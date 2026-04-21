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出版：2026-Apr-21 10:18
更新：2026-Apr-21 12:06

宏福苑聽證會｜勞工處投訴文件多次判斷證據不足 工人在地盤吸煙本身不違法（持續更新）

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大埔宏福苑災民第二日回家執拾，大部分為宏新閣中層住戶。(蘇文傑攝)

大埔宏福苑災民第二日回家執拾，大部分為宏新閣中層住戶。(蘇文傑攝)

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大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會，亦是第三輪聽證會的第2場。委員會將傳召時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青、勞工處高級分區職業安全主任 1）（行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦、以及勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾作供。

勞工處投訴文件多次判斷未找到足夠證據

11:15更新】李澍桓在會上展示一份勞工處內部記錄，在20247月的巡查中，人員在宏業董事侯華建陪同下進行。林秀青解釋，勞工處人員可於巡查後，聯絡地盤負責人，再提供職安健建議。

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另外，李澍桓在聽證會公布多宗投訴文件，文件中多次出現「could not be justified」的表述，意指未能找到足夠證據支持投訴。

首宗投訴涉及吊運安全，林秀青表示，結果是同事判斷，如有需要跟進，會找相關人員跟進。她強調「唔係單純一次Not Justified，就唔去睇、唔去跟。」另一宗投訴則關於工人在工作期間吸煙，處方報告指，現場未發現煙頭或違規吸煙情況，雖地盤範圍見到有煙頭，但無法確定煙頭是居民還是工友，故投訴未能確立。

李澍桓指出，人員沒有親眼見到有人吸煙，不代表沒有人吸煙，只是代表勞工處未能夠成功搜證。林秀青同意，但強調「勞工處法例，吸煙不違法」，沒有違犯任何職安健條例。林秀青表示，若發現有工人吸煙，會馬上停止其行為，但工人在地盤吸煙本身不違法，需要看附近有沒有火災風險，才能判斷有否違反法例。

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10:45更新】代表獨立委員會的大律師李澍桓指，時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青已加入勞工處27年，202512月調任法律事務科。

李澍桓問及林秀青有關勞工處的巡查機制，林秀青指勞工處會根據情況進行不同類型的巡查。首先是初次巡查，在維修工程開始後、接獲通知後進行的首次巡查；一般巡查，會視乎地盤大小及性質，對大型維修或裝修工程，機制規定每一至兩個月進行一次，目的為確保僱員安全及執行安全法例；至於特別執法行動（Special Enforcement Operation），屬較大型、針對特定高風險項目的巡查，林秀青提到20252月曾在本港進行一次特別執法行動，重點針對外牆裝修地盤中的高空工作、吊棚工程、電力工程及吊運工程等高危環節，此類行動一般不定期進行，每次為期兩至3星期，主題因應當時情況而定，例如裝修維修工程或大型建築地盤。

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林秀青表示，一般地盤工程因門口有閘需事先通知方能進入；但宏福苑不一樣，進入時無需事先通知，故不會引起工友或承建商注意，處方人員會先查看有否違例事項，巡查投訴位置、相關地方會否都有投訴。如有需要，才會找承建商一起巡查，期間人員穿便衣巡查。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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