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出版：2026-Apr-21 10:18
更新：2026-Apr-21 10:18

宏福苑聽證會｜時任勞工處分區職業安全主任林秀青作供（持續更新）

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大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

大埔宏福苑五級火。（資料圖片）

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（21日）舉行第16場聽證會，亦是第三輪聽證會的第2場。委員會將傳召時任勞工處分區職業安全主任 （行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青、勞工處高級分區職業安全主任 1）（行動科）（新界東及觀塘區）李萬邦、以及勞工處總職業安全主任（行動）袁子諾作供。

10:45更新】代表獨立委員會的大律師李澍桓指，時任勞工處分區職業安全主任（行動科）（小型裝修及維修工程第二分處）林秀青已加入勞工處27年，202512月調任法律事務科。

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李澍桓問及林秀青有關勞工處的巡查機制，林秀青指勞工處會根據情況進行不同類型的巡查。首先是初次巡查，在維修工程開始後、接獲通知後進行的首次巡查；一般巡查，會視乎地盤大小及性質，對大型維修或裝修工程，機制規定每一至兩個月進行一次，目的為確保僱員安全及執行安全法例；至於特別執法行動（Special Enforcement Operation），屬較大型、針對特定高風險項目的巡查，林秀青提到20252月曾在本港進行一次特別執法行動，重點針對外牆裝修地盤中的高空工作、吊棚工程、電力工程及吊運工程等高危環節，此類行動一般不定期進行，每次為期兩至3星期，主題因應當時情況而定，例如裝修維修工程或大型建築地盤。

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林秀青表示，一般地盤工程因門口有閘需事先通知方能進入；但宏福苑不一樣，進入時無需事先通知，故不會引起工友或承建商注意，處方人員會先查看有否違例事項，巡查投訴位置、相關地方會否都有投訴。如有需要，才會找承建商一起巡查，期間人員穿便衣巡查。

大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／蘇文傑攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝) 大埔宏福苑2025年11月底發生五級大火，火勢波及8座大廈當中的7座。(資料圖片／吳康琦攝)

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