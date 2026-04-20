職業司機慢性病明顯屬高風險群 港大︰近四成司機中風後4年無法復工

職業司機須久坐，缺乏運動，加上長期食「外賣」或快餐，高糖高鹽高脂下，有損健康。港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床副教授、中風研究組主任劉巨基指，香港有中風年輕化趨勢，亦另有研究發現外傭和職業司機屬年輕中風的高風險群組，並指中風可導致殘疾並嚴重影響生活，近四成司機中風後4年內無法復工，甚至危害性命。有職業司機指，身形由「六嚿腹肌變一嚿」，體重亦增加50多磅，慨嘆不少相熟行家無做，「問佢哋做咩離職，佢哋話突然間入咗醫院，話係中風。」

港大醫學院與中風研究組昨舉行「齊來預防中風」活動，向約200名職業司機提供免費健康篩查，藉此提升他們對中風的關注，並降低突發健康事故對道路安全的潛在威脅。劉巨基指，醫學院團隊一直關注中風年輕化的現象，研究數據顯示過去20年間，本港18至55歲的年輕人中風發病率上升約三成，且呈持續上升趨勢。又稱另有研究發現外傭和職業司機屬年輕中風的高風險群組，其中職業司機慢性疾病問題尤其明顯，近半數患有高血壓、逾半膽固醇水平偏高、約四分一有糖尿病，並有近半屬肥胖。

劉巨基

飲食習慣欠佳或增中風機率 劉巨基直言，有研究表示職業司機因普遍須長時間駕駛、輪班工作，缺乏運動且飲食習慣欠佳，不少時候只能停泊路邊進食快餐，中風機率明顯高於一般市民。團隊今年針對這一個高風險群組，提供免費健康篩查，讓他們了解自身健康狀況。他補充，中風可嚴重影響生活，研究發現近四成司機中風後4年內無法復工，15%有中度至嚴重殘疾，7%因中風或其他併發症過身；團隊期望透過活動提升他們對自身健康的認知。 參與活動的職業司機，會先參加講座聽取中風的預防及管理方法，其後接受來自港大醫學院和中風研究組的團隊，以及約百名醫科學生、中學生組成的「健康大使」提供免費健康檢查，包括血壓、血糖、血脂及心房顫動檢測、中風風險評估及個人健康諮詢等。

的士司機嘆許多行家中風 的士司機梁慶璋表示，約10年前入行時身形標準、「有六嚿腹肌」；惟後來為「賺多少少錢，接多幾單」，飲食習慣開始變差，及後亦導致身形走樣，「六嚿腹肌變一嚿，冇高變三高」，體重亦從180多磅增至230多磅。他又透露，聽聞不少行家均因中風影響工作，慨嘆初入行時一般有十多個司機在茶餐廳等交更，現時卻只剩下幾個人，「問佢哋做咩冇做，佢哋話突然間入咗醫院，話係中風。」 為維持健康，梁慶璋決心改善生活習慣，目前體重回落至約190磅，亦積極控制三高問題。「以前我(賺錢)很進取，一接(單)便跳上車，就不管不顧，去茶餐廳買飯盒放上車，一邊扒飯一邊接客……依家就佗佻囉，放飯就泊埋架車乜都唔理，棟高個牌」，感嘆「錢係搵唔晒，健康最重要，咁先可以長做長有」。

混凝土車司機謝國強亦分享稱「香港生活壓力重，現在還有外勞，工作機會少」，令他對於維持生計更緊張，難以抽時間運動。而一年半前他因休息不足、飲酒後頭暈進醫院，檢查後發現是「血上不到頭」，看中醫、針灸、休養一個月後才康復。現時亦有注意改善生活習慣，「現在必須做的就是跑步、做運動、要流汗，然後就是飲食和睡眠。這三樣保持不了可能就危險了」。