宏福苑聽證會︱時任法團委員：黃碧嬌帶「義工隊」出席業主大會取走業主選票 報警後稱「一場誤會」（持續更新）

【 11:50 更新】 代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江祥發指舊管委會期間自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。江祥發又承認新管委會依然無特別方案處理授權票問題，管理處甚至不容許他查票，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象，但舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，他批評管理處做法馬虎，令人難以接受。

【 11:15 更新】 2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請「宏業」。江祥發憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；其間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。事後，江祥發聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江祥發指出，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。該次大會最終選擇了「宏業」作為大維修承建商。

他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。

【10:50更新】居住在宏仁閣604、曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員的江祥發表示，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得900多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。