已到場人數，滿足法定人數才開會，故「好難話會有一個特別多咗出嚟」。

「鴻毅」標價較高仍獲業主支持 授權票不會核實簽名 【11:45更新】杜淦堃在會上顯示一份管委會會議記錄，有關大維修顧問公司的招標工作早在2020年1月已進行，當時共收到35份標書，其中「鴻毅」的標價約為30.8萬元，價格高於另一間投標公司「遠東」，卻獲得大部分業主支持。其後，直至2021年10月21日，「鴻毅」才獲正式委任為維修工程顧問。 徐滿柑指出，無論在接手之前或之後，授權票的收集做法大致相同，宣布召開業主大會最少提前14日發出通告，並隨即開始收集授權票，每座樓宇會設置一個收集箱，讓住戶投入授權票。管理公司只會在點票時檢查授權票是否有填寫錯誤，並會協助核對單位業主身份，以便發回條，但不會對簽名作真偽核實。

徐滿柑於 2024 年中參與法團事務 【11:15更新】宏福苑業主立案法團第12屆管理委員會主席徐滿柑表示，自己在港鐵工作。代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃指，2024年6月初，舊管委會時任主席鄧國權透過律師向居民發出集資信件，價錢為每戶169,654元。徐滿柑認為，集資的分攤期限過於倉卒，居民難以在短時間內籌集資金，於是在6月14日嘗試列席舊管委會會議，反對集資安排，但未能成功入場，當時有不少居民同樣希望列席會議，同樣被拒諸門外。事件其後被電視節目《東張西望》於2024年7月7日報道。

杜淦堃提到，徐滿柑同一天與其他居民在附近一所小學的公園開會，建議收集5%業主簽名，要求召開特別業主大會，徐滿柑指主要目的是延長集資時限。舊管委會在2024年6月18日發出通告，將集資期限由2025年2月15日延長至5月31日。不過，居民成立的「大維修監察組」仍然繼續擺設街站收集簽名，因為居民原先期望將集資攤分至2026年1月，讓業主有更充裕的時間準備資金。 杜淦堃問及徐滿柑在2024年6月，是否已構思或籌備罷免舊管委會，徐滿柑表示，當時收集5%簽名的目的只是為了召開會議討論疫情相關事宜，並未考慮同時啟動罷免程序。

地盤工聽到「火燭」後曾開喉救火 但僅出水 30 秒 【11:00更新】起火當日，鍾潤新在宏昌閣4樓外牆棚架開工。李澍桓播放當日下午2時約40幾至50幾分，宏昌閣外牆棚架的閉路電視紀錄，聽到影片中有大喊「火燭」，又有人問「邊個食煙」等。鍾潤新供稱，最初聽到有人叫「火燭」時，他便見到下方出現火光，隨即打算用水喉救火。他指，有一條天台水喉供工友使用，他曾嘗試開水，但約30秒後便沒有水。最終，他沒有返回「生口」，而是與其他同事一同爬棚架落地逃生。鍾潤新表示起初不知道同事有否成功撤離，後來才知他們安全。

至於工人吸煙問題，鍾潤新向警方表示自己也是煙民，但從未在棚架上吸煙。事發時，工友之間曾互相詢問是否有人吸煙或遺留火種。他在地盤工作的兩三個月期間，由於工作位置以圍網分隔，每人獨立工作，難以看到他人，所以難見到有無其他工人在棚架上吸煙。他指，地盤沒有劃定吸煙區，自己亦不會帶煙上棚開工，工作期間不會吸煙，只會在正式放工後再吸煙。 【10:20更新】地盤工人鍾潤新表示，他經朋友介紹到宏福苑宏昌閣開工，主要工作是更換大廈外牆的紙皮石。在火災當日，他正在棚架上工作。有指他是可能是最接近起火位置的工人。代表獨立委員會的大律師李澍桓問鐘開工前會否上任何安全課，鍾潤新指沒有，他的管工只提醒過「不准在棚架上食煙」，但未講解如發生火警時的逃生方法或其他安全措施。