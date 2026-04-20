宏福苑聽證會︱管委會成員全是街坊缺專業知識 不知維修水缸需停用整個消防系統（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第15場聽證會，亦是第三輪聽證會的第1場。委員會將傳召宏福苑業主立案法團第十二屆管理委員會委員江祥發作供。

江祥發強調工人吸煙問題非不了了之 而是「冇明顯嘅改善」 【14:15更新】杜淦堃續指，居民一直擔心的工人吸煙問題遲遲未獲解決，質疑法團是否應探討其他更有效的方法。江祥發表示，曾在工程會議提出要求宏業正視問題，初期曾採用罰款方式，第二次違規便要求工人離場，亦確實有個案被即時離場。他個人曾建議採取「層遞式」罰款，例如首次罰款1,000元，第二次2,000元，以此類推。他引述宏業當時指，會加強培訓、張貼告示等措施，並要求給予時間檢討，但認為問題已討論多次，效果並不理想。杜淦堃指，雖然各方曾詳細討論處理方法，但最終因種種原因，問題似乎不了了之。江祥發強調非不了了之，而是「冇明顯嘅改善」。

管委會成員全是街坊缺專業知識 不知維修水缸需停用整個消防系統 【13:30更新】杜淦堃又問到，為何合約原本是宏業提供臨時纖維食水缸的方案，最後會變成改裝消防水缸作為臨時食水缸，導致需要進行更花錢的工程。 江祥發表示，宏業當時稱擔心如果在天台額外加裝容量對等大的臨時食水缸，會有負荷問題。他指，新管委會曾與顧問鴻毅探討問題，但忘了對方如何回覆，只判斷當時鴻毅應該是同意宏業說法，不然不會繼續改裝消防水缸。 杜淦堃引述2024年11月13日的會議記錄，指管委會曾討論可否減少部分工程項目以回應居民節省開支的訴求。江祥發解釋，宏業曾提過工程是「lump sum」金額，不管是否改裝消防水缸，「做多做少都是同一個數」，而任何「非必要工程」的刪減必須雙方同意，不能單方面決定。江祥發又強調，管委會成員全是街坊，缺乏專業知識，因此完全依靠顧問意見。

杜淦堃查問，2025年6月11日，鴻毅於群組內上傳消防水缸的勘測報告及相片。宏業隨即問新管委是否按顧問建議進行追加工程。江祥發憶述，該報告問題主要出於配件老化、生鏽或輕微滲水，但未有正式討論過是否屬嚴重漏水。江祥發又指，在舊或新管委會會議中，「冇真係探討過第一係咪真係個消防水缸漏水」。 杜淦堃指出，會議記錄顯示管委會曾討論將消防水缸維修後轉為臨時食水缸，當時未有成員提出需關注停用消防系統的風險。江祥發承認：「當時冇，我哋都係諗住交畀顧問去處理」，因為委員每日要返工，無法仔細監察。江祥發又透露，管委會知道維修水缸時需要暫停相關系統，但「唔知道」要停用整個消防系統。

批評管理處做法馬虎「畫個叉叉都當簽咗名」 【11:50更新】代表獨立委員會的資深大律師杜淦堃問到，針對授權票或被濫用的問題，新舊管委會有沒有措施改善情況。江祥發指舊管委會期間自己「被孤立」，開會或文件都未必能接觸，甚至工程會議也因工作時間無法參與。因此，他只能鼓勵街坊直接落樓投票，不要假手於人。江祥發又承認新管委會依然無特別方案處理授權票問題，管理處甚至不容許他查票，授權票的核實工作本應由管理處把關，包括核對簽名及向業主確認授權對象，但舉例指「上次管理處駱小姐畫個叉叉都當簽咗名」，他批評管理處做法馬虎，令人難以接受。

黃碧嬌帶同的義工隊「不友善」 【11:15更新】2024年1月28日，舊法團舉行的特別大會當日表決聘請「宏業」。江祥發憶述，當日現場約有約200名街坊排隊投票，區議員黃碧嬌亦帶同義工隊在場。他形容義工隊「不友善」，街坊排隊取票，義工們又跟著混在業主中排隊；其間，一名女業主前來取票時，發現其單位的選票已被另一名女義工取走。該名業主隨即投訴並報警處理，警方到場登記女義工資料後，黃碧嬌即時拉開該女義工，並稱「一場誤會」。事後，江祥發聽聞是黃碧嬌早前上門探訪時，該女業主的母親簽了授權票予對方，故女業主最後不追究。江祥發指出，當日現場投票人數僅約二百人，但最終點票結果卻顯示有五百多票。該次大會最終選擇了「宏業」作為大維修承建商。

他認為，每次選舉最後都會有一批授權票被投入票箱，嚴重影響最終結果，形容授權票是「比較大的問題」。 【10:50更新】居住在宏仁閣604、曾於將軍澳日出康城另一個法團擔任委員的江祥發表示，本身從事設計公司業務，亦涉獵維修工程，對裝修程序有一定認識。他多年來持續參選法團委員，希望喚醒年輕人多關注屋苑事務。他指出，自己每屆都參選，但屢戰屢敗，認為問題癥結在於「授權票」，稿「舊法團佢地有鐵票」，令新人難以進入。直至2024年5月，他終能成功加入管委會，原因是有舊委員在停車場主動問他有否興趣參與法團事務，並願意引薦。當屆他以高票當選，獲得900多票，部分來自舊街坊的支持，亦有新街坊因其為人而投票。