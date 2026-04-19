職業司機慢性病明顯中風機率高於大眾　港大醫學院為200人免費篩查

每年4月7日為世界衞生組織訂定的「世界健康日」。港大醫學院與中風研究組為響應「世界健康日」，今日舉行「齊來預防中風」活動，向約200名職業司機提供免費健康篩查，藉此提升他們對中風的關注，並降低突發健康事故對道路安全的潛在威脅。 港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授、中風研究組主任劉巨基指，醫學院團隊一直關注中風年輕化的現象，研究數據顯示過去20年間，本港18至55歲的年輕人中風發病率上升約三成，且呈持續上升趨勢，又稱另有研究發現外傭和職業司機屬年輕中風的高風險群組，其中職業司機慢性疾病問題尤其明顯，近半數患有高血壓、逾半膽固醇水平偏高、約四分之一有糖尿病，並有近半屬肥胖。

飲食習慣欠佳或增中風機率 劉巨基直言，有研究表示職業司機因普遍需長時間駕駛、輪班工作，缺乏運動且飲食習慣欠佳，不少時候只能停泊路邊進食快餐，中風機率明顯高於一般市民。團隊今年針對這一個高風險群組，提供免費健康篩查，讓他們了解自身健康狀況。他補充，中風可導致殘疾並嚴重影響生活，近四成司機中風後4年內無法復工，甚至可引致生命危險，團隊期望透過活動提升他們對自身健康的認知。 參與活動的職業司機，會先參加講座聽取中風的預防及管理方法，其後接受來自港大醫學院和中風研究組的團隊，以及約百名醫科學生、中學生組成的「健康大使」提供免費健康檢查，包括血壓、血糖、血脂及心房顫動檢測、中風風險評估及個人健康諮詢等。

的士司機嘆許多行家中風 的士司機梁慶璋表示，約10年前入行時身形標準、「有六舊腹肌」，惟後來為「賺多少少錢，接多幾單」，飲食習慣開始變差，及後亦導致身形走樣，「六舊腹肌變一舊，冇高變三高」，體重亦從一百八十多磅增至二百三十多磅。他又稱，聽聞不少行家均因中風影響工作，慨嘆初入行時一般有十多個司機在茶餐廳等交更，現時卻只剩下幾個人，「問佢哋做咩冇做，佢哋話突然間入咗醫院，話係中風。」 為維持健康，梁慶璋決心改善生活習慣，目前已把體重減至約190磅，亦積極控制三高問題。「以前一接更、上車就不管不顧，去茶餐廳買飯盒掉上車，一邊扒飯一邊接客……依家好佗佻，放飯就泊埋架車去食飯」，感嘆「錢係搵唔晒，健康最重要，咁先可以長做長有」。混凝土車司機謝國強亦分享稱，一年半前曾因休息不足、飲酒後頭暈進醫院，檢查後發現是「血上不到頭」，看中醫、針灸、休養一個月後才康復，現在亦有注意改善生活習慣。