宏福苑聽證會｜勞工處投訴文件多次判斷證據不足 工人在地盤吸煙本身不違法（持續更新）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會，亦是第三輪聽證會的第2場。委員會將傳召時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青、勞工處高級分區職業安全主任 （1）（行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦、以及勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾作供。

【 11:15 更新】 李澍桓在會上展示一份勞工處內部記錄，在2024年7月的巡查中，人員在宏業董事侯華建陪同下進行。林秀青解釋，勞工處人員可於巡查後，聯絡地盤負責人，再提供職安健建議。

另外，李澍桓在聽證會公布多宗投訴文件，文件中多次出現「could not be justified」的表述，意指未能找到足夠證據支持投訴。

首宗投訴涉及吊運安全，林秀青表示，結果是同事判斷，如有需要跟進，會找相關人員跟進。她強調「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟。」另一宗投訴則關於工人在工作期間吸煙，處方報告指，現場未發現煙頭或違規吸煙情況，雖地盤範圍見到有煙頭，但無法確定煙頭是居民還是工友，故投訴未能確立。

李澍桓指出，人員沒有親眼見到有人吸煙，不代表沒有人吸煙，只是代表勞工處未能夠成功搜證。林秀青同意，但強調「勞工處法例，吸煙不違法」，沒有違犯任何職安健條例。林秀青表示，若發現有工人吸煙，會馬上停止其行為，但工人在地盤吸煙本身不違法，需要看附近有沒有火災風險，才能判斷有否違反法例。