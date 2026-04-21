宏福苑聽證會｜時任勞工處分區職業安全主任林秀青作供（持續更新）

李澍桓問及林秀青有關勞工處的巡查機制，林秀青指勞工處會根據情況進行不同類型的巡查。首先是初次巡查，在維修工程開始後、接獲通知後進行的首次巡查；一般巡查，會視乎地盤大小及性質，對大型維修或裝修工程，機制規定每一至兩個月進行一次，目的為確保僱員安全及執行安全法例；至於特別執法行動（Special Enforcement Operation），屬較大型、針對特定高風險項目的巡查，林秀青提到2025年2月曾在本港進行一次特別執法行動，重點針對外牆裝修地盤中的高空工作、吊棚工程、電力工程及吊運工程等高危環節，此類行動一般不定期進行，每次為期兩至3星期，主題因應當時情況而定，例如裝修維修工程或大型建築地盤。