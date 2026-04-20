宏福苑聽證會︱時任法團委員：黃碧嬌帶「義工隊」出席業主大會取走業主選票 報警後稱「一場誤會」（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，亦是第三輪聽證會的第1場。委員會將傳召宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。
批評管理處做法馬虎「畫個叉叉都當簽咗名」
【11:50更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江祥發指舊管委會期間自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。江祥發又承認新管委會依然無特別方案處理授權票問題，管理處甚至不容許他查票，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象，但舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，他批評管理處做法馬虎，令人難以接受。
黃碧嬌帶同的義工隊「不友善」
【11:15更新】2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請「宏業」。江祥發憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；其間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。事後，江祥發聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江祥發指出，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。該次大會最終選擇了「宏業」作為大維修承建商。
他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。
【10:50更新】居住在宏仁閣604、曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員的江祥發表示，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得900多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。