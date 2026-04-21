宏福苑聽證會｜宏福苑法團成員憶大量授權票影響結果 點名黃碧嬌等人赴聽證會

大埔宏福苑法團前管委會成員江祥發，昨在獨立委員會聽證會供稱，曾見過大埔區議員黃碧嬌帶一批「義工」到特別業主大會，形容他們會呼喝街坊、惺惺作態，又指每次選舉都有「大疊」授權票被放入票箱，影響投票結果。他並供稱事發前已再三提醒政府跟進工程期間出現的警號，相信部門如有履行職責將可避免火災；會後他點名大埔區議員黃碧嬌、舊法團主席鄧國權等「重要持份者」出席聽證會，希望協助「將拼圖砌得完整啲」。 居宏福苑宏仁閣的江祥發，前年起出任業主立案法團第十二屆管理委員會委員，任期橫跨新舊法團。他昨在第三輪的首場聽證會作供指，自己本身經營設計公司，故較了解工程和裝修程序，過往每屆法團他都有參選但屢戰屢敗，形容以往法團有「鐵票」；最終前年在舊法團成員推動下參選及高票當選，惟加入後被其他成員孤立，「每次開會咩文件都未必攞到。」江稱，舊法團每次開會都有大批保安到場「壓制現場街坊起哄」，新法團則未有類似安排。

杜淦堃

批黃碧嬌助申資助無說明須資產審查 委員會代表、資深大律師杜淦堃關注2024年1月特別業主大會的情況，當日涉及表決通過承建商宏業負責大維修。江憶述當日有約200名街坊到場，黃碧嬌亦有帶同其「所謂義工團隊」到場，但形容他們態度不太友善、會呼喝街坊、惺惺作態。他稱，當時有一名業主發現其選票被一名女子取走，業主投訴後黃碧嬌立即拉走該女子，聲稱屬一場誤會；業主最終報警處理，調查發現是業主母親簽了授權票。 江說，每次選舉都有「大疊」授權票被放入票箱，影響投票結果，包括不少居民不滿已任多年法團主席的鄧國權，最終因有足夠授權票支持入圍並當選。江認為授權票衍生很大問題，但核實責任在於物業管理處，又提及鄧被罷免後新舊法團「零交接」，引述對方稱「你哋推翻我，你哋搞埋佢囉」。江指，前年7月居民希望召開緊急業主大會，黃碧嬌每日在巴士站設街站收集授權票，批評對方聲稱可幫助申請市建局資助，卻無說明要資產審查，「居民一聽到可減錢就簽。」

至於工程應否分期進行，江稱舊法團和宏業盼同時展開工程，可加快進度和減少滋擾居民，新法團上場後提出分期的要求，遭宏業以增加保險費用和成本等為由拒絕。杜指出，原方案應是由宏業在天台加設一個臨時食水缸，江稱宏業表示未知天台能否負荷，亦忘記了工程顧問鴻毅的意見，又稱新舊法團也無探討過消防水缸有否漏水，又稱知道消防水缸工程期間會停用消防系統，但不知會停用消防栓及喉轆。 就單位窗戶被發泡膠封上，江指甫封上已有居民關注其易燃問題，鴻毅曾表示應盡量避免使用及建議改用夾板，但鴻毅董事黃俠然隨後現身「急轉彎」，指出若發泡膠作為臨時設施都要防火，那救生繩、踢腳板等同樣需要，認為棚架上火警風險較小；另新舊法團都有投訴工人吸煙問題，向宏業和鴻毅「兩邊施壓」後未見明顯改善。

發現有人簽報告前兩月已逝 居民代表大律師譚俊傑在聽證會提到，江近日發現一份由鴻毅準備的「訂明修茸工程費用估算報告」，由一位名為沈鉅忠的人士，在2022年9月28日作為註冊檢驗人員簽署；惟據紀利華木球會會員通訊，曾任該會副會長的沈鉅忠已在簽署兩個月前離世。臨近作供結束，江指大維修期間出現了許多警號，事發前已再三提醒政府部門加強跟進，「我已經做晒我做嘅嘢」，哽咽稱火災在其心中留下不可磨滅的印記、每次見到街坊都很難過和痛心，如執法部門有履行職責相信可避免火災。

他會後點名房屋局獨立審查組測量師劉嘉敏，與及黃碧嬌、鄧國權、黃俠然和宏業董事侯華建等「重要持份者」出席聽證會，協助獨立委員會「將拼圖砌得完整啲」。聽證會今日繼續，將傳召勞工處證人作供。