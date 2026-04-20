宏福苑聽證會︱委員自問已盡力多次投訴跟進 點名籲黃碧嬌出席聽證會（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，亦是第三輪聽證會的第1場。委員會將傳召宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。

委員自問已盡力多次投訴跟進 點名籲黃碧嬌出席聽證會 【16:00更新】江祥發表示，這場火災在他人生中留下了不可磨滅的烙印。他續指，這次大維修工程其實早已發出許多警號，但不少執法部門未有認真履行職責。他在火災發生前已多次發送電郵，再三提醒相關部門加強跟進，並以「中環大火」為例作出溫馨提示，希望當局嚴肅處理。

他稱自問已盡力做好應做的事，包括就ICU不足的問題向勞工處反映，以及指出棚網缺乏保護性的危險。他特別提到，曾有物件從棚網跌落通道的時間，正值上午11時或下午繁忙時段，該通道人流眾多。他指所有投訴都是針對安全問題，希望執法部門能加強巡查及跟進，相信若能及早行動，這場火災絕對可以避免。他無奈自己已盡一切所能，但最終只能感到無力。 業主立案法團多為長者 根本無力應付大型維修 江祥發又認為政府需要檢討大維修計劃，是否一個業主立案法團就有能力處理如此龐大的工程。因為樓齡可能達40年，業主多為長者或退休人士，根本無力應付大型維修。他建議政府提供專業團隊或獨立顧問協助業主，因為現時顧問與承辦商往往屬同一「團伙」，缺乏經驗的業主難以應付。

他進一步提議，日後應檢討整個流程，並質疑是否一定要推行強制驗樓後的大維修計劃。他提出可推出「保養計劃」，就像汽車定期保養一樣，能延長樓宇壽命。若分階段進行樓宇保養，並要求承辦商在一定期限內通過強制驗樓令，解除相關命令，將會是雙贏方案：政府無需資助太多，市民負擔亦減輕，風險降至最低。長遠的樓宇保養計劃，遠比強行大維修更為理想。 江祥發點名黃碧嬌、鄧國權等出席聽證會 最後，他希望火災中的知情者能站出來協助聽證會，讓整個拼圖更加完整，包括政府部門、區議員黃碧嬌、前法團主席鄧國權等。

江祥發指從未見過棚網的證書 【15:00更新】杜淦堃引述2024年6月17日的工程會議，指工程顧問曾要求承建商嚴格遵守屋宇署作業守則（APP-70）的防火指引，並按需要提供防火物料證書及進行測試。會上播放一段2024年8月10日於群組發放的測試影片。片中有人以煙頭接觸棚網，網面隨即收縮熄火，顯示有一定防火能力。江祥發確認該影片是由承建商提供，用以證明棚網的阻燃性。 但江祥發指無論新舊管委會期間，從未見過棚網的證書。杜淦堃指，去年經歷兩次較大颱風後，棚網明顯破爛，其後更換了一批淺色、較疏的新網。江祥發同意自己也留意到相關情況，但坦言當時他最初更擔心舊網會否因為「曬咗成年」而脆化，及打風穿孔而失去保護效力，而非新網的防火性能。不過，他作為委員，亦曾詢問鴻毅問新網是否具備阻燃功能，對方稱已檢查並無發現問題；江祥發指曾兩次問鴻毅拿取證書，但對方說正在問宏業，但宏業沒有給鴻毅，因此他從未見過棚網證書，最終沒有下文。

江祥發曾 3 次向政府部門投訴 ICU ：「檢查過應無大問題」 江祥發供稱，一直追問證書不果，他最後於2025年9月起向1823投訴；至10月23日，他再次向1823投訴指差不多一個月但仍未有具體回應，投訴內容提及當時剛發生中環華懋大廈大火是棚網助燃，令他十分擔心。繼政府24日初步回應跟進後，房屋局獨立審查組(ICU)於10月28日來到宏福苑檢查，江祥發並不知道；ICU劉嘉敏於10月31日電郵回覆，表示「檢查過應無大問題」，只有棚網穿洞等小問題，亦沒有回應防火方面的疑慮。

江祥發指自己對有關ICU回覆「唔收貨」，「佢都冇講到（阻燃）保證書，同埋係咪符合規格。」而且，當時宏褔苑更發生碎石高空墮下事件，幸好不是繁忙時間才沒人受傷。他質疑棚網的保護性能是否失效，並再次投訴，ICU於11月24日回覆指會再次跟進，但不久後便已發生大火。 江祥發強調工人吸煙問題非不了了之 而是「冇明顯嘅改善」 【14:15更新】杜淦堃續指，居民一直擔心的工人吸煙問題遲遲未獲解決，質疑法團是否應探討其他更有效的方法。江祥發表示，曾在工程會議提出要求宏業正視問題，初期曾採用罰款方式，第二次違規便要求工人離場，亦確實有個案被即時離場。他個人曾建議採取「層遞式」罰款，例如首次罰款1,000元，第二次2,000元，以此類推。他引述宏業當時指，會加強培訓、張貼告示等措施，並要求給予時間檢討，但認為問題已討論多次，效果並不理想。杜淦堃指，雖然各方曾詳細討論處理方法，但最終因種種原因，問題似乎不了了之。江祥發強調非不了了之，而是「冇明顯嘅改善」。

管委會成員全是街坊缺專業知識 不知維修水缸需停用整個消防系統 【13:30更新】杜淦堃又問到，為何合約原本是宏業提供臨時纖維食水缸的方案，最後會變成改裝消防水缸作為臨時食水缸，導致需要進行更花錢的工程。 江祥發表示，宏業當時稱擔心如果在天台額外加裝容量對等大的臨時食水缸，會有負荷問題。他指，新管委會曾與顧問鴻毅探討問題，但忘了對方如何回覆，只判斷當時鴻毅應該是同意宏業說法，不然不會繼續改裝消防水缸。 杜淦堃引述2024年11月13日的會議記錄，指管委會曾討論可否減少部分工程項目以回應居民節省開支的訴求。江祥發解釋，宏業曾提過工程是「lump sum」金額，不管是否改裝消防水缸，「做多做少都是同一個數」，而任何「非必要工程」的刪減必須雙方同意，不能單方面決定。江祥發又強調，管委會成員全是街坊，缺乏專業知識，因此完全依靠顧問意見。

杜淦堃查問，2025年6月11日，鴻毅於群組內上傳消防水缸的勘測報告及相片。宏業隨即問新管委是否按顧問建議進行追加工程。江祥發憶述，該報告問題主要出於配件老化、生鏽或輕微滲水，但未有正式討論過是否屬嚴重漏水。江祥發又指，在舊或新管委會會議中，「冇真係探討過第一係咪真係個消防水缸漏水」。 杜淦堃指出，會議記錄顯示管委會曾討論將消防水缸維修後轉為臨時食水缸，當時未有成員提出需關注停用消防系統的風險。江祥發承認：「當時冇，我哋都係諗住交畀顧問去處理」，因為委員每日要返工，無法仔細監察。江祥發又透露，管委會知道維修水缸時需要暫停相關系統，但「唔知道」要停用整個消防系統。

批評管理處做法馬虎「畫個叉叉都當簽咗名」 【11:50更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江祥發指舊管委會期間自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。江祥發又承認新管委會依然無特別方案處理授權票問題，管理處甚至不容許他查票，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象，但舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，他批評管理處做法馬虎，令人難以接受。

黃碧嬌帶同的義工隊「不友善」 【11:15更新】2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請「宏業」。江祥發憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；其間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。事後，江祥發聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江祥發指出，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。該次大會最終選擇了「宏業」作為大維修承建商。

他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。 【10:50更新】居住在宏仁閣604、曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員的江祥發表示，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得900多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。